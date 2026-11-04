Rafael Nadal a Real Madrid elnökségi tagja lett

I. SZ.I. SZ.
2026.11.04. 13:21
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Rafael Nadal (Fotó: Getty Images)
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Rafael Nadal Real Madrid elnökség
Szerdán beválasztották a Real Madrid elnökségébe Rafael Nadal teniszlegendát – jelentette be a spanyol klub.

A 22-szeres Grand Slam-győztes, kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös Davis-kupa-győztes korábbi világelső teniszező a Real Madrid közleménye szerint elkötelezett a klub iránt, tiszteletbeli tagként került az elnökségbe. A jövőben a klub képviselete mellett az is a feladatai közé tartozik, hogy segítsen döntéseket hozni a Real Madrid jelenéről és jövőjéről.

„Tehetsége, állandó törekvése a fejlődésre, áldozatvállaló képessége, versenyszelleme, alázata, az ellenfelek és csapattársak iránti tisztelete, valamint a szolidaritás melletti elkötelezettsége a pályán és azon kívül egyaránt példaképpé teszik őt – írta a Real Madrid Nadalról. – Mindezek az értékek a Real Madrid identitásának részét képezik, Rafael Nadal pedig sportpályafutása során mindvégig képviselte és védelmezte őket, így világszerte emberek milliói számára vált példaképpé.”

A Roland Garros 14-szeres győztese a közösségi oldalán kijelentette, hálás az ajánlatért, és amiben csak tudja, segíti a Blancókat.

 

Rafael Nadal Real Madrid elnökség
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