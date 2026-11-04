Szerdán Real Madrid, hétvégén maratoni Athénban

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.11.04. 13:50
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A Panathenaic Stadionban hétvégén ismét jeles sportesemény lesz (A szerző fotói)
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Bajnokok Ligája helyszíni beszámoló Real Madrid AEK Athén
Az AEK Athén–Real Madrid mérkőzés napjára már megszaporodtak Athén óvárosában a futball miatt (is) érkező turisták. Helyszíni helyzetjelentés a görög fővárosból.

Az Akropoliszban, a Parthenónhoz közel Predrag Mijatovics (és egy név nélküli, modernebb, zöld színű) Real Madrid-mezes szurkolóval találkoztam, néhány görög fiatal pedig meghökkenve kurjantotta, hogy „Madridista?!” Antonio Rüdiger-dresszes magányos városnézőt is találtam, s ha már ott voltam, csináltam róla egy képet a mobiljával, hogy ne csak szelfiket vigyen haza.

Nem hagyhattam ki a Panathenaic Stadiont sem, amely az ókoriak, valamint az első modern, 1896-os olimpia központja. Magam sem hittem, hogy a Nemzeti Sportban leírok egyszer ilyen dátumot sportlétesítménnyel kapcsolatban, de a Krisztus előtti hatodik század körül épült, nagyjából kilencszáz év után vált elhagyatottá a kereszténység terjedésével, hogy aztán a 19. század második felében újra funkciót kapjon az újjáéledő olimpiai mozgalom első modern felvonásaként. A 2004-es olimpián az íjászatot rendezték itt, valamint a maratoni futás befutójának helyszíneként szolgált.

Real Madrid-mezes szurkolók Athén óvárosában

Az athéni maratoni az egyik legnehezebb a világon a domborzati viszonyok miatt, a 2026-os lesz a 43. alkalom, hogy megrendezik, méghozzá épp azon a héten, amikor a Real Madridot is vendégül látja a város. A befutó, ahogy mindig, az ősi Panathenaic Stadionban lesz, ahol látogatásunkkor már gőzerővel készültek a hétvégére. A stadion egyébként idén átesett egy tisztításon, makulátlanul csillogott a lenyűgöző márványlelátó.

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BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) élőben az NSO-n!
18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool FC (angol) (Tv: RTL+) élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: FC Porto (portugál)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: PSV (holland)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)
21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1) élőben az NSO-n!
21.00: Lens (francia)–Como (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri) (Tv: RTL+)

 

Bajnokok Ligája helyszíni beszámoló Real Madrid AEK Athén
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