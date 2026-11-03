A Fradi jobban épít a magyar játékosokra, mint a Milan az olaszokra

♦ A Milan vezetőedzője, a portugál Ruben Amorim is a nyáron vette át csapata irányítását, és a bajnokságban kilenc veretlen meccsel kezdett vele. A Serie A-ban először a múlt héten, a Bologna ellen szenvedett vereséget a Milan, utána viszont megnyerte az Inter elleni városi derbit, ami a hatodik győzelme volt a bajnokságban (10 meccs után 21 ponttal az 5. helyen áll a Milan a tabellán, az FTC 11 mérkőzést játszott, 20 pontot szerzett, és a 3. helyen áll az NB I-ben).

♦ A nemzetközi porondon, az Európa-ligában viszont három forduló alatt kétszer is kikapott a Milan. A Benfica elleni hazai 0–2-vel kezdett, aztán 4–0-ra nyert Salzburgban, utána viszont 3–0-ra kikapott a Bournemouth vendégeként. Ráadásul utóbbi meccsen Mike Maignan piros lapot kapott, így a francia kapus nem védhet a Ferencváros ellen.

♦ Az eddigi eredményektől függetlenül így is az 503 millió euróra taksált kerettel rendelkező Milan a mérkőzés esélyese a 38 millióra becsült Ferencvárossal szemben.

♦ Kérdés persze, hogy milyen kezdőcsapattal áll fel csütörtökön a Milan, hányan kapnak szerepet a legjobbjai közül. A nyáron a francia Strasbourg-tól 50 millió euróért igazolt, az Inter ellen két gólpasszt és egy gyönyörű gólt jegyző belga válogatott szélső, Diego Moreira a több mint 270 percnyi játékidőből két meccsen csak 109-et töltött a pályán a három forduló alatt az El-ben. Hasonló a helyzet a BL-győztes PSG-től 73 millió euróért szerződtetett portugál csatár, Goncalo Ramos esetében, akinek szintén két meccsen 120 perc jutott az El-ben, igaz, így is szerzett már egy gólt a sorozatban. Továbbá az is kérdéses, milyen szerepet szán a Ferencváros ellen Amorim a 41 éves aranylabdás Luka Modricnak, aki az El-ben eddig csak a salzburgi meccsen játszott 29 percet, viszont a múlt szombaton az Inter ellen végig a pályán volt. Az Európa-ligában a Milan eddigi négy góljából hármat a 20 éves, olasz U21-es válogatott támadó, a Veronától idén 8.4 millió euróért szerződtetett Alphadjo Cissé szerzett, aki az idény nagy milánói felfedezettje is lehet – nyolc meccsen négyszer már a bajnokságban is betalált.

♦ A Ferencváros nemzetközi eredményeinek értékét növeli, hogy mennyi saját nevelésű fiatal kapott eddig lehetőséget az El-ben. Négy 22 év alatti saját nevelésű játékosa – Bagi Ádám, Lisztes Krisztián, Radnóti Dániel (aki a Milan ellen hasfalhúzódás miatt nem szerepelhet, két-három hetes kihagyás várhat rá) és Madarász Ádám – lépett pályára főtáblás meccsen, és az eddig szereplő játékosok átlagéletkora 26.23 év. A Milannál is négy olyan 22 év alatti fiatal játszott eddig az El-ben, aki a klub utánpótlásából került ki – Davide Bartesaghi, Christian Comotto, Lorenzo Torriani és Francesco Camarda –, a pályára lépő átlagéletkora pedig 25.1 év. További érdekesség: a Milanban eddig öt olasz játékos lépett pályára az El-ben (a négy saját nevelésű fiatal mellett a trevisói születésű Cissé) és 18 légiós, míg a Fradiban nyolc Magyarországon született játékos és 13 külföldi szerepelt eddig.

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