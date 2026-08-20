Lenny Joseph: Labdaszerzés után minél hamarabb el kell jutni a törökök kapujáig

– Ön viszont igen. Hogyan készül az összecsapásra?

– Türelem és stabilitás – ez nagyon fontos lesz a játékunkban. És biztos vagyok benne, hogy adódnak majd helyzeteink. Labdaszerzést követően meg kell próbálnunk a lehető leghamarabb eljutni az ellenfél kapujáig, fellazult védelemmel szemben több esélyem lehet. Gólt nem ígérek, de hogy mindent beleadok a pályán, azt igen. A hétfői, Zalaegerszeg elleni idegenbeli bajnokit követően fáradt voltam, de muszáj gyorsan regenerálódni. A közelmúltban több kitűnő csapat ellen léphettem pályára, megjártam a világbajnokságot, majd a Fradival fogadtuk a Real Madridot, most pedig a Trabzonspor otthonában játszunk. Nincs okom panaszra.

– Immár a török klub játékosa Mohamed Szalah...

– Világhírű futballista, szerepelt a nyári világbajnokságon, senkinek sem kell bemutatni, de nem csupán rá készülünk, mert rajta kívül is vannak jó játékosok az ellenfelünk keretében. Az elmúlt időszakban többször bizonyítottuk, hogy nálunk erősebb csapatok ellen is gólokat szerezve jó eredményt tudunk elérni, magabiztosan kell pályára lépnünk Törökországban is.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉS

19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!