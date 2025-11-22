Szerb jobbátlövővel pótolja a sérült Magnus Rödöt a Szeged

Igaznak bizonyultak a korábbi sajtóhírek: Jovica Nikolics a Szeged játékosa lett és ő segíthet a klub sérült jobbátlövője, Magnus Abelvik Röd pótlásában, akinek a kiesésével egyedül Imanol Garciandia maradt erre a posztra.

A 24 éves játékos pályafutását Újvidéken kezdte, a Vojvodina együttesében szerepelt, majd a német HSG Wetzlar keretében is megmutatta magát: a Bundesligában 22 mérkőzésen 50 gólt szerzett. Emellett már fiatalon, 17 évesen bemutatkozott hazája A-válogatottjában.

Az új szerzemény az ősz folyamán Kuvaitban, a Burgan SC-nél játszott, így a jelenlegi idényben nemcsak a magyar bajnokságban, de nemzetközi kupameccseken is bevethető lehet.

„Nagy örömmel érkezem segíteni, hatalmas megtiszteltetés lesz számomra egy ilyen patinás klub mezét magamra ölteni. Sokat tudok a csapatról, a múltjáról, az eredményeiről és a fantasztikus szurkolótáborról” – nyilatkozta Nikolics a klub honlapjának.