A Fradi jobban épít a magyar játékosokra, mint a Milan az olaszokra
♦ A Ferencváros az AC Milan vendégeként több sorozatot is folytathat a héten. A Fradi egyik nagy szériája ebben az idényben, hogy három győzelemmel kezdte meg a szereplését az Európa-liga-főtábláján, ilyen nyitányt magyar csapat a csoportkörös rendszer 1992–1993-as bevezetés óta még nem produkált kontinentális sorozat főtábláján/alapszakaszában. Továbbá az is egyedülálló, hogy a Fradi ebben az idényben már 11 európai kupameccset vívott meg veretlenül, és a 11-ből kilencet meg is nyert (csak a Twente elleni hazai meccsen és a lengyel Górnik Zabrze elleni idegenbeli találkozón játszott döntetlent) – úgy, hogy 25 gólt szerzett, és csak nyolcat kapott. Az alapszakaszban a Fradi mellett még három csapat, a portugál Benfica, az angol Bournemouth és a görög Olympiakosz áll százszázalékos mérleggel.
M
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D
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Gólkül.
Teljesítmény (%)
|Koefficienspont
(2019-től)*
|2025–2026
(El-főtábla)
18
10
4
4
28–23
63%
|17.25
|2024–2025
(El-főtábla)
16
7
3
6
25–22
50.00%
|10
|2023–2024
(Kl-főtábla)
16
8
5
3
30–13
60.42%
|9
|2022–2023
(El-főtábla)
16
6
3
7
24–22
43.75%
|12
|2021–2022
(El-főtábla)
14
6
–
8
22–21
42.86%
|3
|2020–2021
(BL-főtábla)
11
3
3
5
14–22
36.36%
|5
|2019–2020
(El-főtábla)
14
5
7
2
19–18
52.38%
|6
|2004–2005
(UEFA-kupa-főtábla)
10
4
2
4
11–12
46.6%
|–
|1995–1996
(BL-főtábla)
8
2
3
3
11–19
37.5%
|–
♦ Borbély Balázs vezetőedző az abszolút veretlenség tekintetében is sorra veszi a lépcsőfokokat ebben az idényben. A nyáron érkezett vezetőedző irányításával eddig csak egyszer kapott ki a Ferencváros, még júliusban, a Paks elleni idegenbeli bajnokin, 4–2-re. Múlt vasárnap azonban 2–0-s győzelemmel vágott vissza a fővárosi gárda a tolnaiaknak a nyári fiaskóért, és most már húsz tétmeccse veretlen. A csapat megdöntötte a 2019 decembere és 2020 júniusa között Szerhij Rebrovval elért, 19 egymást követő veretlen tétmérkőzését számláló sorozatot. A következő csúcs a Thomas Doll időszakában, a 2014– 2015-ös idényben jegyzett 32 veretlen meccs lehetne, persze ahhoz Milánóból is ponttal kellene távozni…
♦ A Milan vezetőedzője, a portugál Ruben Amorim is a nyáron vette át csapata irányítását, és a bajnokságban kilenc veretlen meccsel kezdett vele. A Serie A-ban először a múlt héten, a Bologna ellen szenvedett vereséget a Milan, utána viszont megnyerte az Inter elleni városi derbit, ami a hatodik győzelme volt a bajnokságban (10 meccs után 21 ponttal az 5. helyen áll a Milan a tabellán, az FTC 11 mérkőzést játszott, 20 pontot szerzett, és a 3. helyen áll az NB I-ben).
♦ A nemzetközi porondon, az Európa-ligában viszont három forduló alatt kétszer is kikapott a Milan. A Benfica elleni hazai 0–2-vel kezdett, aztán 4–0-ra nyert Salzburgban, utána viszont 3–0-ra kikapott a Bournemouth vendégeként. Ráadásul utóbbi meccsen Mike Maignan piros lapot kapott, így a francia kapus nem védhet a Ferencváros ellen.
♦ Az eddigi eredményektől függetlenül így is az 503 millió euróra taksált kerettel rendelkező Milan a mérkőzés esélyese a 38 millióra becsült Ferencvárossal szemben.
♦ Kérdés persze, hogy milyen kezdőcsapattal áll fel csütörtökön a Milan, hányan kapnak szerepet a legjobbjai közül. A nyáron a francia Strasbourg-tól 50 millió euróért igazolt, az Inter ellen két gólpasszt és egy gyönyörű gólt jegyző belga válogatott szélső, Diego Moreira a több mint 270 percnyi játékidőből két meccsen csak 109-et töltött a pályán a három forduló alatt az El-ben. Hasonló a helyzet a BL-győztes PSG-től 73 millió euróért szerződtetett portugál csatár, Goncalo Ramos esetében, akinek szintén két meccsen 120 perc jutott az El-ben, igaz, így is szerzett már egy gólt a sorozatban. Továbbá az is kérdéses, milyen szerepet szán a Ferencváros ellen Amorim a 41 éves aranylabdás Luka Modricnak, aki az El-ben eddig csak a salzburgi meccsen játszott 29 percet, viszont a múlt szombaton az Inter ellen végig a pályán volt. Az Európa-ligában a Milan eddigi négy góljából hármat a 20 éves, olasz U21-es válogatott támadó, a Veronától idén 8.4 millió euróért szerződtetett Alphadjo Cissé szerzett, aki az idény nagy milánói felfedezettje is lehet – nyolc meccsen négyszer már a bajnokságban is betalált.
♦ A Ferencváros nemzetközi eredményeinek értékét növeli, hogy mennyi saját nevelésű fiatal kapott eddig lehetőséget az El-ben. Négy 22 év alatti saját nevelésű játékosa – Bagi Ádám, Lisztes Krisztián, Radnóti Dániel (aki a Milan ellen hasfalhúzódás miatt nem szerepelhet, két-három hetes kihagyás várhat rá) és Madarász Ádám – lépett pályára főtáblás meccsen, és az eddig szereplő játékosok átlagéletkora 26.23 év. A Milannál is négy olyan 22 év alatti fiatal játszott eddig az El-ben, aki a klub utánpótlásából került ki – Davide Bartesaghi, Christian Comotto, Lorenzo Torriani és Francesco Camarda –, a pályára lépő átlagéletkora pedig 25.1 év. További érdekesség: a Milanban eddig öt olasz játékos lépett pályára az El-ben (a négy saját nevelésű fiatal mellett a trevisói születésű Cissé) és 18 légiós, míg a Fradiban nyolc Magyarországon született játékos és 13 külföldi szerepelt eddig.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Csütörtök, 18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
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