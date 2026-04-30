El-elődöntő: Nottingham Forest–Aston Villa

2026.04.30. 20:50
A labdarúgó Európa-liga elődöntőjének első mérkőzésén a Nottingham fogadja az Aston Villát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
NOTTINGHAM FOREST (angol)–ASTON VILLA (angol) 0–0 – élőben az NSO-n!
Nottingham, City Ground, 21 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: J. Pinheiro (portugál)
NOTTINGHAM: S. Ortega – Aina, N. Milenkovics, Morato, N. Williams – O. Hutchinson, N. Dominguez, E. Anderson, Gibbs-White – Wood, Igor Jesus. Menedzser: Vitor Pereira
ASTON VILLA: E. Martínez – Cash, Konsa, P. Torres, Digne – Am. Onana, Tielemans – McGinn, Buendia, M. Rogers – Watkins. Menedzser: Unai Emery

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

