Corbu Máriusz hívná édesapját: Mit szólsz ehhez a győzelemhez?

– A sorsolás előtti este édesapja megkérdezte, ha egyetlen ellenfelet választhatna, melyik lenne az – az AC Milant mondta. Most, hogy csütörtökön ez a mérkőzés következik, még izgatottabb?

– Másnap, amikor néztem a sorsolást, és láttam, hogy valóban megkaptuk a Milant, nagyon örültem – válaszolta lapunknak Corbu Máriusz, a Ferencváros 24 éves középpályása, aki a hétvégén gólpasszt adott Bamidele Yusufnak a Paks ellen 2–0-ra megnyert bajnokin, s kifejezetten jó formában várja az olasz sztárcsapat elleni találkozót. – A nagypapám és édesapám is szereti az olasz klubot, a múltja miatt hozzám is mindig közel állt, kedvelem a csapat játékát, az ott futballozó világsztárokat.

– Melyik labdarúgóról vagy mérkőzésről hallott édesapjától és nagypapájától a legtöbbet?

– A nyolcvanas évek végi, kilencvenes évek eleji Milan volt a kedvencük Marco van Bastennel, Frank Rijkaarddal és Ruud Gullittal. A kezdő tele volt hollanddal, nem véletlenül nyerték meg a BEK-et. Arról az együttesről sokat beszéltek, meglehet, esti meseként azt hallgattam aputól.

– Neki ki volt a kedvence?

– Nem kérdés: Marco van Basten.

– Ön látott róla felvételeket?

– Akkoriban odahaza apunak sok videója volt róla, gyakran néztem én is vele. Kár, hogy a sérülése miatt fiatalon vissza kellett vonulnia.

– Gyerekként volt kedvenc Milan-játékosa? Kaká? Esetleg a fenegyerek Zlatan Ibrahimovic?

– Gyerekként nekem Pep Guardiola Barcelonája volt az etalon, és Lionel Messinél nem volt jobb futballista. De a Csíkszereda utánpótlásában nevelkedve nekem a helyi felnőttcsapat játékosai is példaképek, őket láttam minden nap, reálisabb volt nekem az ő szintjükre eljutni. Onnan, ahonnan elindultam, Barcelona vagy éppen Milánó elképzelhetetlenül messzinek tűnt.

– Most mégis Milánó következik, és Olaszország legnagyobb stadionja, a San Siro.

– Már a múlt héten vissza kellett fognom magam, hogy ne vigyenek el az érzelmeim és a gondolataim. De muszáj volt kizárni valahogyan azt a meccset, hiszen előttünk állt még a Paks elleni találkozó, arra kellett összpontosítani. Szombat este persze a Milan–Inter derbit a tévében megnéztem.

PAOLO MALDINI (1985–2009)

A klubhűség jelképe, aki 25 idényen át kizárólag a Milanban futballozott, 902 tétmérkőzésen lépett pályára. Öt BEK/BL-győzelmével és hét olasz bajnoki címével a piros-feketék történetének legsikeresebb játékosa. Játékintelligenciája és tekintélye miatt minden idők egyik, ha nem a legjobb védőjeként tartják számon.

MARCO VAN BASTEN (1987–1995)

A holland csatár háromszor nyerte el az Aranylabdát, a Milanban pedig kétszer ünnepelhetett BEK-győzelmet. Páratlan technikája, akrobatikus góljai és könyörtelen helyzetkihasználása a futballtörténelem legnagyobb támadói közé emelték. Sérülései miatt 28 esztendősen játszotta utolsó tétmérkőzését, hivatalosan 1995-ben, harmincévesen vonult vissza.

KAKÁ (2003–2009, 2013–2014)

A brazil irányító 2007-ben Bajnokok Ligáját, valamint Aranylabdát nyert, megelőzve Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is. Kifinomult labdakezelése, félelmetes gyorsasága és váratlan megindulásai a milánói közönség egyik legnagyobb kedvencévé tették. A 2006–2007-es BL-idényben tíz találattal lett a sorozat gólkirálya, és vezette Európa trónjára a Milant. Három klublegenda vörös-feketében

Fotó: Getty Images

– Az AC Milan 3–1-re győzött, de valóban ennyivel jobb volt a riválisánál?

– A Milantól tipikus olasz futballt láttam, ötvédős rendszerben játszott, a kontrái nagyon veszélyesek voltak. Hiába irányította a meccset az Inter, riválisa szerzett több gólt. De hogy ellenünk is ezt a fegyvert alkalmazza-e, nem hinném… Pedig jó lenne, hiszen akkor mi birtokolhatnánk többet a labdát, az pedig fekszik a csapatunknak. Fordított leosztást jósolok, a vörös-feketék irányítják a játékot, mi pedig gyors ellentámadásokból próbálkozunk.

– Gólokat szerez, a hétvégén a Paks ellen gólpasszt adott Yusufnak. Meddig tarthat ki a kitűnő formája?

– Remélem, minél tovább. Bírom erővel, élvezem a játékot, akárcsak az egész csapat, ez talán látszik is. Borbély Balázs a nyár óta irányítja az együttest, kellett némi idő, míg megszoktuk a módszereit, megértettük az elvárásait, szeptemberben volt egy kisebb visszaesésünk, de kijöttünk belőle, újra egyenesben vagyunk.

– Játszott a román utánpótlás-válogatottban, volt légiós Cipruson – melyik csapat elleni csatát nevezné az eddigi legnagyobbnak?

– A nyáron felkészülési meccset játszottunk a Real Madriddal, jó néhány világ­sztárral a pályán, de miután az nem tétre ment, nem venném ide. Úgyhogy a Trabzon­spor elleni találkozót emelném ki Mohamed Szalahhal, ő tényleg világklasszis.

– A milánói San Siro a világ leghíresebb stadionjainak egyike. Ha csak szurkolóként is, járt már ott?

– Még nem, de mindent tudok róla. Rendkívül motivált vagyok, nagyon várom már, hogy Milánóban legyünk.

– Furcsa leírni, de a Ferencvárosnak három kör után kilenc, míg a Milannak három pontja van az Európa-ligában…

– Valóban különös ezt látni, örülünk a kilenc pontnak, de csalóka a jelenlegi állás. Nincs értelme még a tabellát nézegetni, semmi kétség, a csütörtöki mérkőzésen a Milan az esélyesebb.

– Sokak szerint a Fradinak van esélye a győzelemre. Túlzásnak érzi, vagy az ilyen megjegyzések önbizalommal töltik el?

– Papíron nyilván jobb a Milan, sokkal értékesebb és erősebb, de sohasem lépünk úgy pályára, hogy jó a döntetlen is. Mindig nyerni akarunk, és ez nem csak duma. Hatalmas lehetőség lesz ez mindannyiunknak, megpróbáljuk kihozni belőle a legtöbbet.

– Ha péntek reggel, a mérkőzés másnapján felhívja édesapját, mit mondana neki? Mikor érezné úgy, hogy ebből az estéből valóban kihozta, amit lehetett?

– A legjobb az lenne, ha úgy kezdhetném a beszélgetést: Apa, mit szólsz ehhez a történelmi győzelemhez?

EURÓPA-LIGA

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Csütörtök

18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!