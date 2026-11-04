Amorim: A Ferencváros hozzászokott a győzelemhez

A Milan vezetőedzője, Ruben Amorim először is azt szögezte le a Ferencváros elleni El-meccset megelőző sajtótájékoztatóján, hogy az Inter elleni szombati, 3–1-re megnyert derbivel most már nem kíván foglalkozni, csak a következő feladatra koncentrál. Továbbá reagált arra a kérdésre, milyen változtatásokat tervez a kezdőcsapatban.

„Az előző mérkőzés már a múlt, most Európa-liga-találkozó következik, holnap jó teljesítményt kell nyújtanunk, nyernünk kell, ez a legfontosabb – hangsúlyozta Amorim. – Mindig a következő meccs a legfontosabb, ugyanakkor óvatosnak kell lennünk bizonyos játékosokkal, akiknek voltak korábban problémáik. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy újabb játékosokat veszítsünk el a következő találkozókra. Néhány poszton rotálnunk kell a keretet. Az ellenfelünk veretlen a sorozatban, kilenc ponttal érkezik. Azokat a játékosokat fogom pályára küldeni, akik készen állnak a feladatra.”

A Tuttosport mai cikkében azt valószínűsítette, hogy a kulcsjátékosok közül Diego Moreira, Goncalo Ramos és Luka Modric sem lesz a kezdőcsapat tagja. A portugál szakvezető konkrét neveket nem említett, de a fentiek alapján olyan játékosok kerülhetnek ki a csapatból a városi derbihez képest, akik korábban már küzdöttek sérüléssel. Nos, Ramos éppen az előző, Bournemouth elleni El-meccsről hiányzott vádlisérülés miatt, de a bajnokságban Moreira is kihagyott már két mérkőzést izomsérülés miatt. Több játékos pedig már az Inter ellen sem állt a szakmai stáb rendelkezésére sérülés miatt, ide tartozik Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, míg Mike Maignan eltiltás miatt nem játszhat a Fradi ellen.

Amorimot a folytatásban arról kérdezték, miért van különbség csapata teljesítménye között az Európa-ligában, melyben három meccsen már kétszer is kikaptak és a Serie A-ban, a bajnokságban ugyanis tíz forduló alatt csak egy vereséget szenvedtek el és már hatszor győztek.

„A különbséget időnként a keret rotálásával vagy az adott mérkőzésekre vonatkozó taktikai döntésekkel lehet magyarázni, ám az egyes meccseket nézve akadtak furcsa szituációk is, például a Bournemouth ellen két büntetőt is ítéltek ellenünk. Ugyanakkor a Serie A-ban sem teljesítünk fényesen, sem az Európa-ligában, sem a bajnokságban mutatott formánkkal nem vagyok elégedett, de hiszem, hogy holnap nyerhetünk” – reagált a Milan vezetőedzője, akit ezután a csütörtöki ellenfélről is kérdeztek.

„A Ferencváros hozzászokott a győzelemhez, ami önbizalmat ad nekik. Jó ritmusban vannak, 4–2–3–1-es formációban játszanak, és ez akkor is változatlan, ha rotálják a csapatot. Világos filozófiája van a csapatnak, amely pontosan tudja, hogyan akar futballozni és hogyan tud nyerni a meccseken, a San Siróba is azért jönnek, hogy győzzenek. Hazai pályán azonban a felelősség a miénk, végig koncentráltnak kell maradnunk. A derbin jól teljesítettünk, mert figyelmet fordítottunk az apró részletekre, most is ezt kell tennünk, hiszen erős ellenféllel találkozunk. Akkor válhatunk igazán erős csapattá, ha megtanuljuk olvasni a mérkőzés egyes szakaszait, és ebben van még hova fejlődnünk. A kisebb csapatok hajlamosak csak a nagy rangadókra összpontosítani, mi nem ilyenek vagyunk, holnap nagyon jól kell teljesítenünk ahhoz, hogy győzni tudjunk.”

Amorim az FTC-ből külön kiemelte a korábban Olaszországban futballozó Nagy Ádámot.

„Szeretem a hozzá hasonló játékosokat, ő kiemelkedik a Ferencvárosból, mert remekül érzi a mérkőzések ritmusát. A Ferencváros erőssége a területek nyitása, jó támadókkal, illetve szélsőkkel.”

Saját csapatából kérdésre válaszolva a 20 éves Sankhoun Diawarát emelte ki, aki alapvetően belső védő, de az Inter ellen a középpálya bal oldalán futballozott, és a szakvezető szerint jól megoldotta a feladatát, bizonyította, hogy a szélen is lehet rá számítani.

A Ferencváros milánói sajtótájékoztatója 18.15 órától kezdődik.