Mohamed Szalah is ott van a Trabzonspor FTC elleni keretében

Mint ismert, a Ferencváros tegnap (hétfőn) kijelölte a keretét a Trabzonspor elleni párharcra az Európa-liga playoffkörében. A La Louviere-be távozó Gruber Zsombor helyett Franko Kovacevic került be a csapatba, de Madarász Ádám is felkerült a B-listára.

Ugyancsak keretet hirdetett a török ellenfél, amelyben ott van a Liverpooltól távozó Mohamed Szalah is. Az egyiptomi szupersztár eddig összesen alig több mint fél órát kapott új csapatában – a hétvégén mutatkozott be a török élvonal első fordulójában, a Kasimpasa elleni 1–1-es döntetlen alkalmával.

A Trabzonspor keretében további sztárok is találhatók: André Onana (korábban MU), Sztefan Szavics (korábban Atlético Madrid) vagy éppen az a Sidny Lopes Cabral, aki a világbajnokság legszebb góljának választott találatot jegyezte a legjobb 32 között Argentína ellen zöld-foki-szigetekiként.

A Ferencváros augusztus 20-án játssza az első meccset a Trabzonsporral, egy héttel később jön a visszavágó.

A FERENCVÁROS KERETE AZ EL-SELEJTEZŐ NEGYEDIK KÖRÉBEN

Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Varga Ádám

Védők: Botka Endre, Cadu, Mariano Gómez, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré

Középpályások: Nagy Ádám, Daniel Arzani, Corbu Máriusz, Alekszandar Csirkovics, Gavriel Kanikovszki, Naby Keita, Jonathan Levi, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Edgar Szevikjan, Kristoffer Zachariassen

Támadók: Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf, Franko Kovacevic

B-listán: Radnóti Dániel, Lakatos Csongor, Bagi Ádám, Madarász Ádám, Szabó Szilárd, Varga Zétény, Gólik Benjámin

A TRABZONSPOR KERETE AZ EL-SELEJTEZŐ NEGYEDIK KÖRÉBEN

Kapusok: André Onana, Ahmet Dogan Yildirim

Védők: Sztefan Szavics, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellac, Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral

Középpályások: Ernest Muci, Ozan Tufan, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ruszlan Malinovszkij, Benjamin Bouchouari

Támadók: Mohamed Szalah, Paul Onuachu, Metehan Mimaroglu, Aral Simsir, Umut Nayir, René Mitongo, Noah Saviolo

SELEJTEZŐ, PLAYOFFKÖR

1. MÉRKŐZÉS

Augusztus 20., csütörtök

19.00: Trabzonspor (török)–FERENCVÁROS

VISSZAVÁGÓ

Augusztus 27., csütörtök

20.30: FERENCVÁROS–Trabzonspor (török)