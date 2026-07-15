Nemzeti Sportrádió

„Köszönjük, hogy ekkora örömet szereztetek nekünk!” – a spanyol király is gratulált Yamaléknak

T. Z.T. Z.
2026.07.15. 09:55
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VI. Fülöp spanyol király (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 spanyol labdarúgó-válogatott VI. Fülöp Franciaország Spanyolország
Nem meglepő módon Spanyolország egészét megmozgatta a válogatott Franciaország elleni 2–0-s győzelme, amelynek köszönhetően elsőként az ibériai gárda jutott be a labdarúgó-világbajnokság döntőjébe. A siker után VI. Fülöp király személyesen is gratulált a csapatnak, telefonon hívta fel a szövetségi kapitányt.

Luis De la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón beszélt arról, mennyit jelentett számára és a játékosoknak a király telefonhívása a győztes elődöntő után.

„Hatalmas büszkeség számunkra, hogy a király felhív minket, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a csapat eredményeit, s biztat bennünket. Különleges érzés, hogy örömet szerezhetünk egy olyan országnak, amely ennyire egységesen áll a válogatott mögött” – fogalmazott a szakvezető.

A spanyol királyi család egyébként nem a helyszínen, a dallasi stadionból követte az eseményeket, de a meccs után a ház közzétett egy videót a közösségi médiában, amelyen a család együtt ünnepli a gólokat, majd később a győzelmet.

A királyi család ugyanitt gratulált is a válogatottnak a továbbjutásért.

Spanyolország döntős! Ismét bebizonyítottátok, hogy a világ egyik legjobb válogatottja vagytok. Most, hogy egy egész ország áll mögöttetek, eljött az idő, hogy harcba szálljatok a világbajnoki címért. Köszönjük, hogy ekkora örömet szereztetek nekünk ezen az úton. Mindent bele!

Spanyolország vasárnap 2010 után története második világbajnoki címét szerezheti meg, amennyiben a New York-i döntőben legyőzi Argentínát vagy Angliát.

 

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