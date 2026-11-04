Az IIHF aggódik a CAS ítélete miatt, továbbra sem engedné vissza az oroszokat

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.11.04. 14:10
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Fotó: Getty Images, archív
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orosz-ukrán háború Nemzetközi Jégkorongszövetség bojkott jégkorong-vb
A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) és az orosz sportminiszter is reagált arra, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) pénteken arra kötelezte a sportszervezetet, hogy azonnali hatállyal vegye vissza az ukrajnai háború miatt kizárt oroszokat a nemzetközi tornákra.

A döntés óta Svédország, Finnország, Dánia, Norvégia és Lettország hokliszövetsége is jelezte, hogy nemzeti csapatuk nem lép pályára az oroszok ellen a világbajnokságokon, illetve az is gondot jelent az IIHF-nek, hogy az aktuális vb-házigazdák közül a kanadai és a cseh kormányzati szervek már jelezték, hogy nem adnának vízumot az orosz válogatottnak nemzet-, illetve közbiztonsági okokra hivatkozva, azaz nem lehetne végrehajtani a sportbírósági ítéletet.

„Az IIHF tisztában van a legutóbbi nyilatkozatokkal, és alaposan elemzi a CAS ítéletéből fakadó lehetséges forgatókönyveket – idézi a Magyar Jégkorongszövetség az IIHF szerdai közleményét. – Ahogyan azt a CAS előtt is ismertette, az orosz csapatok azonnali visszaengedése jelentős gyakorlati és sportszakmai kihívásokat vet fel, beleértve a vízum- és beutazási követelményeket, a biztonsági intézkedéseket, a logisztikai nehézségeket, valamint a versenyek lebonyolítási rendszerére gyakorolt hatásokat. Mindezeket tovább nehezíti a rendelkezésre álló idő rövidsége, hiszen egyes tornák kezdetéig már csak néhány hét van hátra.”

Az IIHF kiemelte, hogy a CAS jelentősen alábecsülte a meghozott döntés globális hatásait, valamint azokat a kihívásokat, amelyeket az valamennyi érintett számára jelent.

„Az IIHF Tanácsa továbbra is egyeztet a tagszövetségekkel, a szervezőbizottságokkal, a rendező országok illetékes hatóságaival és más kulcsfontosságú érintettekkel annak érdekében, hogy meghatározzák a legmegfelelőbb további lépéseket. A prioritás továbbra is valamennyi résztvevő, a válogatottak, a hivatalos személyek és a szurkolók biztonságának garantálása, a világbajnokságok zavartalan lebonyolítása, valamint a versenyek tisztaságának és integritásának megőrzése” – jelentette ki a szövetség.

Az orosz sportminiszter szerint elveszíthetik tornarendezési jogukat azok az országok, amelyek bojkottálni szándékoznak az orosz jégkorong-válogatottak mérkőzéseit, és megakadályozni az orosz sportolók részvételét a versenyeken. Mihail Gyegtyarjov, aki a nemzeti olimpiai bizottságot is vezeti, úgy vélekedett, hogy a bojkottok valójában a globális sport ellen irányulnak.

„Ezek az országok megfosztják csapataikat a versenyzés lehetőségétől, a szurkolóikat pedig a látványosságtól. Ez infantilizmus” – fogalmazott.

Hozzátette, szerinte minden olyan csapattal szemben, amely az oroszok elleni mérkőzéseit bojkottálja, a Nemzetközi Jégkorongszövetség köteles lesz valamennyi ilyen meccset 0–5-ös technikai vereségnek ítélni.

„Ezt nem akarjuk. Harcolni akarunk, de a jégen, a sportban akarjuk bizonyítani az erőnket, nem technikai vereségeken keresztül” – idézte Gyegtyarjovot a TASZSZ állami hírügynökség.

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