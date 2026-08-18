Nemzeti Sportrádió

Mohamed Szalah is ott van a Trabzonspor FTC elleni keretében

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.18. 09:20
Mohamed Szalah játszhat a Ferencváros ellen (Fotó: Getty Images)
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FTC El-selejező Trabzonspor Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros után a negyedik körös Európa-liga-selejtezős ellenfél, a török Trabzonspor is kihirdette a keretét a magyar csapat elleni párharcra: benne van Mohamed Szalah is.

 

Mint ismert, a Ferencváros tegnap (hétfőn) kijelölte a keretét a Trabzonspor elleni párharcra az Európa-liga playoffkörében. A La Louviere-be távozó Gruber Zsombor helyett Franko Kovacevic került be a csapatba, de Madarász Ádám is felkerült a B-listára.

Ugyancsak keretet hirdetett a török ellenfél, amelyben ott van a Liverpooltól távozó Mohamed Szalah is. Az egyiptomi szupersztár eddig összesen alig több mint fél órát kapott új csapatában – a hétvégén mutatkozott be a török élvonal első fordulójában, a Kasimpasa elleni 1–1-es döntetlen alkalmával.  

A Trabzonspor keretében további sztárok is találhatók: André Onana (korábban MU), Sztefan Szavics (korábban Atlético Madrid) vagy éppen az a Sidny Lopes Cabral, aki a világbajnokság legszebb góljának választott találatot jegyezte a legjobb 32 között Argentína ellen zöld-foki-szigetekiként. 

A Ferencváros augusztus 20-án játssza az első meccset a Trabzonsporral, egy héttel később jön a visszavágó.

A FERENCVÁROS KERETE AZ EL-SELEJTEZŐ NEGYEDIK KÖRÉBEN
Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Varga Ádám
Védők: Botka Endre, Cadu, Mariano Gómez, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré
Középpályások: Nagy Ádám, Daniel Arzani, Corbu Máriusz, Alekszandar Csirkovics, Gavriel Kanikovszki, Naby Keita, Jonathan Levi, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Edgar Szevikjan, Kristoffer Zachariassen
Támadók: Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf, Franko Kovacevic
B-listán: Radnóti Dániel, Lakatos Csongor, Bagi Ádám, Madarász Ádám, Szabó Szilárd,  Varga Zétény, Gólik Benjámin

A TRABZONSPOR KERETE AZ EL-SELEJTEZŐ NEGYEDIK KÖRÉBEN
Kapusok: André Onana, Ahmet Dogan Yildirim
Védők: Sztefan Szavics, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellac, Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral
Középpályások: Ernest Muci, Ozan Tufan, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ruszlan Malinovszkij, Benjamin Bouchouari
Támadók: Mohamed Szalah, Paul Onuachu,  Metehan Mimaroglu, Aral Simsir, Umut Nayir, René Mitongo, Noah Saviolo

SELEJTEZŐ, PLAYOFFKÖR
1. MÉRKŐZÉS
Augusztus 20., csütörtök
19.00: Trabzonspor (török)–FERENCVÁROS
VISSZAVÁGÓ
Augusztus 27., csütörtök
20.30: FERENCVÁROS–Trabzonspor (török)

 

FTC El-selejező Trabzonspor Európa-liga Ferencváros
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