Kinevezték Paulo Fonsecát a Sporting új edzőjének

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.11.04. 13:32
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Paulo Fonseca a Lyontól érkezik a Sportinghoz (Fotó: AFP)
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Bajnokok Ligája Sporting Paulo Fonseca edzőváltás
Egy nappal a Sahtar Doneck elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés után kinevezték Paulo Fonsecát a Sporting vezetőedzőjévé.

A portugál klub hétfőn jelentette be, hogy a gyenge szezonkezdet miatt menesztette Rui Borgest, aki 2024 decembere óta irányította az együttest.

A Sahtar Doneck ellen kedden 1–0-ra megnyert összecsapáson a tartalékcsapat trénere, Tiago Fernandes ült le a kispadra a londoni Stamford Bridge-en, szerdán pedig – a korábbi híreket igazolva – a Sporting bejelentette, hogy az eddig a Lyont irányító Fonseca az új vezetőedző.

Az 53 éves tréner távozása mindazonáltal nagy port kavart a francia egyesületnél, amely – az ötmillió eurós lelépési pénz dacára – közölte, hogy meglepte a váratlan döntés, és a csapat nehéz helyzetbe került a szezon közepén. A Lyont átmenetileg Fonseca eddigi segítője, Jorge Maciel irányítja megbízott vezetőedzőként.

A lisszaboni gárda odahaza tíz fordulót követően a harmadik helyen áll, lemaradása kilenc pont a címvédő FC Portóval szemben. A BL-ben megnyerte első két mérkőzését – Sallai Roland csapatát, a török Galatasarayt, illetve a francia Lens gárdáját győzte le –, aztán kikapott hazai pályán a Linztől, kedden pedig legyőzte a Sahtart, így a 36 csapatos tabella hatodik helyén áll.

Bajnokok Ligája Sporting Paulo Fonseca edzőváltás
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