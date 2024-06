Szomorú bizonyítványosztás: a kevés jó mellett sok gyenge teljesítmény a csoportmérkőzéseken

CSÜTÖRTÖK ESTE VÉGET ÉRT a magyar válogatottnak az Európa-bajnokság. A futballrajongók hiába kapaszkodtak az utolsó szalmaszálba, bízva az angolokban, a törökökben, a portugálokban – végül a nagy csapatok összetörték a reményeket. Portugália kilátástalan, akaratgyenge futballja, no és a grúzok csodával felérő lelkes játéka „repülőre tette” a magyar Eb-küldöttséget. Ahogy a legutóbbi Európa-bajnokságon, Németországban is három csoportmérkőzés jutott a válogatottnak, annyi különbséggel, hogy akkor egygólnyira és hét percre volt a továbbjutástól, ezúttal pedig rosszabb gólkülönbséggel maradt alul. A játék mégis most volt gyengébb; 2021-ben a Budapesten a portugáloktól elszenvedett 3–0, a világbajnok franciák elleni 1–1, és a müncheni, Németországgal szembeni 2–2 után felemelt fejjel hagyhatták el játékosaink a kontinenstorna színpadát, ezúttal egyetlen mérkőzés, de leginkább egyetlen félidő sikerült igazán emlékezetesre. Az utolsó, Skócia elleni második negyvenöt perc tartotta életben a reményt a válogatottnak, ám csütörtök estére kiderült, Csoboth Kevin győztes gólja és a megszerzett három pont kevésnek bizonyult az egyenes kieséses szakaszba jutáshoz. Lehet persze szidni a portugálokat a Grúzia ellen 2–0-ra elveszített meccs akaratgyenge játéka miatt, vagy az Eb-favoritnak kikiáltott angolokat kárhoztatni a nem éppen acélos Szlovénia ellen nyújtott semmilyen produkcióért, de a legnagyobb igazság, hogy a saját portán kell keresni először a hibát.

A csoportmérkőzéseket követően egyénileg is értékeltük a magyar válogatott pályára lépő játékosainak teljesítményét, a mostani bizonyítványosztásnál az egész tornán nyújtott produkciót vettük alapul a Nemzeti Sport hagyományosan 0 és 10 pont közötti osztályzatátlagai alapján.

Gulácsi Péter teljesített a legjobban, de a rutinos kapus bravúrjai sem segítettek a svájciak és a németek ellen (Fotó: Szabó Miklós)

Gulácsi Péter 6.5

Nem bizonyult rossz döntésnek a kapuba állítása. A Lipcse játékosa az Eb-n bizonyította rátermettségét, megbízhatóan játszott az újabb nagy tornáján. Más kérdés, hogy Svájc és Németország ellen ő sem tudott segíteni. A nyitó meccsen az első és harmadik gólnál kiszolgáltatott helyzetbe került, a másodiknál pedig a kapufa mellé érkezett a labda, hiába vetődött, nem érhette el. Bundesliga-játékosként a németek elleni stuttgarti összecsapás kiemelkedő fontosságú volt neki, és a vereség ellenére nem okozott csalódást. Rajta semmi sem múlt, ha Svájc és Németország ellen nem ilyen formában véd, nagyobb különbségű lett volna a vereség. Dibusz Dénest is érdemes megemlíteni, mert rendhagyó történet az övé: a selejtezősorozatot bravúrok sokaságával védte végig, nemegyszer pontot, pontokat érő megmozdulásai voltak, ezek nélkül talán a kontinenstornára sem jutott volna ki a válogatott; immár a harmadik Európa-bajnokságon vett részt, de egyetlen mérkőzésen sem védett – hálátlan sors a kapusoké.

VÉDŐK

Willi Orbán 4.67

Összességében csalódást keltett a teljesítménye. Már a Svájc elleni mérkőzésen is több bizonytalan megmozdulása volt, elég csak az első gólt említeni, amikor rossz ütemben mozdult, a támadó belépett mögé, és mire megfordult, már nem maradt esélye tisztázni. A legrosszabbkor nyújtotta a leggyengébb teljesítményt. A németek ellen kétszer is a szabálytalanság határát súroló ütközéssel vették el tőle a labdát, határozottabb közbelépéssel talán elkerülhette volna legalább az egyik labdavesztést és az egyik német gólt. Fáradtnak, fásultnak tűnt, még sohasem láttuk ilyennek – a legrosszabbkor volt rossz formában…

Fiola Attila 4.5

Svájc ellen 4-es, Németország ellen 5-ös osztályzatot kapott, a skótok ellen nem lépett pályára. Egyértelmű meglepetés volt, hogy a vállsérülését követően a kezdőcsapatban találta magát az Európa-bajnokságon. Hozta, ami tőle elvárható, az akarásával nem volt gond, két poszton is helyt kellett állnia, a szélen és a védelem közepén is futballozott. A keménységét erre a tornára is magával vitte, a németek ellen rengeteget futott, ám sok hiba jellemezte a futballját. Talán ha több játékperccel érkezik az Eb-re…

Lang Ádám 4

Míg az elmúlt időszakban Marco Rossi vakon megbízott benne, az Európa-bajnokságon csupán a Svájc elleni nyitó meccsen játszott, akkor is mindössze egy félidőt. Negyvenöt percnél biztosan többre számított a torna előtt, de amíg a pályán volt, bizonytalannak tűnt, a támadások építésében nem tudott szerepet vállalni, a szövetségi kapitány nem véletlenül cserélte le a szünetben. Csalódás a teljesítménye, biztosan benne is bőven van hiányérzet az Európa-bajnokságot követően.

Szalai Attila 4

Marco Rossi korábban többször elmondta, aki nincs játékban, nem hívja meg a keretbe. Szalai Attilával hosszú ideje kivételt tett, az Európa-bajnokság bizonyította, tétmérkőzések, sorozatos meccsterhelés nélkül képtelenség csúcsformában maradni. Az edzésterhelés messze nem hasonlítható össze az „igazi” találkozókéval, a szövetségi kapitány nagy kockázatot vállalt azzal, hogy Svájc ellen a kezdőbe nevezte. Nem is tudott jó teljesítményt nyújtani, könnyen túljutottak rajta, a második svájci gólnál röviden, rosszul passzolt, előreívelt labdái is célt tévesztettek.

A svájciak elleni első csoportmérkőzésen a magyar válogatott játékosai közül Sallai Roland (20) futballját lehetett kiemelni – benne megvolt a szükséges lendület (FOTÓ: SZABÓ MIKLÓS)

Botka Endre 6

Egyetlen mérkőzésen lépett pályára, a kapitány Skócia ellen vetette be. Ha valakinek nem kell lesütött szemmel hazatérnie az Eb-ről, az ő… Határozott belépőkkel állította meg a skót támadókat, a tőle megszokott keménységgel pakolt oda olykor, kapott egy nagyot könyökkel, de meg sem kottyant neki. A szünet előtt látványos becsúszással labdát szerzett, amelyből lövőhelyzet is lett. Sokat futott, jól teljesített, utólag bánhatja a szakmai stáb, hogy nem adott több lehetőséget a Ferencváros futballistájának.

Dárdai Márton 5.5

Jobban járt volna a csapat, ha Svájc ellen is ő kezd… Két meccsen, Németország és Skócia ellen bizonyíthatott, és összességében nem nyújtott rossz teljesítményt. A védők között legalábbis azok közé tartozott, akik olykor határozottak voltak. Stabilan, intelligensen védekezett, hosszú keresztlabdái, hatvanméteres indításai pontosak, hasznosak voltak. A jövő embere lehet a válogatottban, csak maradjon játékban a klubjában.

Bolla Bendegúz 5.33

A torna előtt, az Izrael ellen 3–0-ra megnyert főpróbán kitűnő teljesítményt nyújtott, okkal várták tőle, hogy Németországban is hasonló produkcióval rukkol ki. Mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett, ám összességében közepes teljesítményt nyújtott. Svájc ellen csereként állt be, a házigazda németek ellen sokat dolgozott, az első félidőben jó teljesítményt nyújtott, ám a találkozó végére elfáradt, nem volt meglepő, hogy lecserélte a kapitány. A skótok ellen huszadszor volt válogatott, rendkívül pontatlanul passzolt, ám még így is a jobbak közé tartozott.

Kerkez Milos 4.67

Nem az ő tornája volt. Ha egyszer el is viszi egy neves európai klub, biztosan nem a 2024-es Eb-n nyújtott teljesítménye miatt. Svájc ellen az első kapott gólnál ő is beragadt, és később is jókora hibákat követett el. A németek ellen jól játszott az első félidőben, 95 százalékos pontossággal passzolt, bizakodtunk, hogy elkapja a fonalat, de ez még mindig csak közepes produkció volt. Némiképp meglepő módon olykor lassan reagált, ezen a szinten viszont nem lehet kivárni, többször is az ellenfélbe rúgta a labdát. Sokkal jobb játékos válhat belőle, mint amit a mostani teljesítménye sugall.

KÖZÉPPÁLYÁSOK

Schäfer András 5

A tornán folyamatosan javult a teljesítménye. Svájc ellen 4-es osztályzatot kapott, tizennégy párharcából csak ötöt nyert meg, pedig ez az egyik legnagyobb erőssége. Németország ellen eleinte keveset volt játékban, de a szünet után feljavult, volt ígéretes, látványos szólója is. Mégis csupán közepes teljesítményt nyújtott, a legnagyobb gond az volt, hogy a megszokottnál kevesebbet ért labdához – csupán ötvenszer. Skócia ellen már keményebb volt, odatette magát, labdákat szerzett – bárcsak így játszott volna mindhárom csoportmeccsen!

Schäfer András (Fotó: AFP)

Nagy Ádám 4.5

Nagyon nem az ő Európa-bajnoksága volt… Mindhárom mérkőzésen játszott, az első kettőn kezdőként, a harmadikon csereként. Bizonytalannak tűnt, nem tudott hatékony lenni az összjátékban. Futott, ahogy szokott, de ami korábban erőssége volt, azaz a rövid, pontos átadások, ezúttal nem jöttek. Nem tudta úgy mozgatni a csapatot, ahogy azt Marco Rossi is elvárja tőle, csalódás a teljesítménye, és nyilván ő sem elégedett magával.

Kleinheisler László 5

Svájc és Németország ellen is csereként szállt be. Az első mérkőzésen vitt némi színt a játékba, talán jobban járt volna mindenki, ha kivételesen ő kezd, ám a németek ellen már nem pörgött úgy… A második hazai gólnál földbe gyökerezett lábbal nézte, ahogy Ilkay Gündogan kilép mellőle és megszerzi a második gólt. Jó lenne, ha végre valamelyik klubcsapatában meghatározó játékossá válna, mert amilyen muníciót azon a színtéren összeszed, ezen a szinten kevés.

Callum Styles 5

Sérülten utazott el Németországba, és csupán az utolsó, skótok elleni csoportmeccsen volt bevethető. Amolyan szürke eminenciás, akinek a játéka a legkevésbé látványos, de a futballja így sem volt meggyőző.

Szoboszlai Dominik (Fotó: Koncz Márton)

TÁMADÓK

Szoboszlai Dominik 4.67

Az látszott, hogy vezére a válogatottnak, Varga Barnabás súlyos és ijesztő sérülésénél is kezébe vette az irányítást, és még a mentőket is ő noszogatta. Svájc ellen gólpasszt adott, a hajrában akaratosan futballozott, de nem tudott lendíteni a csapat játékán. Németország ellen akadtak szép megmozdulásai, de érezhető volt, messze van a legjobb formájától. Nagy volt a nyomás rajta, remélhetőleg lesz olyan nagy futballesemény, -torna a jövőben, amelyen a mostaninál sokkal többet és jobban teljesít.

Sallai Roland 6

Marco Rossi is dicsérte, mondván, egyértelműen a magyar csapat legjobbja volt. A Skócia elleni mérkőzésen nyújtotta a legjobb teljesítményt – 7-es osztályzatot érdemelt ki –, agilisan játszott, az ő futballjában volt a legtöbb elképzelés és fantázia. A teljesítménye felfelé ívelt az Európa-bajnokság alatt, Svájc ellen gyengébb volt, a németek ellen már jobban pörgött, míg a skótok ellen már olykor villogott is.

Varga Barnabás 5.33

Az Európa-bajnokság nyomát egy életen át magán viseli… A Skócia elleni mérkőzésen többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett, s miután mozdulatlanul terült el a földön, percekig nem lehetett tudni, mi van vele. Az operáción szerencsésen túl van, a rehabilitáció azonban hosszú heteket, hónapokat vesz igénybe. A súlyos sérülés ellenére úgy utazhatott haza Németországból, hogy immár Európa-bajnokságon is szerzett gólt, a Svájc elleni nyitó találkozón centikkel fejelte a labdát a kapu mellé, majd nem hibázott, és szép mozdulattal csúsztatott a kapuba.

Csoboth Kevin 7

A németek ellen a 87., a skótok elleni mérkőzésen a 86. percben szállt be – de hogy! Utóbbit normál esetben nem is osztályoztuk volna, csakhogy döntő fontosságú gólt szerzett a beküldése után tizennégy perccel, így nagyon megérdemelte a 7-est. Nemcsak magának, sok százezer szurkolónak életre szóló élményt szerzett azzal, hogy a lefújás előtti pillanatokban a második ziccerét kihasználta; előbb a kapufát találta el, majd higgadtan lőtt a jobb alsóba. Ekkor minden magyar futballrajongó abban bízott, az újpesti támadó gólja kieséses szakaszt érhet a válogatottnak – a reményt utoljára a grúzok zúzták szét azzal, hogy 2–0-ra legyőzték a portugálokat...

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–SVÁJC 1–3 (0–2)

Köln, 41 676 néző. Vezette: Slavko Vincic (Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic) – szlovénok

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Lang (Bolla, a szünetben), Orbán, Szalai A. (Dárdai M., 79.) – Fiola, Nagy Á. (Kleinheisler, 67.), Schäfer, Kerkez (Ádám, 79.) – Sallai, Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

SVÁJC: Sommer – Schär, Akanji, Rodríguez – Aebischer, Widmer (Stergiou, 68.), G. Xhaka, Freuler (Sierro, 86.), Ndoye (Rieder, 86.) – Duah (Amdouni, 68.), Vargas (Embolo, 74.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: Varga B. (66.), ill. Duah (12.), Aebischer (45.), Embolo (90+3.)

Sárga lap: Szalai (69.), Bolla (88.), ill. Widmer (5.), Freuler (59.), Yakin (88.)

A MÉRKŐZÉS ÉLŐ, SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT!

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–0 (1–0)

Stuttgart, 54 000 néző. Vezette: Danny Makkelie (Hessel Steegstra, Jan de Vries) – hollandok

NÉMETORSZÁG: Neuer − Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt − Andrich (Can, 72.), Kroos − Musiala (Führich, 72.), Gündogan (Undav, 84.), Wirtz (Sané, 58.) − Havertz (Füllkrug, 58.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Bolla (Ádám, 75.), Nagy Á. (Kleinheisler, 64.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 75.) – Sallai (Csoboth, 87.), Szoboszlai – Varga B. (Gazdag, 87.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Musiala (22.), Gündogan (67.)

Sárga lap: Varga B. (23.), Rüdiger (27.), Mittelstädt (89.), Szoboszlai (90+3.), Rossi (90+3.) (Az első félidő hajrájában a magyar kispad előtt is felmutatta a játékvezető a sárga lapot, Tömő Attila csapatmenedzser kapta.)

A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

SKÓCIA–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–0)

Stuttgart, Stuttgart Aréna, 54 000 néző. Vezette: Facundo Tello (Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky) – argentinok

SKÓCIA: Gunn – Ralston (McLean, 83.), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89.) – McGinn (Amstrong, 76.), Gilmour (Christie, 83.), McGregor, McTominay – Ché Adams (Shankland, 76.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Botka, W. Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 74.) – Bolla (Csoboth K., 86.), Schäfer, Styles (Nagy Á., 61.), Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Szoboszlai D., Varga B. (Ádám M., 74.), Sallai R. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Csoboth (90+10.)

Sárga lap: Styles (18.), W. Orbán (26.), Schäfer (44.), McTominay (50.), Kleinheisler (75., pályán kívül), Csoboth (90+11.)