Rafael Nadal a Real Madrid elnökségi tagja lett

A 22-szeres Grand Slam-győztes, kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös Davis-kupa-győztes korábbi világelső teniszező a Real Madrid közleménye szerint elkötelezett a klub iránt, tiszteletbeli tagként került az elnökségbe. A jövőben a klub képviselete mellett az is a feladatai közé tartozik, hogy segítsen döntéseket hozni a Real Madrid jelenéről és jövőjéről.

„Tehetsége, állandó törekvése a fejlődésre, áldozatvállaló képessége, versenyszelleme, alázata, az ellenfelek és csapattársak iránti tisztelete, valamint a szolidaritás melletti elkötelezettsége a pályán és azon kívül egyaránt példaképpé teszik őt – írta a Real Madrid Nadalról. – Mindezek az értékek a Real Madrid identitásának részét képezik, Rafael Nadal pedig sportpályafutása során mindvégig képviselte és védelmezte őket, így világszerte emberek milliói számára vált példaképpé.”

A Roland Garros 14-szeres győztese a közösségi oldalán kijelentette, hálás az ajánlatért, és amiben csak tudja, segíti a Blancókat.