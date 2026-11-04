UEFA Ifjúsági Liga: kiesett az MTK

2026.11.04. 15:46
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Fotó: mtkbudapest.hu
Címkék
Ifjúsági Liga MTK Budapest UEFA Youth League Kajrat Almati
Az MTK Budapest kétgólos hátrányból felállva döntetlent játszott szerdán a kazah Kajrat Almati otthonában a labdarúgó UEFA Ifjúsági Liga bajnoki ágán, ezzel együtt búcsúzott a második fordulóban.

Az otthon elszenvedett 3–1-es vereség után Almatiban 2–2-es döntetlent játszott az MTK Budapest csapata a Kajrat vendégeként az UEFA Ifjúsági Ligában. A kazah csapat a második félidő első felében a visszavágón is kétgólos előnybe került, ám a kék-fehérek hajarában Molnár Péter és Onder Kolen találataival ledolgozták hátrányukat, ám összesítésben így is alulmaradtak. Az MTK legutóbb a 2022–2023-as kiírásban szerepelt ebben a sorozatban, akkor a 32 között búcsúzott az Ajax ellenében.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Bajnoki ág, 2. forduló, visszavágó
Kajrat Almati (kazah)–MTK Budapest 2–2 (0–0)
Továbbjutott: a Kajrat Almati, 5–3-as összesítéssel

 

Ifjúsági Liga MTK Budapest UEFA Youth League Kajrat Almati
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