Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: távozott a haiti kapitány is

2026.07.15. 11:06
Sébastien Migné 2024 óta irányította a haiti válogatottat (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Sébastien Migné Haiti
Közös megegyezéssel távozott a labdarúgó-világbajnokságon szerepelt haiti válogatott szövetségi kapitányi posztjáról Sébastien Migné.

A karibi ország futballszövetsége közleményben jelentette be, hogy különválnak útjaik a francia szakemberrel. Migné 1974 után először vezette ki a vb-re az együttest, amely a csoportkör után búcsúzott, mivel 1–0-ra kikapott Skóciától, 3–0-ra Brazíliától, majd 4–2-re Marokkótól.

Az 53 éves Mignét 2024-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak Haitin.

vb 2026 Sébastien Migné Haiti
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