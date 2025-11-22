Nemzeti Sportrádió

Hová lett Manuel Negrete?

2025.11.22. 14:16
Micsoda gól! (Fotó: Imago Images)
„Hová tűnt Damon Hill” – röppent a magyar légtérbe 1997-ben egy mára szólássá váló kétségbeesés, amely megihlette szerkesztőségünket is, hiszen a 2011-ben és 2012-ben futó sorozatunkban egykori kedvencek visszavonulás utáni sorsával foglalkoztunk. Postás, színész, alkoholista, szakértő, kommentátor, feltaláló, lelkész, politikus, taxis, punkzenész és szexipari munkás: bizony, változatos ösvényeken vonulnak az örök sportpályák felé az egykori közönségkedvencek – a minden idők legszebb világbajnoki gólját szerző Manuel Negrete például több okból is visszasírja a régi szép időket.

 

Az isteni Diego Maradona mögött bármilyen trófealistán másodiknak lenni dicsőség, a FIFA szerint az 1986-os világbajnokságon az argentin zseni angolok elleni szólógólja volt a legszebb, de a második találat is a vb-k egyik legmaradandóbbja: Manuel Negrete félfordulatos ollózása a futball legszebb lapjaira kívánkozik. 

A szurkolók még tovább mentek a szövetségnél: az „ezerfejű” 2018-ban ezt választotta meg minden idők legszebb világbajnoki góljának!

Megénekeltük már, hogy Bora Milutinovics nem az 1994-es vb-re keverte ki a Válogatottból klubcsapatot! receptjét, a hazai torna előtt 10 hónapig tartott az edzőtáborozás a házigazdánál. A legjobb nyolc közé jutottak, ott az NSZK-tól kaptak ki, elégedetten zártak, pláne úgy, hogy a viszonylag ismeretlen Manuel Negrete megszerezte azt a bizonyos találatot. 

Az is gyönyörű a futballban, hogy egy-egy torna megszüli a maga tiszavirágjait, az 1986-ban a legjobb mexikói játékosnak megválasztott Negrete gyorsan felcsapott légiósnak, de sem a Sporting CP-ben, sem a Gijónban nem váltotta meg a világot, hamar hazatért az UNAM-hoz, összesen 11 évig szolgálta a klubot, ahol nála több gólt csak ketten szereztek.

Szép sikereket ért el az Atlantével, innen vonult vissza 1996-ban, nem sokkal a 37. születésnapja előtt. A válogatottban 1981 és 1990 között szerepelt, 57 alkalommal, és középpályás, balszélső létére 12 gólt szerzett a számtalan gólpassz mellett.

 

Visszavonulása után sokáig igen csendes életet élt: az UNAM ifijeivel dolgozott, majd volt Guerrero állam és egy egyetem sportfelelőse, a mexikói szövetség edzőközpontjának igazgatója, az Atlante egyik fiókcsapatának alalnöke, mígnem 2003-ban a másodosztályba süllyedő Atlante mestere nem lett. Megállította a süllyedést, majd beugróként feljutott a Club Leónnal, de Petroleros de Salamanca kiszolgálása után felhagyott az edzőséggel.

A 2022-es vb előtt (fotó: Getty Images)

Mesterdiplomát szerzett üzleti és adminisztrációs szakon, volt scout Mexikóban és az Egyesült Államokban, szerepelt a szövetség különböző programjaiban, pályázataiban „húzónévként”; rendszeres vendége TV-s műsoroknak, a hardcore sorozatnézők emlékezhetnek rá a Marimar című szappanoperából, majd felcsapott politikusnak. 

Itt éppen elfoglalja a polgármesteri széket (Fotó: AFP)

Kirobbanó sikerrel: 2018-tól három évig Coyoacán (Mexikóváros egyik kerülete) polgármestere volt. Ellenfelei a választást megóvták csalás, visszaélés és „politikai erőszak” miatt, Negrete csak nagy hercehurca után foglalta el a posztját. Tagja lett a Mexikóvárosi Kongresszusnak, majd 2021-ben lemondott a polgármesteri címről, hogy indulhasson a Guerrero állambeli kormányzóválasztáson a Fuerza por México, azaz Erőt Mexikónak! Párt színeiben, de csak a szavazatok 1.21 százalékát szerezte meg.

Ezzel nagyjából vakvágányra került a politikusi karrierje.

Sic transit…

AKINEK SIKERÜLT
A technikás Cuauhtémoc Blanco, a mexikóiak másik futballbálványa valamivel több sikerrel politizál: ő Cuernavaca polgármestere volt, 2018 és 2024 között pedig Morelos állam kormányzója. Igaz, mindkét posztról zűrös ügyekkel a háta mögött távozott.

