Nemzeti Sportrádió

A Vojvodina középpályása vállalta a felelősséget a Ferencvárostól elszenvedett vereségért

TŐKE JÁNOSTŐKE JÁNOS
2026.07.10. 08:42
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A Ferencváros egygólos előnyt szerzett Újvidéken (Fotó: Árvai Károly)
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Vojvodina Európa-liga Ferencváros
Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros 2–1-re nyert a Vojvodina otthonában, így előnyt szerzett a visszavágóra a labdarúgó Európa-liga első selejtezőkörében. Njegos Petrovics és Dejan Zukics is értékelt a mérkőzés után.
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Zachariassen vezető gólját még kiegyenlítették a két kapufáig is eljutó újvidékiek, de a nigériai támadó találatára már nem jött válasz az Európa-liga-selejtezőben.

„A mérkőzés nagy részében nem volt nagy különbség a Vojvodina és a Ferencváros között” – mondta az Arena Sportnak Njegos Petrovics. Az újvidéki együttes védekező középpályása elismerte, az ő hibája előzte meg a magyar csapat győzelmet jelentő gólját, s emiatt kijelentette: vállalja a felelősséget a kudarcért.

„A párharc első mérkőzésén megfelelő színvonalon futballoztunk, így nem alakult ki nagy különbség a két csapat között. Sokat jelentett számunkra az első félidő vége felé szerzett gól. A találkozó második félidejében mi irányítottunk” – mondta Petrovics, aki hozzátette, elkövetett egy hibát a hajrában.

„Keita leolvasta a passzt, megszerezte a labdát, és gólt kaptunk. A lécet és a kapufát is eltaláltuk, akadt még egy-két jó helyzetünk, azokat azonban nem használtuk ki. A vereségért a teljes felelősséget magamra vállalom” – nyilatkozta a középpályás, aki hozzátette, a Vojvodina bízik a jobb játékban a visszavágón.

„Csak egy dolgot ígérek: a budapesti mérkőzésen a maximumot fogjuk nyújtani, és mindent megteszünk, hogy jó meccset játsszunk.”

Dejan Zukics, a Vojvodina csapatkapitánya igencsak bizakodó a visszavágó előtt:

„Azt mondtam a srácoknak, hogy legyenek büszkék magukra: megmutattuk, hogy képesek vagyunk játszani ellenük. Több helyzetünk is adódott, hogy megnyerjük a mérkőzést, ám a szerencse elpártolt tőlünk. Hiszek a csapatomban, és abban, hogy továbbjutunk. A visszavágón nem szabad hasonló hibákat elkövetnünk, mint azt tettük csütörtökön este, és többet kell kockáztatnunk. Hinnünk kell magunkban. Bízom benne, hogy Budapesten sikerül kivívnunk a továbbjutást” – mondta a Blicnek Zukics, aki külön örült annak, hogy hosszú idő után újra megtelt az újvidéki stadion.

„Remélem, Budapestre is sokan elkísérnek bennünket. Csak egy gól a különbség, meg lehet fordítani az eredményt” – nyilatkozta Zukics.

A szerb sajtó hisz is, meg nem is a továbbjutásban

„A Vojvodina megmutatta, hogy képes rá, de a Ferencváros nagy szerencsével győzött Újvidéken” – írta a Szerbiai Rádió és Televízió a mérkőzés után. A közszolgálati tájékoztatási eszköz a tudósításában kiemelte, hogy a Vojvodina a második félidőben egyenrangú ellenfele volt a Fradinak, sőt egyes pillanatokban felülmúlta a budapesti együttest.

„Az újvidékiek bátran futballoztak, a korai hátrányból sikerült felállniuk, és a második félidő nagy részében egyenrangú partnerei voltak annak a csapatnak, amely évek óta az európai kupák csoportkörében szerepel. Úgy tűnt, a Vojvodina játékosai a kelleténél nagyobb tisztelettel léptek pályára a magyar riválissal szemben. Valahányszor határozottabban indultak meg Dibusz kapuja felé, mindig ki tudtak alakítani valami érdemlegeset. A Ferencváros a hazaiak gyakorlatilag minden nagyobb hibáját jelentős helyzetté alakította – ezen a szinten pedig ez jelenti a különbséget. Éppen az ellenfél megingásainak rutinszerű megbüntetése mutatta meg, miért a magyar bajnok a párharc esélyese. Bár a Vojvodina egygólos hátránnyal utazik Budapestre, a mutatott játéka alapján bizonyította: továbbra sem esélytelen arra, hogy kiharcolja a továbbjutást a selejtező második fordulójába” – írta a közszolgálati médium.

„Katasztrofális este a Vojvodinának, a korábbi játékos döntötte el a meccset – csodát kell tenniük Magyarországon” – így szól a Nova portál címe, amely a mérkőzésről szóló beszámolójában kitér arra, hogy a Ferencváros ezzel a győzelemmel óriási lépést tett az Európa-liga következő fordulója felé, amelyben a párharc győztesére a holland Twente vár.

Ha a Vojvodina nem tesz csodát a budapesti visszavágón, a Konferencialiga selejtezőjének 2. fordulójában folytatja szereplését. Ott a vesztes csapatra pokolian nehéz feladat és történelmi párharc vár a patinás holland Ajax ellen. 

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
VOJVODINA (szerb)–FERENCVÁROSI TC 1–2 (1–1)
Újvidék, Karadjordje Stadion, 6800 néző. Vezette: Mathieu Vernice (Aurélien Drouet, Florian Goncalves De Araujo) – franciák
VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Zukics (Vidoszavljevics, 73.), Djakovac, Petrovics – Randjelovics (Kokanovics, 84.), Mulahusejnovic (Vukanovics, 63.), Sz. Mitrovics (Kolarevics, 63.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga
FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Levi, 90+2.), N. Keita, Corbu (Rommens, 89.) – Zachariassen (Gruber, 89.), Yusuf (Acolatse, 89.), Lisztes (Joseph, a szünetben). Vezetőedző: Borbély Balázs

Vojvodina Európa-liga Ferencváros
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