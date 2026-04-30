Könnyedén nyert az Esztergom, egy lépésre a negyedik hely bebiztosításától a női kézi NB I-ben

Könnyed győzelmet aratott az Esztergom, amely a következő bajnokiján bebiztosíthatja a negyedik helyét. Herczeg Lili 47 százalékkal védett az Európa-liga-elődöntős vendégeknél, 15 lövést hárított. A válogatott beálló, Szmolek Apollónia hat, Varga Emília, Ballai Anna és Schatzl Natalie öt-öt góllal vette ki a részét a győzelemből, míg a hazaiaknál Scheffer Zsanett és Bréda Luca is hatszor talált be.

NŐI KÉZILABDA NB I

A 24. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

KOZÁRMISLENY KA–MOL ESZTERGOM 18–41 (7–25)

Kozármisleny, 200 néző. V: Kovács T., Mándli

KOZÁRMISLENY: Wichmann – Bursac 1, Kecskés 2, Lengyel, BRÉDA 6 (2), SCHEFFER 6 (1), Csökmei. Csere: SZABÓ L. (kapus), Brettner 1, Hónig, Fridszám, Kollár 2, Prozlik, Rácz P., Daradics. Edző: Kovács Tamás

ESZTERGOM: HERCZEG – TEPLÁN 4, Ballai B. 2, Horváth F. 2, Kisfaludy, Faragó Lea 3, SCHATZL NATALIE 5. Csere: VARGA E. 5 (2), Jacques 3, SZMOLEK 6, Szucsánszki 1, HAJTAI 4, BALLAI A. 5, Mlinkó 1, Majoros. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 13. p.: 5–8. 20. p.: 6–14. 27. p.: 7–25. 37. p.: 10–30. 49. p.: 15–36. 55. p.: 16–40

Kiállítások: –, ill. 2 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Kovács Tamás: – Túlságosan fiatal csapat vagyunk, nem lehetett kérdéses, ki nyer. De még az ág is húzott minket, hiszen a védelem tengelyéből egy embert az első félidőben elveszítettünk. A legrutinosabb játékosunkat meg csupán fél terheléssel tudtuk forgatni.

Elek Gábor: – Köszönjük a hazaiaknak, hogy átrakták a mérkőzést egy nekünk kedvező időpontra. Nekünk nagyon kellettek még a pontok. Tudtuk, a védekezésre kell helyeznünk a hangsúlyt, ami sikerült is.