Nemzeti Sportrádió

A Z-generációs zenerajongók számára Liam Payne miatt is fontos az angol–argentin elődöntő

I. SZ.I. SZ.
2026.07.15. 10:58
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Liam Payne a 2023-as Soccer Aiden angol válogatott mezben (Fotó: Getty Images)
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Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Argentína Soccer Aid
A futballrajongók körében teljesen idegen narratívája is lesz az Anglia–Argentína vb-elődöntőnek, ami elsősorban a Z-generációs fiatalok számára fontos.

Anglia és Argentína világbajnoki összecsapása több évtizedes múltra tekint vissza, minden korosztálynak megvan a maga emléke az európai és a dél-amerikai csapat történelmi összecsapásairól.

A két nemzet évszázadokon át viaskodott a Dél-Amerika alatt fekvő Falkland-szigetek fennhatóságán, az 1982-es villámháború csaknem ezer áldozatot követelt. Az 1986-os világbajnoki negyeddöntő előtt friss volt az emlék, Diego Maradonáék 2–1-es győzelme amolyan bosszú volt a brit haditengerészet győzelme után. A következő generáció számára az 1998-as vb-nyolcaddöntő lehet meghatározó emlék, az argentinok 2–2 után úgy győzték le tizenegyesekkel az angolokat, hogy menet közben kiállították David Beckhamet, aki a vb-kudarc bűnbakja lett hazájában.

Most, a 2026-os vb-elődöntő előtt ezen emlékek mellett a még fiatalabb, 1990-es vagy 2000-es években született Z-generációnak, s elsősorban a lányok között, új narratívája is van a mérkőzésnek: 2024 októberében Argentínában hunyt el az angol Liam Payne, a One Direction zenekar tagja, akinek a neve a mostani mérkőzés kapcsán újra elárasztja a TikTokot és az Instagramot. 

A 31 évesen máig tisztázatlan körülmények közt Buenos Airesben elhunyt Payne nagy West Bromwich-rajongó volt, 2022-ben és 2023-ban szerepelt a Soccer Aid elnevezésű jótékonysági Anglia–Világválogatott gálamérkőzésen, sőt, 2022-ben ő volt a hazaiak csapatkapitánya a Usain Bolt-vezette nagyvilág ellen. A TikTokon a máig gyászoló rajongók egyike kiemeli, hogy éppen szerdán lesz a mérkőzés (azon a napon hunyt el), míg más odáig ment, hogy a mai meccsen dől el, hogy melyik országé lesz a néhai zenész szelleme…

 

Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Argentína Soccer Aid
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