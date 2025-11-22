Nemzeti Sportrádió

Szerb jobbátlövővel pótolja a sérült Magnus Rödöt a Szeged

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.11.22. 16:00
null
Fotó: pickhandball.hu
Címkék
férfi kézilabda NB I férfi kézilabda Jovica Nikolics Pick Szeged
Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szombaton jelentette be hivatalos honlapján a szerb válogatott jobbátlövő, Jovica Nikolics szerződtetését.

Igaznak bizonyultak a korábbi sajtóhírek: Jovica Nikolics a Szeged játékosa lett és ő segíthet a klub sérült jobbátlövője, Magnus Abelvik Röd pótlásában, akinek a kiesésével egyedül Imanol Garciandia maradt erre a posztra.

A 24 éves játékos pályafutását Újvidéken kezdte, a Vojvodina együttesében szerepelt, majd a német HSG Wetzlar keretében is megmutatta magát: a Bundesligában 22 mérkőzésen 50 gólt szerzett. Emellett már fiatalon, 17 évesen bemutatkozott hazája A-válogatottjában.

Az új szerzemény az ősz folyamán Kuvaitban, a Burgan SC-nél játszott, így a jelenlegi idényben nemcsak a magyar bajnokságban, de nemzetközi kupameccseken is bevethető lehet.

„Nagy örömmel érkezem segíteni, hatalmas megtiszteltetés lesz számomra egy ilyen patinás klub mezét magamra ölteni. Sokat tudok a csapatról, a múltjáról, az eredményeiről és a fantasztikus szurkolótáborról” – nyilatkozta Nikolics a klub honlapjának.

 

férfi kézilabda NB I férfi kézilabda Jovica Nikolics Pick Szeged
Legfrissebb hírek

Férfi kézilabda NB I: a Csurgó ellen sem hibázott a címvédő Veszprém

Kézilabda
14 órája

Terjék Roland: Az első meccs megmutatta, mennyire komplett csapat vagyunk

Kézilabda
18 órája

Lazar Kukics: Sokkal elszántabban álltunk bele a meccsbe

Kézilabda
22 órája

Értékes győzelmet aratott a NEKA Szigetszentmiklóson a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.11.21. 19:56

Férfi kézi NB I: a sérülések miatt újabb idény közbeni igazolás jöhet Szegeden

Kézilabda
2025.11.21. 12:20

Alaposan visszavágott a Szeged a Peliszternek

Kézilabda
2025.11.20. 18:52

A Balatonfüred és a Tatabánya is nyert hazai pályán a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.11.19. 20:08

A Veszprém vezérigazgatója egy dolgot irigyel a rivális Szegedtől

Kézilabda
2025.11.19. 18:43
Ezek is érdekelhetik