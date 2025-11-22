Nemzeti Sportrádió

Póczik Józsefet jogerősen pénzbüntetésre ítélték a Borkai-ügyben, a zsarolás vádja alól felmentették

2025.11.22. 15:18
Borkai-ügy Borkai Zsolt Póczik József
Jogerősen is felmentette a bíróság Póczik József korábbi válogatott labdarúgót a Borkai-ügyben a zsarolás vádja alól, de személyes adatokkal való visszaélés miatt pénzbüntetésre ítélték.

A 14-szeres válogatott labdarúgót, Póczik Józsefet korábban azzal vádolták, hogy kompromittáló képekkel és videofelvételekkel zsarolta az 1988-as olimpián lólengésben aranyérmes, korábbi győri polgármestert és MOB-elnököt, Borkai Zsoltot. Az elsőfokú ítélet már 2024 júniusában megszületett: a járásbíróság felmentette a 72 éves Póczikot zsarolás vádja alól, ugyanakkor személyes adatokkal való visszaélés miatt 450 000 forintos pénzbüntetést szabott ki rá. A nemrégiben lezajlott másodfokú eljárás során helybenhagyták a korábbi döntést – számolt be róla az Index.

A lap beszámolója szerint Póczik korábban elmondta, nem akarta megzsarolni Borkait és szerinte hagyta, hogy belekeverjék egy piszkos ügybe. Az eljárás komoly egészségi megrázkódtatást okozott számára: korábban infarktust szenvedett, majd életmentő szívműtéten esett át. 

A Blikk arról írt, hogy Póczik József felesége nem úszta meg a börtönbüntetést: a másodfokú eljárás során helybenhagyták az elsőfokú ítéletet, amelyben zsarolás bűntette miatt 1 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélték.

 

