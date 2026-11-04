UEFA Ifjúsági Liga: kiesett az MTK

Az otthon elszenvedett 3–1-es vereség után Almatiban 2–2-es döntetlent játszott az MTK Budapest csapata a Kajrat vendégeként az UEFA Ifjúsági Ligában. A kazah csapat a második félidő első felében a visszavágón is kétgólos előnybe került, ám a kék-fehérek hajarában Molnár Péter és Onder Kolen találataival ledolgozták hátrányukat, ám összesítésben így is alulmaradtak. Az MTK legutóbb a 2022–2023-as kiírásban szerepelt ebben a sorozatban, akkor a 32 között búcsúzott az Ajax ellenében.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Bajnoki ág, 2. forduló, visszavágó

Kajrat Almati (kazah)–MTK Budapest 2–2 (0–0)

Továbbjutott: a Kajrat Almati, 5–3-as összesítéssel