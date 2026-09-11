Nemzeti Sportrádió

Szigorítottak a pirotechnikával kapcsolatos szabályokon Hollandiában

2026.09.11. 17:17
Fotó: Getty Images
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Hollandia Feyenoord pirotechnika holland labdarúgás szurkolói rendbontás Cambuur KNVB
Egy új megállapodás értelmében azonnal véget vetnek a labdarúgó-mérkőzéseknek Hollandiában, ha a szurkolók pirotechnikai eszközöket használnak a stadionban.

A holland szövetség (KNVB), az ügyészség és David van Weel igazságügyi és biztonsági miniszter között jött létre az az egyezség, amelynek megkötésére a Leeuwardenben történt augusztusi események miatt volt szükség.

Az SC Cambuur és a Feyenoord közötti bajnoki mérkőzés során a rotterdami szurkolók petárdákkal és tűzijátékokkal több embernek égési sérüléseket, illetve hallás- és látáskárosodást okoztak. Néhány pirotechnikai eszközzel a hazai szurkolók szektorát célozták, egy pedig a pályán robbant fel, alig néhány méterre a Feyenoord kapusától, Tjark Ernsttől.

A meccset az első félidőben körülbelül húsz percre félbeszakították. Az SC Cambuur később azt közölte, hogy öt szurkoló sérült meg.

„Mostantól az a szabály, hogy ha pirotechnikai eszközöket használnak, a mérkőzés azonnal véget ér, és az egész stadionból mindenki hazamehet” – nyilatkozta Van Weel.

Hollandia Feyenoord pirotechnika holland labdarúgás szurkolói rendbontás Cambuur KNVB
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