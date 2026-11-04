Amorim: A Ferencváros hozzászokott a győzelemhez

P. K.P. K.
2026.11.04. 15:08
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Ruben Amorim sajtótájékoztatót tartott (Fotó: Getty Images)
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AC Milan Ruben Amorim Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros elleni csütörtöki, milánói Európa-liga-meccset megelőzően szerdán 14 órától tartott sajtótájékoztatót az AC Milan, melyen Ruben Amorim vezetőedző válaszolt az újságírók kérdéseire.

 

 

A Milan vezetőedzője, Ruben Amorim először is azt szögezte le a Ferencváros elleni El-meccset megelőző sajtótájékoztatóján, hogy az Inter elleni szombati, 3–1-re megnyert derbivel most már nem kíván foglalkozni, csak a következő feladatra koncentrál. Továbbá reagált arra a kérdésre, milyen változtatásokat tervez a kezdőcsapatban. 

„Az előző mérkőzés már a múlt, most Európa-liga-találkozó következik, holnap jó teljesítményt kell nyújtanunk, nyernünk kell, ez a legfontosabb – hangsúlyozta Amorim. – Mindig a következő meccs a legfontosabb, ugyanakkor óvatosnak kell lennünk bizonyos játékosokkal, akiknek voltak korábban problémáik. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy újabb játékosokat veszítsünk el a következő találkozókra. Néhány poszton rotálnunk kell a keretet. Az ellenfelünk veretlen a sorozatban, kilenc ponttal érkezik. Azokat a játékosokat fogom pályára küldeni, akik készen állnak a feladatra.” 

A Tuttosport mai cikkében azt valószínűsítette, hogy a kulcsjátékosok közül Diego Moreira, Goncalo Ramos és Luka Modric sem lesz a kezdőcsapat tagja. A portugál szakvezető konkrét neveket nem említett, de a fentiek alapján olyan játékosok kerülhetnek ki a csapatból a városi derbihez képest, akik korábban már küzdöttek sérüléssel. Nos, Ramos éppen az előző, Bournemouth elleni El-meccsről hiányzott vádlisérülés miatt, de a bajnokságban Moreira is kihagyott már két mérkőzést izomsérülés miatt. Több játékos pedig már az Inter ellen sem állt a szakmai stáb rendelkezésére sérülés miatt, ide tartozik Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, míg Mike Maignan eltiltás miatt nem játszhat a Fradi ellen.

Amorimot a folytatásban arról kérdezték, miért van különbség csapata teljesítménye között az Európa-ligában, melyben három meccsen már kétszer is kikaptak és a Serie A-ban, a bajnokságban ugyanis tíz forduló alatt csak egy vereséget szenvedtek el és már hatszor győztek.

„A különbséget időnként a keret rotálásával vagy az adott mérkőzésekre vonatkozó taktikai döntésekkel lehet magyarázni, ám az egyes meccseket nézve akadtak furcsa szituációk is, például a Bournemouth ellen két büntetőt is ítéltek ellenünk. Ugyanakkor a Serie A-ban sem teljesítünk fényesen, sem az Európa-ligában, sem a bajnokságban mutatott formánkkal nem vagyok elégedett, de hiszem, hogy holnap nyerhetünk” – reagált a Milan vezetőedzője, akit ezután a csütörtöki ellenfélről is kérdeztek.

„A Ferencváros hozzászokott a győzelemhez, ami önbizalmat ad nekik. Jó ritmusban vannak, 4–2–3–1-es formációban játszanak, és ez akkor is változatlan, ha rotálják a csapatot. Világos filozófiája van a csapatnak, amely pontosan tudja, hogyan akar futballozni és hogyan tud nyerni a meccseken, a San Siróba is azért jönnek, hogy győzzenek. Hazai pályán azonban a felelősség a miénk, végig koncentráltnak kell maradnunk. A derbin jól teljesítettünk, mert figyelmet fordítottunk az apró részletekre, most is ezt kell tennünk, hiszen erős ellenféllel találkozunk. Akkor válhatunk igazán erős csapattá, ha megtanuljuk olvasni a mérkőzés egyes szakaszait, és ebben van még hova fejlődnünk. A kisebb csapatok hajlamosak csak a nagy rangadókra összpontosítani, mi nem ilyenek vagyunk, holnap nagyon jól kell teljesítenünk ahhoz, hogy győzni tudjunk.”  

Amorim az FTC-ből külön kiemelte a korábban Olaszországban futballozó Nagy Ádámot.

„Szeretem a hozzá hasonló játékosokat, ő kiemelkedik a Ferencvárosból, mert remekül érzi a mérkőzések ritmusát. A Ferencváros erőssége a területek nyitása, jó támadókkal, illetve szélsőkkel.”   

Saját csapatából kérdésre válaszolva a 20 éves Sankhoun Diawarát emelte ki, aki alapvetően belső védő, de az Inter ellen a középpálya bal oldalán futballozott, és a szakvezető szerint jól megoldotta a feladatát, bizonyította, hogy a szélen is lehet rá számítani.

A Ferencváros milánói sajtótájékoztatója 18.15 órától kezdődik.

A Tuttosport ezekre a kezdőcsapatokra számít – de az biztosra vehető, hogy a Fradi nem így áll fel (Forrás: tuttosport.com)
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EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Csütörtök, 18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n!
Milánó, San Siro. V: Schnyder (svájci)

A KÉT CSAPAT EDDIGI MECCSEI
Celtic (skót)–FTC 1–3
Milan (olasz)–Benfica (portugál) 0–2
FTC–Viktoria Plzen (cseh) 2–1
Salzburg (osztrák)–Milan (olasz) 0–4
FTC–Torreense (portugál) 4–1
AFC Bournemouth (angol)–Milan (olasz) 3–0

 

 

AC Milan Ruben Amorim Európa-liga Ferencváros
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