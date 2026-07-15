Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: akár félórás is lehet a döntő szünete

2026.07.15. 10:00
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Gianni Infantino FIFA-elnök a döntő helyszínén (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Franciaország félidei show Spanyolország
A nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjének szünete.

A nemzetközi szövetség ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New York-i MetLife Stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról, azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben a fellépők között lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartamot ölel majd fel.

A 48 csapatos világbajnokság zárómérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak különleges szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záróünnepséget is rendeznek, melyen a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams és Laura Pausini lép majd színpadra, illetve a színész Tom Cruise feltűnik majd.

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