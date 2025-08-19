Úszás: Jackl Vivien hetedik lett 400 vegyesen az ifjúsági vb-n

Hetedik lett 400 vegyesen a 18 év alatti úszók romániai korosztályos vébéjén a 16 esztendős Jackl Vivien, a szám tavalyi ifjúsági Európa-bajnoka. Az első versenynap egyéni fináléiban egyedüliként érintett magyar tehetség a délelőtti selejtezőben a hatodik időt produkálta (4:43.69 p),

s az esti döntőben nem sikerült javítania: 4:44.42 perc alatt teljesítette a számot, így csak egyetlen riválisát sikerült megelőznie.

Már a pillangón is csupán nyolcadikként fordult rá a hátas résztávra, ahol feljött ugyan harmadiknak, mellen azonban visszaesett az utolsó helyre, s gyorson már nem volt esélye érdemi előrelépésre. Megjegyzendő, hogy az év elején Tatabányáról a Bp. Honvédba átigazolt

Jackl otopeni ideje csaknem tíz másodperccel volt gyengébb korábbi egyéni legjobbjánál,

de jócskán elmaradt a 2024-ben korosztályos Eb-aranyat érő eredményétől is: tavaly júliusban a párizsi olimpiára készülő versenyző 4:39.28 perces korosztályos Európa-bajnoki rekorddal diadalmaskodott. Az idei esztendő romániai ifjúsági csúcseseményén még 1500 és 800 gyorson próbálkozhat meg a javítással.

A nyitónapon Jackl mellett még egy döntős érdekeltsége volt a magyar csapatnak: a lányok 4x200 méteres gyorsváltójában harcolta ki a továbbjutást a Kertész Boróka, Szabó Kincső, Kokas Fanni, Szabó Lilla összetételű négyesünk. A kvartett, amelyet 8:12.00-vel neveztek, úgy lépett tovább a délelőtti időfutamokból, hogy 8:15.89-cel éppen elcsípte a még döntőt érő nyolcadik pozíciót. Az esti fináléban aztán nem módosult a helyzet: ugyanebben a felállásban végzett nyolcadikként a magyar váltó 8:17.23 perces idővel.

Kedden további ketten mutatkoztak még be a vébén 13 fős válogatottunkból: Kokas Fanni 100 háton 1:03.41-gyel 26. lett a 87 indulót felvonultató mezőnyben, míg Pápai Olivér 3:59.88-cal összesítésben 31.-ként zárt 400 gyorson, ahol 83 úszó szerepelt.

(Kiemelt képen: Jackl Vivien Forrás: musz.hu)