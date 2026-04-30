Könnyedén nyert az Esztergom, egy lépésre a negyedik hely bebiztosításától a női kézi NB I-ben
Könnyed győzelmet aratott az Esztergom, amely a következő bajnokiján bebiztosíthatja a negyedik helyét. Herczeg Lili 47 százalékkal védett az Európa-liga-elődöntős vendégeknél, 15 lövést hárított. A válogatott beálló, Szmolek Apollónia hat, Varga Emília, Ballai Anna és Schatzl Natalie öt-öt góllal vette ki a részét a győzelemből, míg a hazaiaknál Scheffer Zsanett és Bréda Luca is hatszor talált be.
NŐI KÉZILABDA NB I
A 24. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
KOZÁRMISLENY KA–MOL ESZTERGOM 18–41 (7–25)
Kozármisleny, 200 néző. V: Kovács T., Mándli
KOZÁRMISLENY: Wichmann – Bursac 1, Kecskés 2, Lengyel, BRÉDA 6 (2), SCHEFFER 6 (1), Csökmei. Csere: SZABÓ L. (kapus), Brettner 1, Hónig, Fridszám, Kollár 2, Prozlik, Rácz P., Daradics. Edző: Kovács Tamás
ESZTERGOM: HERCZEG – TEPLÁN 4, Ballai B. 2, Horváth F. 2, Kisfaludy, Faragó Lea 3, SCHATZL NATALIE 5. Csere: VARGA E. 5 (2), Jacques 3, SZMOLEK 6, Szucsánszki 1, HAJTAI 4, BALLAI A. 5, Mlinkó 1, Majoros. Edző: Elek Gábor
Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 13. p.: 5–8. 20. p.: 6–14. 27. p.: 7–25. 37. p.: 10–30. 49. p.: 15–36. 55. p.: 16–40
Kiállítások: –, ill. 2 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Kovács Tamás: – Túlságosan fiatal csapat vagyunk, nem lehetett kérdéses, ki nyer. De még az ág is húzott minket, hiszen a védelem tengelyéből egy embert az első félidőben elveszítettünk. A legrutinosabb játékosunkat meg csupán fél terheléssel tudtuk forgatni.
Elek Gábor: – Köszönjük a hazaiaknak, hogy átrakták a mérkőzést egy nekünk kedvező időpontra. Nekünk nagyon kellettek még a pontok. Tudtuk, a védekezésre kell helyeznünk a hangsúlyt, ami sikerült is.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Győr
22
21
1
–
818–516
+302
43
|2. FTC
22
20
1
1
756–546
+210
41
|3. Debrecen
22
20
–
2
738–510
+228
40
|4. Esztergom
23
16
2
5
753–594
+159
34
|5. Vác
22
13
1
8
653–591
+62
27
|6. Székesfehérvár
22
12
1
9
598–570
+28
25
|7. Mosonmagyaróvár
22
8
2
12
587–606
–19
18
|8. Kisvárda
22
9
–
13
569–627
–58
18
|9. Budaörs
22
7
3
12
590–640
–50
17
|10. Szombathely
22
7
2
13
613–686
–73
16
|11. Vasas
22
6
3
13
588–639
–51
15
|12. NEKA
22
6
–
16
560–694
–134
12
|13. Kozármisleny
23
1
–
22
526–789
–263
2
|14. Dunaújváros
22
–
2
20
472–813
–341
2