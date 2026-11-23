„Maximális koncentráció, megnézni a sorfalat, a kapust, és hinni abban, hogy gól lesz a lövésből.”

Minden idők egyik legjobb szabadrúgáslövője, Roberto Carlos mondta ezt az uefa.com-nak, amikor arról kérdezték, mi a titok. Meg azt is hozzátette, hogy szabadrúgásgólt lőni a legjobb a futballban. Nem tudjuk, Szoboszlai Dominik hogy van ezzel, de az biztos, napjainkban ő a műfaj egyik királya. Ha a Liverpool középpályása odaáll a labda mögé, egyetlen kapus sem lehet nyugodt. Mi pedig a televízió előtt – vagy a szerencsésebbek a stadionban – dörzsölhetjük a tenyerünket, mert jó esély van rá, hogy újabb bombagól születik. Olyan, amit világszerte napokig ismételnek. Így volt ez vasárnap is, amikor a Manchester United elleni rangadón odaállt a labda mögé. A szerkesztőségben többen megjegyezték, ebből tuti gól lesz. Az lett.

Pedig nemrégiben még azon aggódhattunk, hogy kezdhet-e a Grúzia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, miután kötéssel a térdén érkezett meg a válogatotthoz. Saját bevallása szerint is közel állt hozzá, hogy lemondja a szereplést, ám pályára lépett, vasárnap a Premier League-ben pedig láthattuk, szerencsére nincs nagy baj. Profi pályafutása 17. szabadrúgásgólját lőtte, és Liverpoolban már most a klub történetének legjobb végrehajtói közé tartozik. Hogy minden idők legjobbjai közé is bekerül-e, az csak rajta múlik. Roberto Carlosnak speciel 40 szabadrúgásból szerzett gólja van, Lionel Messinek 76. A Premier League-re szűkítve a kört, David Beckham a csúcstartó 18-cal, Szoboszlainak jelenleg öt van az angol élvonalban. Magasan a léc, de a 26 éves magyar középpályás azért is tart itt, mert szereti a kihívásokat és a sokak által elérhetetlennek tűnő célokat. Ő maga mondta el egy interjúban, hogy mindig mindent úgy fog fel, hogy nincs lehetetlen.

Mindenesetre a következő lépések egyikeként az is megtenné, ha márciusban a szerbek elleni Nemzetek Ligája-osztályozón lőne egy sistergős bombát –, meg persze előtte néhányat a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában. Roberto Carlos egy hónapja egyébként megkérdezte Declan Rice-t, az Arsenal angol válogatott középpályását, ki jelenleg a világ legjobb szabadrúgáslövője.

A válasz kitalálható…