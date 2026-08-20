Szalah után Benzemával erősíthet a Fradi El-selejtezős ellenfele

A török újságíró, Yagiz Sabuncuoglu beszámolója szerint a Trabzonspor és az Al-Hilal tárgyalásai nem vezettek megállapodásra Darwin Núnez ügyében – az uruguayi csatár várhatóan az Al-Dirijah játékosa lesz –, eközben pedig Karim Benzemát ajánlották fel a török együttesnek. A felek között már megkezdődtek az egyeztetések a francia csatárról.

A Trabzonspor az átigazolási időszakban már így is nagyot húzott, hiszen Mohamed Szalah személyében világsztárt igazolt: az egyiptomi támadó augusztus 6-án kétéves szerződést írt alá.