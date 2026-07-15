A magyar szövetség kijelölte az rg-világbajnokságra utazó keretet

Az MRGSZ szerdai tájékoztatása szerint a frankfurti viadalon az egyéniben induló Pigniczki Fanni mellett az együttes kéziszer-csapat tagjaként Urbán-Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Grek Fruzsina, Horváth Boglárka és Kőszegi-Koháry Georgina szerepel.

Mint írják, a válogatott az elmúlt időszakban több nemzetközi versenyen is jól szerepelt és értékes tapasztalatokat szerzett, ezekre építve készülhet az év legfontosabb megméretésére.

A világbajnokság a sportág első kvótaszerző eseménye a 2028-as Los Angeles-i nyári játékokra. Egyéniben az összetett döntő első három helyezettje, illetve az együttes kéziszercsapatok összetett versenyének dobogósai jutnak ki az olimpiára.