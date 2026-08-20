Nemzeti Sportrádió

Szalah után Benzemával erősíthet a Fradi El-selejtezős ellenfele

R. D. P.R. D. P.
2026.08.20. 11:55
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Karim Benzemának a Real Madrid óta a Trabzonspor már a harmadik klubja lehet (Fotó: Getty Images)
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Karim Benzema Trabzonspor Al-Hilal átigazolás Ferencváros
Újabb szenzációs igazolással erősítené meg támadósorát a Trabzonspor: a Ferencváros Európa-liga-selejtezős (playoff) ellenfelének felajánlották Karim Benzemát, mivel továbbra sem sikerült megállapodniuk az Al-Hilallal Darwin Núnez átigazolásáról.

A török újságíró, Yagiz Sabuncuoglu beszámolója szerint a Trabzonspor és az Al-Hilal tárgyalásai nem vezettek megállapodásra Darwin Núnez ügyében – az uruguayi csatár várhatóan az Al-Dirijah játékosa lesz –, eközben pedig Karim Benzemát ajánlották fel a török együttesnek. A felek között már megkezdődtek az egyeztetések a francia csatárról.

A Trabzonspor az átigazolási időszakban már így is nagyot húzott, hiszen Mohamed Szalah személyében világsztárt igazolt: az egyiptomi támadó augusztus 6-án kétéves szerződést írt alá.

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KEZDÉS: 19.00. Gólt nem ígér a Ferencváros csatára, de azt igen, hogy mindent belead a pályán.

Ha a tárgyalások sikerrel zárulnak, a Trabzonspor – amely az Európa-liga selejtezőjének rájátszásában a Ferencvárossal találkozik – a Benzema, Szalah támadópárossal vághatna neki a következő idénynek.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉS
19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Karim Benzema Trabzonspor Al-Hilal átigazolás Ferencváros
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