Kolosszális Rodri, felejthetetlen spanyol show – lapszemle az első vb-elődöntő után

A madridi As szerint szerint a spanyol csapat végig, tökéletesen uralta a mérkőzést, a franciák pedig egyetlen pillanatra sem tudták kizökkenteni ellenfelüket. Az elemzésben többek között kiemelték: Rodri vezérletével a spanyol középpálya teljesen felőrölte a világbajnoki döntőről álmodó, a torna talán legnagyobb esélyesének számító franciákat.

A Marca a mérkőzés összefoglalójában úgy fogalmazott, hogy Spanyolország „felejthetetlen show-t” mutatott be Franciaország ellen, és minden téren fölényben játszott. A lap szerint a La Roja ismét bebizonyította, hogy nem egyetlen klasszisra épül, hanem kivételes csapategysége teszi ennyire erőssé. Rodri játékát konkrétan „kolosszálisnak” nevezték.

„Már megint valóság! Ott vagyunk a világbajnokság döntőjében” – írta szalagcímében, hatalmas betűkkel a vezető spanyol sportlap, utalva arra, hogy a La Roja 2010 után játszhat ismét világbajnoki finálét.

A barcelonai illetőségű El Mundo Deportivo szerint Spanyolország „a világ legjobb csapatának” bizonyult, amely türelmes labdajáratással és fegyelmezett védekezéssel teljesen elvette Franciaország önbizalmát. A katalán lap külön méltatta Lamine Yamalt, Rodrit és második gólt szerző Pedro Porrót, akik szavaik szerint meghatározó szerepet játszottak a sikerben.

A francia sajtó ezzel szemben – nem meglepő módon – rendkívül éles kritikákat fogalmazott meg a válogatottjukkal szemben. A L'Équipe egyenesen így fogalmazott: „Katasztrófa történt Dallasban”, hozzátéve, hogy a meghatározó játékosok többsége messze elmaradt saját színvonalától.

Írtak arról is, hogy Lucas Digne korai, büntetőt érő hibája sorsdöntőnek bizonyult, és kritikákat kapott az eddig félelmetesen hatékonynak bizonyuló támadó hármas: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé és Michael Olise.

A Le Figaro is bírálta a francia csapat teljesítményét, de sportszerűen mindenekelőtt a spanyolok játékát méltatta, míg a Le Parisien a világbajnokság legnagyobb csalódásáról írt. A lapok között teljes volt az egyetértés abban, hogy Didier Deschamps taktikája csődöt mondott a mérkőzésen, ugyanakkor szóba került az is, hogy a spanyolok javára megítélt tizenegyes finoman szólva is vitatható volt.

A Le Monde arra hívta fel a figyelmet, hogy a franciák legnagyobb fegyvere, az egység és a jó csapatszellem ezúttal kevésnek bizonyult egy olyan ellenféllel szemben, amely ezúttal technikailag és taktikailag is magasabb szinten futballozott.

A mérkőzésen – a csapatuk által – nem érintett sajtó szintén a spanyolokat dicsérte: a brit The Guardian szerint például Luis de la Fuente csapata végig irányítása alatt tartotta a mérkőzést, Franciaország pedig sem támadásban, sem középpályán nem találta meg az ellenszert. A lap úgy vélte: a spanyolok teljesen megérdemelten jutottak a döntőbe, ahol a második világbajnoki címükért léphetnek pályára Argentína vagy Anglia ellen.

A német Kicker a spanyolok kiváló védekezését emelte ki, s méltatta azt a fajta „hidegvérűséget”, amely a spanyol játékosokat jellemezte a döntő pillanatokban.

Az olasz La Gazzetta dello Sportnál némi meglepetésre igencsak háttérbe szorult a mérkőzés, de a tudósítás címében azt írták, hogy Mbappé a legfontosabb pillanatban „tűnt el”, Spanyolország pedig nagyszerű játékkal, megérdemelten jutott a New York-i-döntőbe.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

FRANCIAORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)

Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)