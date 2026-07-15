Nemzeti Sportrádió

Henry szerint Cucurella zsebre tette Olisét és Dembélét a vb-elődöntőben

T. Z.T. Z.
2026.07.15. 10:32
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Marc Cucurella (24) a spanyolok egyik legjobbja volt a franciák ellen is (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Franciaország Spanyolország Marc Cucurella Thierry Henry
A francia labdarúgó-válogatott korábbi klasszisa, Thierry Henry elismerően beszélt a spanyol válogatott teljesítményéről a keddi világbajnoki elődöntő után. Mint fogalmazott, Luis De la Fuente együttese minden tekintetben felülmúlta a franciákat, és megérdemelten aratott 2–0-s győzelmet.

„Spanyolország megmutatta, miért is lett Európa-bajnok. Labdával és labda nélkül is uralta a mérkőzést, sokkal jobb volt, ennél többet nem is kell mondanom. Most már azon kell gondolkodni, hogyan lehet egyáltalán játszani ellenük” – fogalmazott Thierry Henry a madridi As szerint a lefújás után.

A francia legenda külön kiemelte Mikel Oyarzabalt, aki szerinte nem kapja meg a neki járó elismerést: „Az emberek nem tisztelik eléggé Oyarzabalt, mert a Real Sociedadban futballozik, nem pedig a Barcelonában, az Atlético Madridban vagy a Real Madridban. Most viszont talán már megkapja azt az elismerést, amit megérdemel.”

Henry a spanyolok balhátvédjét, Marc Cucurellát is méltatta, aki sárga lapja ellenére végig kiválóan semlegesítette a francia szélsőket: „Cucurella elképesztő. Sokan kinevetik, pedig egyszerűen senki sem tud átmenni rajta. Hihetetlen dolog, hogy a harmincadik perctól kezdve sárga lappal futballozott, mégis úgy védekezett, hogy sorra megnyerte a párharcokat Michael Olise és Ousmane Dembélével szemben. Gyakorlatilag zsebre tette őket” – fogalmazott a korábbi világ- és Európa-bajnok támadó.

 

foci vb 2026 Franciaország Spanyolország Marc Cucurella Thierry Henry
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