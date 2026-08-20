Nemzeti Sportrádió

Lenny Joseph: Labdaszerzés után minél hamarabb el kell jutni a törökök kapujáig

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
• Trabzon
2026.08.20. 07:52
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Lenny Joseph (Fotó: Török Attila)
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Lenny Joseph interjú Trabzonspor El-selejtező Ferencváros
A Ferencváros csütörtök este a Trabzonspor otthonában folytatja európai kupaszereplését. A törökországi összecsapás előtt Lenny Joseph, a zöld-fehérek 25 éves támadója lapunknak elmondta, mire számít a mérkőzésen, beszélt a Trabzonspor játékosáról, Tim Jabol-Folcarelliről, valamint arról is, hogyan lehet veszélyt jelenteni az ellenfél kapujára.

–  Igaz, hogy a Trabzonspor középpályásával, Tim Jabol-Folcarellivel Párizs külvárosában egy környéken nőtt fel?
– Olyannyira, hogy később egy csapatban is futballoztunk – válaszolta lapunk érdeklődésére Lenny Joseph, a Ferencváros 25 éves, világbajnokságot is megjáró haiti válogatott csatára. – A közeli Boulogne utánpótlásában, majd a harmadik vonalbeli Le Puy csapatában is játszottunk együtt. A barátság megmaradt, miatta az utóbbi időszakban viszonylag sok Trabzonspor-mérkőzést láttam, szóval tudom, mik a csapat erősségei. Váltottunk is néhány üzenetet az utóbbi hetekben, ő jelenleg sérült, ezért nem játszhat csütörtökön.

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„A határ valóban keskeny a biztonsági játék és a bátorság között, de mindig azt fogom kérni a játékosaimtól, hogy a saját erősségeinkre koncentráljanak.”

– Ön viszont igen. Hogyan készül az összecsapásra?
– Türelem és stabilitás – ez nagyon fontos lesz a játékunkban. És biztos vagyok benne, hogy adódnak majd helyzeteink. Labdaszerzést követően meg kell próbálnunk a lehető leghamarabb eljutni az ellenfél kapujáig, fellazult védelemmel szemben több esélyem lehet. Gólt nem ígérek, de hogy mindent beleadok a pályán, azt igen. A hétfői, Zalaegerszeg elleni idegenbeli bajnokit követően fáradt voltam, de muszáj gyorsan regenerálódni. A közelmúltban több kitűnő csapat ellen léphettem pályára, megjártam a világbajnokságot, majd a Fradival fogadtuk a Real Madridot, most pedig a Trabzonspor otthonában játszunk. Nincs okom panaszra.

– Immár a török klub játékosa Mohamed Szalah...
– Világhírű futballista, szerepelt a nyári világbajnokságon, senkinek sem kell bemutatni, de nem csupán rá készülünk, mert rajta kívül is vannak jó játékosok az ellenfelünk keretében. Az elmúlt időszakban többször bizonyítottuk, hogy nálunk erősebb csapatok ellen is gólokat szerezve jó eredményt tudunk elérni, magabiztosan kell pályára lépnünk Törökországban is.

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SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉS
19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Lenny Joseph interjú Trabzonspor El-selejtező Ferencváros
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