Brazil harmadosztályú klub jelentette be az FTC-től távozott védőt

Dhonata 2023-ban érkezett a Ferencvároshoz, melynél az első csapatban két bajnokin állt be csereként, egyébként az NB III-as második csapatban szerepelt, az előző idényben pedig 14 NB II-es bajnokin lépett pályára a Soroksár kölcsönjátékosaként. Ebben az idényben azonban Magyarországon már nem lépett pályára.

A napokban a brazil harmadosztályú Botafogo-PB jelentette be a szerződtetését.

„A játékos két magyarországi idény után tér vissza Brazíliába a csapat balszárnyának erősítése céljából. A Mirassol akadémiáján nevelkedett, a Ferencváros II-ben és a Soroksárban töltött időszaka hozzájárult fizikai és technikai fejlődéséhez, és azzal a reménnyel érkezik hozzánk, hogy növelje a csapat sebességét” – jelentette be a botafogopb.com.



