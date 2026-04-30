Nemzeti Sportrádió

Könnyedén nyert az Esztergom, egy lépésre a negyedik hely bebiztosításától a női kézi NB I-ben

VARGA BALÁZS
2026.04.30. 19:32
Schatzl Natalie öt gólt szerzett (Fotó: Esztergom Handball/Facebook)
Címkék
Kozármisleny KA Mol Esztergom női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 24. fordulójából előrehozott mérkőzésén az Esztergom 41–18-ra nyert Kozármislenyben.

Könnyed győzelmet aratott az Esztergom, amely a következő bajnokiján bebiztosíthatja a negyedik helyét. Herczeg Lili 47 százalékkal védett az Európa-liga-elődöntős vendégeknél, 15 lövést hárított. A válogatott beálló, Szmolek Apollónia hat, Varga Emília, Ballai Anna és Schatzl Natalie öt-öt góllal vette ki a részét a győzelemből, míg a hazaiaknál Scheffer Zsanett és Bréda Luca is hatszor talált be.

NŐI KÉZILABDA NB I
A 24. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
KOZÁRMISLENY KA–MOL ESZTERGOM 18–41 (7–25)
Kozármisleny, 200 néző. V: Kovács T., Mándli
KOZÁRMISLENY: Wichmann – Bursac 1, Kecskés 2, Lengyel, BRÉDA 6 (2), SCHEFFER 6 (1), Csökmei. Csere: SZABÓ L. (kapus), Brettner 1, Hónig, Fridszám, Kollár 2, Prozlik, Rácz P., Daradics. Edző: Kovács Tamás
ESZTERGOM: HERCZEG – TEPLÁN 4, Ballai B. 2, Horváth F. 2, Kisfaludy, Faragó Lea 3, SCHATZL NATALIE 5. Csere: VARGA E. 5 (2), Jacques 3, SZMOLEK 6, Szucsánszki 1, HAJTAI 4, BALLAI A. 5, Mlinkó 1, Majoros. Edző: Elek Gábor
Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 13. p.: 5–8. 20. p.: 6–14. 27. p.: 7–25. 37. p.: 10–30. 49. p.: 15–36. 55. p.: 16–40
Kiállítások: –, ill. 2 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Kovács Tamás: – Túlságosan fiatal csapat vagyunk, nem lehetett kérdéses, ki nyer. De még az ág is húzott minket, hiszen a védelem tengelyéből egy embert az első félidőben elveszítettünk. A legrutinosabb játékosunkat meg csupán fél terheléssel tudtuk forgatni.
Elek Gábor: – Köszönjük a hazaiaknak, hogy átrakták a mérkőzést egy nekünk kedvező időpontra. Nekünk nagyon kellettek még a pontok. Tudtuk, a védekezésre kell helyeznünk a hangsúlyt, ami sikerült is.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Győr

22

21

1

818–516

+302 

43 

  2. FTC

22

20

1

1

756–546

+210 

41 

  3. Debrecen

22

20

2

738–510

+228 

40 

  4. Esztergom

23

16

2

5

753–594

+159 

34 

  5. Vác

22

13

1

8

653–591

+62 

27 

  6. Székesfehérvár

22

12

1

9

598–570

+28 

25 

  7. Mosonmagyaróvár

22

8

2

12

587–606

–19 

18 

  8. Kisvárda

22

9

13

569–627

–58 

18 

  9. Budaörs

22

7

3

12

590–640

–50 

17 

10. Szombathely

22

7

2

13

613–686

–73 

16 

11. Vasas

22

6

3

13

588–639

–51 

15 

12. NEKA

22

6

16

560–694

–134 

12 

13. Kozármisleny

23

1

22

526–789

–263 

14. Dunaújváros

22

2

20

472–813

–341 

 

 

