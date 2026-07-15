Henry szerint Cucurella zsebre tette Olisét és Dembélét a vb-elődöntőben

„Spanyolország megmutatta, miért is lett Európa-bajnok. Labdával és labda nélkül is uralta a mérkőzést, sokkal jobb volt, ennél többet nem is kell mondanom. Most már azon kell gondolkodni, hogyan lehet egyáltalán játszani ellenük” – fogalmazott Thierry Henry a madridi As szerint a lefújás után.

A francia legenda külön kiemelte Mikel Oyarzabalt, aki szerinte nem kapja meg a neki járó elismerést: „Az emberek nem tisztelik eléggé Oyarzabalt, mert a Real Sociedadban futballozik, nem pedig a Barcelonában, az Atlético Madridban vagy a Real Madridban. Most viszont talán már megkapja azt az elismerést, amit megérdemel.”

Henry a spanyolok balhátvédjét, Marc Cucurellát is méltatta, aki sárga lapja ellenére végig kiválóan semlegesítette a francia szélsőket: „Cucurella elképesztő. Sokan kinevetik, pedig egyszerűen senki sem tud átmenni rajta. Hihetetlen dolog, hogy a harmincadik perctól kezdve sárga lappal futballozott, mégis úgy védekezett, hogy sorra megnyerte a párharcokat Michael Olise és Ousmane Dembélével szemben. Gyakorlatilag zsebre tette őket” – fogalmazott a korábbi világ- és Európa-bajnok támadó.