„Nehéz megemészteni” – Piastri tudja, hogy bonyolítja a helyzetét az ötödik hely a bajnoki küzdelemben

A vb-éllovas Lando Norris az utolsó, félig vizes körülmények között rendezett szabadedzésen a huszadik, vagyis az utolsó helyen végzett, az azonban nem festett valós képet a tempójáról, a hétvége korábbi részében ugyanis övé volt a leggyorsabb kör száraz pályán. A brit pilóta ezt követően abban a hiszemben vonult el kicsit aludni, hogy az időmérőre már nem várható újabb csapadék, így eléggé rosszul érintette, amikor felébredve látta, hogy szakad az eső Las Vegasban. A mclarenes lendületét viszont ez sem törte meg, Norris magabiztosan vezetett a nehéz pályaviszonyok mellett, és közel három tizedmásodperccel megelőzte legközelebbi riválisát.

„Pokolian stresszes volt! Nem tudtam, hogy mögöttem érkezik-e még más gyors körön, de azzal tisztában voltam, hogy az első és a második szektor jól sikerült. Nagyon csúszott, és amint kissé rossz szögben futottál rá a kerékvetőre, az autó rögtön elindult, és a falak elég közel vannak. De a végén elég volt a köröm a pole pozícióra! Nem a mostaniak voltak a legjobb körülmények, így örülök annak, hogy a végére elállt az eső, és jó időmérőt teljesíthettünk” – kezdte az értékelést a kvalifikációt követő interjúban, majd amikor arról kérdezték, mennyire volt nehéz tapadást találni, akkor a csapatát kezdte dicsérni.

„Először is ehhez egy jó autóra van szükséged. A csapat remek munkát végzett. Őszintén szólva, az időmérő előtt elmentem kicsit szundítani, és úgy készültem, hogy száraz idő lesz. Aztán felébredtem, megláttam, hogy esik, és arra gondoltam, hogy a fenébe is, ez így nem lesz jó. Sosem vezettünk még ezen a pályán esőben, szóval nem igazán tudtad, hogy mire is számíthatsz. Minden egyes kanyarban azt érezted, hogy eldobod, és itt a vége, így lépésenként haladtunk. Mindhárom szakasz nehéz volt, szóval így még édesebb a mai nap, hiszen eléggé nagy kihívás volt a mai nap.”

„A verseny ugrás lesz az ismeretlenbe, de egész hétvégén jó volt a tempónk. Úgy gondoltam, szárazon jó lesz, de az igazat megvallva, arra nem számítottam, hogy esőben is ilyen jó leszek. Nagyon elégedett vagyok! A versenyt tekintve ugyanakkor nagyon sok az ismeretlen tényező. Senki sem futott igazán magas üzemanyagszint mellett, vagy éppen tíz körnél többet egyhuzamban. Biztosra veszem, hogy izgalmas futamunk lesz, főleg úgy, hogy ott van Max (Verstappen), illetve vele együtt Carlos (Sainz Jr.) is. Jó érzés őt az első hármasban látni. Remélem, hogy jó versenyünk lesz, és mindenki élvezni fogja!”

Norris fontos lépést tehet meg vasárnap az első bajnoki címe felé (Fotó: AFP)

Norris a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a mostaniak voltak a legrosszabb körülmények, de csapata tökéletes munkát végzett a végén az időzítéssel, ami egyértelműen közrejátszott abban, hogy ilyen fantasztikus eredményt ért el. „Talán a legrosszabb volt, nem most volt a legvizesebb a pálya, de olyan volt, mintha slick gumikon köröznénk. Rettenetesen csúszott, nehéz volt, sokszor kipörögtek a kerekek, elég könnyű volt blokkolni, illetve a sárga és a fehér felfestések is nehézzé tették. Mindig van esély a sárga és a piros zászlóra, és meg is lepett, hogy nem volt belőle több, hiszen nagyon nehéz volt.”

„Nem az elején mentünk ki, és igazából örültem is, hogy kicsit várhattam a bokszutca végén, hogy tiszta legyen előttem a levegő, nem álltam a mögöttem lévők útjába, és a lehető leginkább kivettük annak a kockázatot, hogy sárga zászló legyen előttem. Így nyugodtan körözhettem, és építhettem fel az önbizalmamat az autóban ülve. Végül én voltam az egyetlen, aki tudott plusz egy kört teljesíteni, és ez tökéletesen működött. Már előtte is jónak tűnt, és az időzítés tökéletes volt. Úgy hiszem, három gyors kört futottunk, aztán hűtöttem, és újra nyomtam, vagy valami ilyesmi. Az akkumulátor töltöttségére is figyelni kellett, és tökéletesen bevált, hogy eggyel több lehetőségem volt, mint a többieknek.”

A bajnokaspiránsok közül a vb-éllovas Norris van a legjobb helyzetben az év 22. versenye előtt, miközben kihívói közül a 24 pont hátránnyal második Oscar Piastri az ötödik, míg a 49 pont lemaradással harmadik Verstappen a második helyről várhatja a piros lámpák kialvását. Közülük pont a pole pozícióból induló britnek van tehát a legnagyobb veszítenivalója, míg éppen a mellőle elrugaszkodó holland az, aki a legtöbb kockázatot vállalhatja. „Izgatottan várom az első kanyart. Gyors volt, de ha ennél kevesebbet vársz tőle, akkor nem igazán tudod, hogy mire képes. Csatára számítok, méghozzá a teljes versenyen át. De ezzel egy időben azért vagyok itt, hogy nyerjek, nem azért, hogy ne vállaljak kockázatokat, szóval én nyerni akarok. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, de emellett lépéseként is fogok haladni, jó rajt, jó első kör, és így tovább.”

Norris tehát Verstappennel osztozik az első soron, ugyan a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint a két versenyző akár fordított helyzetből is várhatná a futam rajtját, ha a hollandnak lett volna még egy gyors köre, a négyszeres világbajnok nem osztotta a véleményt, és azt sem tudja, mire készüljön a futamon. „Nagyon-nagyon csúszott, már száraz körülmények között is ez volt a helyzet, és egyáltalán nem volt élvezetes. Én szeretek esőben vezetni, de ez most olyan volt, mintha jégen köröznénk. Szóval hosszú időbe telt, mire kicsit munkára tudtam bírni a gumikat.”

„Úgy érzem, az extrém esőgumin valamivel versenyképesebbek voltunk, de a pálya állapota javult, és köztes esőgumira kellett váltanunk. Nagyon szenvedtem azzal, hogy bármi tapadást találjak. Az utolsó körön valamivel több rizikót vállalsz, de még így sem volt elég, hogy harcba szálljak az első helyért. Az ugyanakkor nagyszerű a számunkra, hogy meglett az első sor. A köröm rendben volt, de rendkívül nehéz volt eltalálni az összes félpontot, és közben a határon lenni a gumikkal. De megcsináltuk, és már izgatottan várom a versenyt. Remélem, a belső íveken rendben lesz a tapadás. Meglátjuk.”

„Kissé szerencsétlen voltam amiatt, hogy nem tudtam újabb gyors kört futni, de ha a teljes Q3-at nézzük, akkor látszik, hogy nem igazán voltunk harcban a pole pozícióért. Szóval jó így. A pálya körről körre szárad fel, és vele együtt te is folyamatosan gyorsulsz, de nem igazán találtunk időt. Az egész harmadik szakaszt tekintve egyszer sem voltunk ott az elején. Nem voltunk elsők, egyszer sem voltunk a leggyorsabbak, és a második hely teljesen rendben van. Nem futottam rendes hosszú etapot sem. Az első edzésen mentem valamennyit, de az nem igazán volt az ínyemre, így bízom benne, hogy az azóta megejtett változtatások ezen valamelyest javítottak, de nem számítok arra, hogy elképesztő lesz.”