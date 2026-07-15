„Köszönjük, hogy ekkora örömet szereztetek nekünk!” – a spanyol király is gratulált Yamaléknak

Luis De la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón beszélt arról, mennyit jelentett számára és a játékosoknak a király telefonhívása a győztes elődöntő után.

„Hatalmas büszkeség számunkra, hogy a király felhív minket, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a csapat eredményeit, s biztat bennünket. Különleges érzés, hogy örömet szerezhetünk egy olyan országnak, amely ennyire egységesen áll a válogatott mögött” – fogalmazott a szakvezető.

A spanyol királyi család egyébként nem a helyszínen, a dallasi stadionból követte az eseményeket, de a meccs után a ház közzétett egy videót a közösségi médiában, amelyen a család együtt ünnepli a gólokat, majd később a győzelmet.

¡España está en la final! 🇪🇸



Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.



Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

A királyi család ugyanitt gratulált is a válogatottnak a továbbjutásért.

Spanyolország döntős! Ismét bebizonyítottátok, hogy a világ egyik legjobb válogatottja vagytok. Most, hogy egy egész ország áll mögöttetek, eljött az idő, hogy harcba szálljatok a világbajnoki címért. Köszönjük, hogy ekkora örömet szereztetek nekünk ezen az úton. Mindent bele!

Spanyolország vasárnap 2010 után története második világbajnoki címét szerezheti meg, amennyiben a New York-i döntőben legyőzi Argentínát vagy Angliát.