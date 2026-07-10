A Vojvodina edzője: Érződött a pályán, hogy a Ferencváros már évek óta a nemzetközi porondon játszik

A Ferencváros Kristoffer Zachariassen korai góljával szerzett vezetést a Vojvodina vendégeként, ám az újvidékiek egy öngóllal egyenlítettek az első félidő végén. A második játékrészben a hazai csapat két kapufáig is eljutott, de Bamidele Yusuf találatának köszönhetően a Ferencváros várhatja előnyből a visszavágót.

Miroszlav Tanjga, a Vojvodina edzője érthetően csalódott volt a lefújás után.

„Az elejétől mondogattam, hogy két hasonló képességű csapat találkozik, talán jobban kellett volna hinnünk ebben. A mi akciónkból született az ő találatuk, a tapasztalatlanságunk és Bamidele Yusuf tudása döntött, aki könnyedén értékesíti ezeket a helyzeteket. Megmutatta, hogy miért szerződtették. Reméljük, Budapesten fordítani tudunk” – idézte a szakembert a Vojvodina hivatalos honlapja.

Tanjga dicsérte a Ferencvárost.

„Kiváló ellenfelünk volt, és ahogy mondtam, elsősorban a tapasztalatlanságunk miatt minden hibát megbüntetnek. Megmutattuk, hogy felvesszük a Ferencvárossal a versenyt, de keserű szájízzel hagytuk el a pályát a végén kapott gól miatt.”

Az edző kiemelte, hogy Aleksza Vukanovics hátproblémái alig tudott edzeni, és hiányoztak azok a játékosok, akik képesek lettek volna 90 percet játszani ezen a mérkőzésen. De ahogy elmondta, most van egy hetük tovább készülni.

„Jól felmértük az ellenfelet, nem okozott számunkra nagy meglepetést. Ám a Ferencváros megmutatta, hogy évek óta a nemzetközi porondon játszik, ez egyszerűen érződött a pályán. Viszont nálunk mindenki nyerni akart, évek óta nem volt ilyen meccsünk, nagy volt az eufória a városban, ez pedig kicsit elragadott minket. Talán a végén nem kellett volna mindenképpen támadni” – zárta mondandóját a szakember.

A visszavágó jövő csütörtökön 20.15-kor kezdődik Budapesten.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

VOJVODINA (szerb)–FERENCVÁROSI TC 1–2 (1–1)

Újvidék, Karadjordje Stadion, 6800 néző. Vezette: Mathieu Vernice (Aurélien Drouet, Florian Goncalves De Araujo) – franciák

VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Zukics (Vidoszavljevics, 73.), Djakovac, Petrovics – Randjelovics (Kokanovics, 84.), Mulahusejnovic (Vukanovics, 63.), Sz. Mitrovics (Kolarevics, 63.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga

FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Levi, 90+2.), N. Keita, Corbu (Rommens, 89.) – Zachariassen (Gruber, 89.), Yusuf (Acolatse, 89.), Lisztes (Joseph, a szünetben). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Raemaekers (45. – öngól), ill. Zachariassen (8.), Yusuf (86.)

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