„Nehéz megemészteni” – Piastri tudja, hogy bonyolítja a helyzetét az ötödik hely a bajnoki küzdelemben
A vb-éllovas Lando Norris az utolsó, félig vizes körülmények között rendezett szabadedzésen a huszadik, vagyis az utolsó helyen végzett, az azonban nem festett valós képet a tempójáról, a hétvége korábbi részében ugyanis övé volt a leggyorsabb kör száraz pályán. A brit pilóta ezt követően abban a hiszemben vonult el kicsit aludni, hogy az időmérőre már nem várható újabb csapadék, így eléggé rosszul érintette, amikor felébredve látta, hogy szakad az eső Las Vegasban. A mclarenes lendületét viszont ez sem törte meg, Norris magabiztosan vezetett a nehéz pályaviszonyok mellett, és közel három tizedmásodperccel megelőzte legközelebbi riválisát.
„Pokolian stresszes volt! Nem tudtam, hogy mögöttem érkezik-e még más gyors körön, de azzal tisztában voltam, hogy az első és a második szektor jól sikerült. Nagyon csúszott, és amint kissé rossz szögben futottál rá a kerékvetőre, az autó rögtön elindult, és a falak elég közel vannak. De a végén elég volt a köröm a pole pozícióra! Nem a mostaniak voltak a legjobb körülmények, így örülök annak, hogy a végére elállt az eső, és jó időmérőt teljesíthettünk” – kezdte az értékelést a kvalifikációt követő interjúban, majd amikor arról kérdezték, mennyire volt nehéz tapadást találni, akkor a csapatát kezdte dicsérni.
„Először is ehhez egy jó autóra van szükséged. A csapat remek munkát végzett. Őszintén szólva, az időmérő előtt elmentem kicsit szundítani, és úgy készültem, hogy száraz idő lesz. Aztán felébredtem, megláttam, hogy esik, és arra gondoltam, hogy a fenébe is, ez így nem lesz jó. Sosem vezettünk még ezen a pályán esőben, szóval nem igazán tudtad, hogy mire is számíthatsz. Minden egyes kanyarban azt érezted, hogy eldobod, és itt a vége, így lépésenként haladtunk. Mindhárom szakasz nehéz volt, szóval így még édesebb a mai nap, hiszen eléggé nagy kihívás volt a mai nap.”
„A verseny ugrás lesz az ismeretlenbe, de egész hétvégén jó volt a tempónk. Úgy gondoltam, szárazon jó lesz, de az igazat megvallva, arra nem számítottam, hogy esőben is ilyen jó leszek. Nagyon elégedett vagyok! A versenyt tekintve ugyanakkor nagyon sok az ismeretlen tényező. Senki sem futott igazán magas üzemanyagszint mellett, vagy éppen tíz körnél többet egyhuzamban. Biztosra veszem, hogy izgalmas futamunk lesz, főleg úgy, hogy ott van Max (Verstappen), illetve vele együtt Carlos (Sainz Jr.) is. Jó érzés őt az első hármasban látni. Remélem, hogy jó versenyünk lesz, és mindenki élvezni fogja!”
Norris a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a mostaniak voltak a legrosszabb körülmények, de csapata tökéletes munkát végzett a végén az időzítéssel, ami egyértelműen közrejátszott abban, hogy ilyen fantasztikus eredményt ért el. „Talán a legrosszabb volt, nem most volt a legvizesebb a pálya, de olyan volt, mintha slick gumikon köröznénk. Rettenetesen csúszott, nehéz volt, sokszor kipörögtek a kerekek, elég könnyű volt blokkolni, illetve a sárga és a fehér felfestések is nehézzé tették. Mindig van esély a sárga és a piros zászlóra, és meg is lepett, hogy nem volt belőle több, hiszen nagyon nehéz volt.”
„Nem az elején mentünk ki, és igazából örültem is, hogy kicsit várhattam a bokszutca végén, hogy tiszta legyen előttem a levegő, nem álltam a mögöttem lévők útjába, és a lehető leginkább kivettük annak a kockázatot, hogy sárga zászló legyen előttem. Így nyugodtan körözhettem, és építhettem fel az önbizalmamat az autóban ülve. Végül én voltam az egyetlen, aki tudott plusz egy kört teljesíteni, és ez tökéletesen működött. Már előtte is jónak tűnt, és az időzítés tökéletes volt. Úgy hiszem, három gyors kört futottunk, aztán hűtöttem, és újra nyomtam, vagy valami ilyesmi. Az akkumulátor töltöttségére is figyelni kellett, és tökéletesen bevált, hogy eggyel több lehetőségem volt, mint a többieknek.”
A bajnokaspiránsok közül a vb-éllovas Norris van a legjobb helyzetben az év 22. versenye előtt, miközben kihívói közül a 24 pont hátránnyal második Oscar Piastri az ötödik, míg a 49 pont lemaradással harmadik Verstappen a második helyről várhatja a piros lámpák kialvását. Közülük pont a pole pozícióból induló britnek van tehát a legnagyobb veszítenivalója, míg éppen a mellőle elrugaszkodó holland az, aki a legtöbb kockázatot vállalhatja. „Izgatottan várom az első kanyart. Gyors volt, de ha ennél kevesebbet vársz tőle, akkor nem igazán tudod, hogy mire képes. Csatára számítok, méghozzá a teljes versenyen át. De ezzel egy időben azért vagyok itt, hogy nyerjek, nem azért, hogy ne vállaljak kockázatokat, szóval én nyerni akarok. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, de emellett lépéseként is fogok haladni, jó rajt, jó első kör, és így tovább.”
Norris tehát Verstappennel osztozik az első soron, ugyan a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint a két versenyző akár fordított helyzetből is várhatná a futam rajtját, ha a hollandnak lett volna még egy gyors köre, a négyszeres világbajnok nem osztotta a véleményt, és azt sem tudja, mire készüljön a futamon. „Nagyon-nagyon csúszott, már száraz körülmények között is ez volt a helyzet, és egyáltalán nem volt élvezetes. Én szeretek esőben vezetni, de ez most olyan volt, mintha jégen köröznénk. Szóval hosszú időbe telt, mire kicsit munkára tudtam bírni a gumikat.”
„Úgy érzem, az extrém esőgumin valamivel versenyképesebbek voltunk, de a pálya állapota javult, és köztes esőgumira kellett váltanunk. Nagyon szenvedtem azzal, hogy bármi tapadást találjak. Az utolsó körön valamivel több rizikót vállalsz, de még így sem volt elég, hogy harcba szálljak az első helyért. Az ugyanakkor nagyszerű a számunkra, hogy meglett az első sor. A köröm rendben volt, de rendkívül nehéz volt eltalálni az összes félpontot, és közben a határon lenni a gumikkal. De megcsináltuk, és már izgatottan várom a versenyt. Remélem, a belső íveken rendben lesz a tapadás. Meglátjuk.”
„Kissé szerencsétlen voltam amiatt, hogy nem tudtam újabb gyors kört futni, de ha a teljes Q3-at nézzük, akkor látszik, hogy nem igazán voltunk harcban a pole pozícióért. Szóval jó így. A pálya körről körre szárad fel, és vele együtt te is folyamatosan gyorsulsz, de nem igazán találtunk időt. Az egész harmadik szakaszt tekintve egyszer sem voltunk ott az elején. Nem voltunk elsők, egyszer sem voltunk a leggyorsabbak, és a második hely teljesen rendben van. Nem futottam rendes hosszú etapot sem. Az első edzésen mentem valamennyit, de az nem igazán volt az ínyemre, így bízom benne, hogy az azóta megejtett változtatások ezen valamelyest javítottak, de nem számítok arra, hogy elképesztő lesz.”
„A mostani határozottan a legnehezebb évem”– Hamilton nem találta a szavakat a Las Vegas-i időmérő után
Piastrinak ezúttal sem jött ki a lépés, a hosszú futamhétvégék óta rendre alulmarad a csapattársával, valamint Verstappennel szemben is, így egyre kényelmetlenebb helyzetben van a bajnokságban. A Las Vegas-i időmérőn megszerzett ötödik helye ráadásul még inkább megnehezíti a dolgát. Pedig úgy tűnt, a tempója megvan most hozzá, hogy ott legyen az elejében, de nem játszottak a kezére az események: Charles Leclerc épp előtte csúszott meg, ami miatt belefutott egy sárga zászlós jelzésbe, így lassítania kellett. A mclarenes ráadásul a bukóteret is megjárta, miután kis híján balesetbe keveredett a mögötte nagyobb tempóban érkező Isack Hadjarral.
Az ausztrál is tisztában van vele, hogy az időmérőn elért eredménye bonyolítja a helyzetét a bajnokságban. „Igen, bonyolítja, de végül is Las Vegasban vagyunk, sok minden történhet. Az elmúlt években eléggé szórakoztató versenyeknek lehettünk a szemtanúi itt, sok akcióval, szóval remélem, hogy a jó oldalon leszek, és visszazárkózhatok. A végén sárga zászlóba futottam bele, amivel vége volt. Gyorsak voltunk, nincsen semmi kétségem efelől, de valamiért a dolgok mostanság nem úgy alakulnak, ahogyan szeretném.”
„Legalább azt elmondhatom, hogy a tempó rendben volt, elég jónak éreztem a harmadik szakaszban, de vannak dolgok, amikre nincs ráhatásunk. Nehéz megemészteni, amikor úgy tűnt, hogy eredményt érhetek el. Sajnos nem tehetek már semmit. Úgy gondolom, elérhető a dobogó, de nehéz megmondani, hogy ki hol áll, mert senki sem tudott igazán rendes versenyszimulációt teljesíteni a hétvégén, de az autó minden körülmény között jó volt.”Rendkívül nagy kihívás volt az időmérő. „A kerekek kipörgése ötödik, vagy éppen hatodik fokozatban nem olyasmi, amihez hozzá vagy szokva. Nagy kihívás volt, főleg a célegyenesben, és különösen a közepes keveréken. Amint egy kis vízfoltra futottál, olyan volt, mintha jégen mennél. Isacket el is kellett kerülnöm a végén, nem is mentünk gyorsan, de ráment egy vizes részre, és megcsúszott. Nagyon-nagyon alacsony volt a tapadás, és nehéz volt az utolsó kanyar, ahol nem igazán van tér a hibázásra. Ezzel nem lehet mit kezdeni, lévén utcai pályáról van szó, de ez volt pályafutásom legnagyobb kihívást jelentő időmérője.”
Az időmérő pozitív meglepetését Carlos Sainz Jr. szolgáltatta, aki a harmadik rajtkockát szerezte meg, és mindössze három tizedmásodperccel maradt el a pole pozíciót érő időtől. A spanyol versenyző az Azeri Nagydíjon már dobogóra tudta váltani előkelő rajthelyét, és most is abban bízik, hogy ott lehet a legjobb háromban a verseny végén. „Mindig optimista vagyok, szabad álmodni, szóval mindig megpróbálok arra gondolni, hogy jól teljesítek. A pálya száraz körülmények között feküdt az autónak, majd a köztes esőgumin nem tűnt túl ígéretesnek a helyzet. Az időmérő előtt így végrehajtottunk néhány módosítást, és már az első szakasz első körétől fogva éreztem, hogy ez a segítségünkre volt vizes pályaviszonyok mellett.”
„Minden egyes körömön nagyon gyors voltam, és folyamatosan az élen voltam az extrém esőgumin. A közteseken tudtam, hogy a többiek talán jobban felzárkóznak, de elégedett vagyok a harmadik pozícióval. Nagyon jó hallani a rengeteg szurkolót, az Egyesült Államokban mindig nagy támogatást kapok. Az emberek mindig szeretik látni, ha egy esélytelenebb harcolhat, és én a Williamsszel ebbe a kategóriába tartozom, de ezzel egy időben ez egy feltörekvő projekt. Minden egyes versenyen egyre erősebbek vagyunk, és jó látni, hogy ennyien támogatnak minket. Jó lett volna, ha megvan a pole, akkor még nagyobb lett volna az üdvrivalgás! De még nem tartottunk ott.”
„Nagyon jól sikerült a köröm, azt hittem, hogy pole pozíciót érő kör! A végén láttam, hogy első vagyok, de aztán realizáltam, hogy én vagyok az első, aki befejezte a körét, így tudtam, hogy talán nem fog sokáig tartani, főleg ezekkel a fickókkal, akik mögöttem érkeztek. Az extrém esőgumin szerintem versenyképesebbek voltunk az első és a második szegmensben. Bárcsak azon maradhattunk volna! Azon a gumin éreztem magam a legmagabiztosabbnak, és folyamatosan ott voltunk az élen. De számítottam rá, hogy az intereken lassabbak leszünk, mivel már a harmadik edzés sem volt nagyszerű ezeken az abroncsokon.”
Sainz harmadik helye rövid ideig veszélyben is forgott, miután a sportfelügyelők vizsgálatot indítottak ellene. A spanyol versenyző a Q1-ben éppen Lance Stroll előtt tért vissza a nyomvonalra az egyik pályaelhagyása után, de a meghallgatáson részt vevő Aston Martin nem tett panaszt rá, így rövidre zárták az ügyet, és a Williams-pilóta nem kapott semmilyen büntetést.
A Las Vegas-i Nagydíj versenye közép-európai idő szerint vasárnap reggel 5 órakor rajtol.
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:47.934
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:48.257
|3.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:48.296
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:48.803
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:48.961
|6.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:49.062
|7.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:49.466
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:49.554
|9.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:49.872
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:51.540
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:52.781
|12.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:52.850
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:52.987
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:53.094
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:53.683
|16.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:56.220
|17.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:56.314
|18.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:56.674
|19.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:56.798
|20.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:57.115
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Russell
|1:53.144
|1.
|Russell
|1:50.935
|2.
|Verstappen
|1:53.458
|2.
|Hadjar
|1:51.120
|3.
|Alonso
|1:53.739
|3.
|Sainz
|1:51.144
|4.
|Stroll
|1:54.416
|4.
|Norris
|1:51.379
|5.
|Gasly
|1:54.432
|5.
|Verstappen
|1:51.593
|6.
|Piastri
|1:54.544
|6.
|Lawson
|1:51.621
|7.
|Hülkenberg
|1:54.555
|7.
|Gasly
|1:51.760
|8.
|Ocon
|1:54.635
|8.
|Alonso
|1:51.865
|9.
|Leclerc
|1:54.814
|9.
|Leclerc
|1:51.952
|10.
|Lawson
|1:54.828
|10.
|Piastri
|1:52.126
|11.
|Colapinto
|1:54.847
|11.
|Hülkenberg
|1:52.781
|12.
|Sainz
|1:54.873
|12.
|Stroll
|1:52.850
|13.
|Norris
|1:55.473
|13.
|Ocon
|1:52.987
|14.
|Hadjar
|1:55.613
|14.
|Bearman
|1:53.094
|15.
|Bearman
|1:56.016
|15.
|Colapinto
|1:53.683
|16.
|Albon
|1:56.220
|17.
|Antonelli
|1:56.314
|18.
|Bortoleto
|1:56.674
|19.
|Cunoda
|1:56.798
|20.
|Hamilton
|1:57.115
|3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:34.802
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:33.602
|NOVEMBER 22., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:34.054
|Időmérő
|1. Norris 1:47.934
|NOVEMBER 23., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00