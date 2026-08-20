Szalah után Benzemával erősíthet a Fradi El-selejtezős ellenfele
A török újságíró, Yagiz Sabuncuoglu beszámolója szerint a Trabzonspor és az Al-Hilal tárgyalásai nem vezettek megállapodásra Darwin Núnez ügyében – az uruguayi csatár várhatóan az Al-Dirijah játékosa lesz –, eközben pedig Karim Benzemát ajánlották fel a török együttesnek. A felek között már megkezdődtek az egyeztetések a francia csatárról.
A Trabzonspor az átigazolási időszakban már így is nagyot húzott, hiszen Mohamed Szalah személyében világsztárt igazolt: az egyiptomi támadó augusztus 6-án kétéves szerződést írt alá.
Ha a tárgyalások sikerrel zárulnak, a Trabzonspor – amely az Európa-liga selejtezőjének rájátszásában a Ferencvárossal találkozik – a Benzema, Szalah támadópárossal vághatna neki a következő idénynek.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉS
19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!