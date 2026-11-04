Közösségi gyűjtés indult a Hátsó füves futballmentő túra könyvének megvalósításáért

Fotókkal illusztrált könyvben mutatnák be a Hátsó füves futballmentő túra tapasztalatait a civil kezdeményezés szervezői, a megvalósításhoz – a programsorozat szellemiségével összhangban – közösségi finanszírozással gyűjtenek forrást. Minden támogatás egyúttal előrendelés is: a segítők kedvezményesen jutnak hozzá a tervezett kiadványhoz, amely a megszűnt falusi csapatokat életre keltő, társadalmi sportkapcsolatokat erősítő futballszociológiai mozgalom kézbe vehető lenyomataként ad hiteles képet a vidéki labdarúgás hátországáról.

Újra élettel telt meg a pálya környéke a zalai Kustánszegen

A kötetben szerepelne az öt év során érintett 80 állomás, hangot kapnának az UEFA-díjas, itthon Az év szabadidős sporteseményének választott misszió meghatározó szereplői, a Zempléni Főnix, a Zalai Főnix és a Szatmári Főnix csapattagjai, az ügy mellé álló ismert futballisták és edzők Pisont Istvántól Gera Zoltánig, Egervári Sándortól Telek Andrásig, Gellei Imrétől Csábi Józsefig, Kocsárdi Gergelytől Mracskó Mihályig, Mészöly Gézától Holczer Ádámig, Péter Zoltántól Veréb Györgyig, valamint a társadalmi ügyet felkaroló képviselők a kulturális-tudományos élet köreiből. Gazdagítanák az oldalakat a páratlan dokumentációs értékű, szakmai díjjal elismert fotógyűjtemény legerősebb darabjai, zömmel a Nemzeti Sport fotóriportereinek felvételei.

Gera Zoltán a Zempléni Főnix színeiben a nehéz sorsú bodrogközi vidéken, Györgytarló faluszéli pályáján

A bajnokságban már évek óta nem játszó, szunnyadó falusi csapatok mellett pályára lépett a futballmentő túra évei során a szatmári lelkészek, a sátoraljaújhelyi börtönőrök, a magyar orvosválogatott együttese is, de rendeztek cigányok–rendőrök mérkőzést is a Fekete Traktor és a Kölcse Határrendészeti Kirendeltség részvételével. A 2022 óta érintett helyszínek: Alattyán, Alsóberecki, Apróhomok-tanya, Balatonszentgyörgy, Bakonybél, Bázakerettye, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Csegöld, Dióskál, Erdőbénye, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Fehérgyarmat, Felsőberecki, Felsőpáhok, Felsőszentmárton, Füzér, Drávaszabolcs, Geszt, Györgytarló, Hercegkút, Hercegszántó, Hévíz, Hollóháza, Kávás, Kölcse, Köveskál, Kőröshegy, Kustánszeg, Makkoshotyka, Méhtelek, Miháld, Milota, Mikóháza, Nagynyárád, Nagyrozvágy, Nagyszekeres, Olaszliszka, Panyola, Petrivente, Pusztaederics, Pusztamagyaród, Pusztamonostor, Rezi, Ricse, Rozsály, Sátoraljaújhely, Sárhida, Sármellék, Sormás, Sukoró, Szigliget, Tisztaberek, Tolcsva, Túristvándi, Vámosoroszi, Végardó-Sárospatak, Zalaegerszeg, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentjakab, Zalavár. A korábban „futballhalott” falvak közül hat településen azóta újra MLSZ-bajnokságban szerepel a csapat.

Baranyai boldogság: Drávaszabolcs is azon települések közé tartozik, ahol a Hátsó füves futballmentő túra nyomán ismét benevezett a bajnokságba a csapat

Helyet kapnának a könyvben a Hátsó füves futballmentő túra törekvéseinek rendhagyó hozadékai is, így a zalai mezgyűjtemény Hévízen, a somogyi mezkiállítás Kőröshegyen, a Nagyrozvágy–Zalavár „524 kilométeres derbi” sztorija, valamint a megszűnt csapatoknak szervezett zempléni nagypályás kupasorozat. A kötet az első, 2019-ben megjelent, Ezüstgerely-díjjal elismert Hátsó füves-albumhoz hasonlóan a Rézbong Kiadó gondozásában készülne el.

Petriventén a nap fénypontja az asszonyok–lányok rangadó volt

A Hátsó füves futballmentő túra nagykönyvében közreműködő szerzők, fotósok, szerkesztők önkéntes alapon, fizetség nélkül teszik hozzá magukét a 2027 tavaszára kigondolt albumhoz. A tervezői-grafikai munka költségei és a nyomda díja azonban nem megspórolható, ehhez keresnek forrást a gyűjtés meghirdetői, bízva a kezdeményezés szándékaival rokonszenvezők segítségében. A közösségi finanszírozás célösszege 5 millió forint, a 60 napos kampány karácsonyig fut. Fontos információ, hogy a felajánlásnak nincs kockázata, ha a gyűjtés nem jut sikerre, minden befizető automatikusan visszakapja a pénzét.

A támogatói lehetőségek és további részletek a gyűjtést szervező Brancs közösségi finanszírozói oldalon érhetők el: https://brancskozosseg.net/kampanyok/hatso-fuves-futballmento-tura-kozossegi-konyv

Falusi futballvilág: kemény terep, szép küzdelem

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