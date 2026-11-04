Olaszországban arra számítanak, hogy Modric, Moreira és Ramos sem kezd a Fradi ellen

A Tuttosport rövid beharangozójában óvatosságra inti Ruben Amorim csapatát a Ferencváros elleni Európa-liga-meccs kapcsán, kiemelve, hogy a selejtezőből főtáblára jutó magyar csapat hibátlan mérleggel érkezik a San Siróba, hiszen a ligaszakaszban eddig mindhárom meccsét megnyerte.

Korábban egyik beharangozónkban a Nemzeti Sport Online-on is írtunk már arról, hogy a csütörtöki Milan–Ferencváros mérkőzés egyik érdekes kérdése az lesz, milyen összeállításban küldi pályára csapatát Amorim, ugyanis az eddigi három fordulóban több kulcsembere is kevesebb lehetőséget kapott a bajnoki meccsekhez képest. Viszont talán emiatt is, három forduló alatt csak három pontot szerzett a Milan az El-ben (Salzburgban győzött, a Benficától és idegenben a Bournemouthtól kikapott). A Tuttosport megosztott egy várható hazai kezdőcsapatot, amiből az Inter elleni szombati városi derbin egy góllal és két gólpasszal főszerepet játszó belga Diego Moreira mellett hiányzik a nyáron 73 millió euróért igazolt portugál csatár, Goncalo Ramos és a horvát aranylabdás, Luka Modric is.

A Tuttosport ezekre a kezdőcsapatokra számít – de az biztosra vehető, hogy a Fradi nem így áll fel (Forrás: tuttosport.com)

Más kérdés, hogy mennyire lehet készpénznek venni ezt a várakozást, ugyanis a Ferencváros lehetséges kezdőcsapatában az a Radnóti Dániel is szerepel, aki múlt héten hasfalhúzódást szenvedett a Soroksár bajnokiján, ami után több hetes kihagyás várhat rá. A Fradi esetében az olasz lap egy az egyben a két héttel ezelőtti, Torrense elleni meccset vette alapul a kezdőcsapatnál. A Milan kapcsán ami egészen biztos, hogy a csapat első számú kapusa, Mike Maignan nem védhet, ugyanis az előző fordulóban, a Bournemouth ellen kiállították, így most az eltiltását tölti.

A milannews.it is foglalkozik már a csütörtöki találkozóval, melyről azt írja, nem ígérkezik könnyűnek Ruben Amorim csapata számára. A szurkolói oldal a Fradi győzelmi sorozata mellett azt is kiemeli, hogy az Európa-liga mostani kiírásában csak négy olyan játékos van, aki háromnál több gólban vállalt közvetlen szerepet, közülük ketten a Ferencvárost erősítik: Bamidele Yusuf (két gól, két gólpassz) és Kristoffer Zachariassen (három gól, egy gólpassz).

A Calciomercato a Fradi kiegyensúlyozottságát, masszív védelmét is megemlíti, amit bizonyít, hogy három meccsen kilenc gólt szerzett, de csak hármat kapott az FTC a Celtic, a Viktoria Plzen és a Torrense elleni meccseken. A kulcsemberek között említi a portál a nyáron az olasz Speziából igazolt Nagy Ádámot és Naby Keitát is (más kérdés, hogy Keita a ligaszakaszban még egyáltalán nem lépett pályára). Másrészt azt is kiemeli, hogy a támadósorban kiszámíthatatlan, hogy melyik meccsen ki játszik éppen legelöl, mert Bagi Ádám, Lisztes Krisztián és Yusuf Bamidele is játszott már csatárt, de a 25 éves nigériai támadó tűnik a legmegbízhatóbb gólszerzőnek a 23 tétmeccsen elért kilenc góljával. A sérülésből visszatért, a selejtezők során négyszer eredményes Lenny Josephet ugyanakkor még meg sem említették…

A csütörtöki Milan–Ferencváros mérkőzés előtt a hazaiak szerdán 14, a vendégek 18.15 órától tartanak sajtótájékoztatót Milánóban.