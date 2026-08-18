Mohamed Szalah is ott van a Trabzonspor FTC elleni keretében
Mint ismert, a Ferencváros tegnap (hétfőn) kijelölte a keretét a Trabzonspor elleni párharcra az Európa-liga playoffkörében. A La Louviere-be távozó Gruber Zsombor helyett Franko Kovacevic került be a csapatba, de Madarász Ádám is felkerült a B-listára.
Ugyancsak keretet hirdetett a török ellenfél, amelyben ott van a Liverpooltól távozó Mohamed Szalah is. Az egyiptomi szupersztár eddig összesen alig több mint fél órát kapott új csapatában – a hétvégén mutatkozott be a török élvonal első fordulójában, a Kasimpasa elleni 1–1-es döntetlen alkalmával.
A Trabzonspor keretében további sztárok is találhatók: André Onana (korábban MU), Sztefan Szavics (korábban Atlético Madrid) vagy éppen az a Sidny Lopes Cabral, aki a világbajnokság legszebb góljának választott találatot jegyezte a legjobb 32 között Argentína ellen zöld-foki-szigetekiként.
A Ferencváros augusztus 20-án játssza az első meccset a Trabzonsporral, egy héttel később jön a visszavágó.
A FERENCVÁROS KERETE AZ EL-SELEJTEZŐ NEGYEDIK KÖRÉBEN
Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Varga Ádám
Védők: Botka Endre, Cadu, Mariano Gómez, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré
Középpályások: Nagy Ádám, Daniel Arzani, Corbu Máriusz, Alekszandar Csirkovics, Gavriel Kanikovszki, Naby Keita, Jonathan Levi, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Edgar Szevikjan, Kristoffer Zachariassen
Támadók: Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf, Franko Kovacevic
B-listán: Radnóti Dániel, Lakatos Csongor, Bagi Ádám, Madarász Ádám, Szabó Szilárd, Varga Zétény, Gólik Benjámin
A TRABZONSPOR KERETE AZ EL-SELEJTEZŐ NEGYEDIK KÖRÉBEN
Kapusok: André Onana, Ahmet Dogan Yildirim
Védők: Sztefan Szavics, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellac, Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral
Középpályások: Ernest Muci, Ozan Tufan, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ruszlan Malinovszkij, Benjamin Bouchouari
Támadók: Mohamed Szalah, Paul Onuachu, Metehan Mimaroglu, Aral Simsir, Umut Nayir, René Mitongo, Noah Saviolo
SELEJTEZŐ, PLAYOFFKÖR
1. MÉRKŐZÉS
Augusztus 20., csütörtök
19.00: Trabzonspor (török)–FERENCVÁROS
VISSZAVÁGÓ
Augusztus 27., csütörtök
20.30: FERENCVÁROS–Trabzonspor (török)