Vb 2026: akár félórás is lehet a döntő szünete

A nemzetközi szövetség ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New York-i MetLife Stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról, azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben a fellépők között lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartamot ölel majd fel.

A 48 csapatos világbajnokság zárómérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak különleges szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záróünnepséget is rendeznek, melyen a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams és Laura Pausini lép majd színpadra, illetve a színész Tom Cruise feltűnik majd.