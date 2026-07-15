Nemzeti Sportrádió

Scaloni: Nem érdekel, hogy fáradtak vagyunk-e, ez világbajnoki elődöntő

R. D. P.R. D. P.
2026.07.15. 08:43
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Lionel Scaloni szerint Jude Bellinghamre és Harry Kane-re különösen figyelni kell (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Anglia argentin labdarúgó-válogatott elődöntő sajtótájékoztató Lionel Scaloni
Az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni szerint csapata jó állapotban várja az Anglia elleni világbajnoki elődöntőt, és egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy játékosai mennyire fáradtak. A címvédő szerda este Atlantában harcolhatja ki sorozatban második vb-döntős szereplését.

Lionel Scaloni a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy már az elődöntőbe jutás is komoly eredménynek számít.

„Jó állapotban vagyunk, alig várjuk a mérkőzést. Világbajnoki elődöntő következik, és továbbra is élnek az álmaink. Nagyon hálásak vagyunk ezeknek a játékosoknak, hogy ismét eljuttattak minket idáig”mondta a szakember.

A 2022-es világbajnok Argentína ezúttal rögös úton jutott el a legjobb négy közé. A kieséses szakaszban hosszabbításban győzte le a Zöld-foki-szigeteket, majd Egyiptom ellen hátrányból fordított, végül Svájcot is csak túlórában tudta felülmúlni.

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„Soha nem féltünk kimondani az elvárásainkat vagy álmodni a végső sikerről. Elődöntőben vagyunk, éhesen érkeztünk ide, és a következő győzelmet akarjuk megszerezni.”

Scaloni szerint azonban a nehéz út semmit sem von le csapata érdemeiből. „Ha másfél hónappal ezelőtt valaki azt mondja, hogy elődöntőbe jutunk, azonnal elfogadtam volna. Nem érdekel, hogyan értük el. Semmit sem tudok a játékosaim szemére vetni. Hogy fáradtak vagyunk-e vagy sem, egyáltalán nem számít. Ez világbajnoki elődöntő.”

Az Anglia–Argentína párharc a vb-k történetének egyik legismertebb rivalizálása. A két válogatott legismertebb összecsapása az 1986-os negyeddöntő volt, amelyen Diego Maradona előbb az elhíresült „Isten keze” góllal, majd minden idők egyik legszebb világbajnoki találatával döntötte el a továbbjutást.

„Azt a mérkőzést érthetően mindenki felidézi, elsősorban Diego teljesítménye miatt. A második gól örökre megmarad a szívünkben, mert egyszerűen gyönyörű volt. Csodálatos találat, amelyre minden futballszerető ember emlékszik” – fogalmazott Scaloni.

A kapitány ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy nem szeretné összemosni a futballt a két ország közötti történelmi és politikai konfliktusokkal: „Ez egy futballmérkőzés. Nem akarok mindent összekeverni, különösen olyan eseményekkel, amelyek régen történtek. Szomorú időszak volt a történelmünkben, de ezen már nem tudunk változtatni. Ez most csak egy futballmeccs.”

Scaloni arra is kitért, hogy Anglia két legnagyobb sztárja, Jude Bellingham és Harry Kane kiemelt figyelmet kapott a felkészülés során. A két játékos eddig 13 angol gólból 12-t szerzett a tornán: „Mindig azt nézzük, miben fejlődhetünk, és hogyan tudjuk a lehető legjobban semlegesíteni az ilyen klasszisokat. Lehet, hogy változtatunk a csapaton, de az is elképzelhető, hogy ugyanazzal a kezdővel lépünk pályára. Bellingham és Kane a világ legjobb futballistái közé tartozik, bármelyik edző örömmel dolgozna velük” – mondta az argentin szövetségi kapitány.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
21.00: Anglia–Argentína, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

foci vb 2026 Anglia argentin labdarúgó-válogatott elődöntő sajtótájékoztató Lionel Scaloni
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