Brazil harmadosztályú klub jelentette be az FTC-től távozott védőt

2025.11.22. 13:36
Így jelentete be Dhonata szerződtetését a Botafgo-PB (Fotó: botafogopb.com)
Dhonata magyar átigazolás Ferencváros
A napokban a brazil harmadosztályú Botafogo-PB jelentette be a Ferencvárostól távozott brazil balhátvéd, a 21 éves Dhonata Tavares szerződtetését.

 

Dhonata 2023-ban érkezett a Ferencvároshoz, melynél az első csapatban két bajnokin állt be csereként, egyébként az NB III-as második csapatban szerepelt, az előző idényben pedig 14 NB II-es bajnokin lépett pályára a Soroksár kölcsönjátékosaként. Ebben az idényben azonban Magyarországon már nem lépett pályára.

A napokban a brazil harmadosztályú Botafogo-PB jelentette be a szerződtetését.

„A játékos két magyarországi idény után tér vissza Brazíliába a csapat balszárnyának erősítése céljából. A Mirassol akadémiáján nevelkedett, a Ferencváros II-ben és a Soroksárban töltött időszaka hozzájárult fizikai és technikai fejlődéséhez, és azzal a reménnyel érkezik hozzánk, hogy növelje a csapat sebességét” – jelentette be a botafogopb.com.


 

 

