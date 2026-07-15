Vb 2026: távozott a haiti kapitány is

A karibi ország futballszövetsége közleményben jelentette be, hogy különválnak útjaik a francia szakemberrel. Migné 1974 után először vezette ki a vb-re az együttest, amely a csoportkör után búcsúzott, mivel 1–0-ra kikapott Skóciától, 3–0-ra Brazíliától, majd 4–2-re Marokkótól.

Az 53 éves Mignét 2024-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak Haitin.