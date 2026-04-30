Férfi kézi NB I: fiatal, mégis tapasztalt jobbátlövővel erősít a Győr

2026.04.30. 19:25
Radojica Csepics a magyar válogatott ellen is pályára lépett már (Fotó: Getty Images)
Az ETO University Handball Team hivatalosan bejelentette, hogy nyártól a klubnál folytatja pályafutását a montenegrói válogatott jobbátlövő, Radojica Csepics.

A 23 éves kézilabdázó a svájci élvonalból érkezik, és több ország bajnokságában is bizonyított már. Csepics pályafutása során szlovén bajnoki címet és Svájci Kupa-győzelmet is ünnepelhetett, játszott már a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is. A montenegrói válogatott tagjaként Európa-bajnokságon és világbajnokságon is szerepelt.

A győri klub ügyvezetője, Uhlig Rita a bejelentést illetően kiemelte: olyan játékost kerestek erre a posztra, akinek fiatal kora ellenére már van nemzetközi tapasztalata. Hozzátette, Csepicsben jelentős fejlődési potenciált látnak, és bízik benne, hogy Győrben tovább léphet előre, és idővel a csapat meghatározó alakjává válhat.

A játékos szintén optimistán nyilatkozott az átigazolásról. Mint mondta, a magyar bajnokság erőssége és kiegyensúlyozottsága különösen vonzó volt neki, az ETO pedig olyan klub, amely nagy célokkal és hosszú távú tervekkel rendelkezik. Csepics hangsúlyozta: örömmel csatlakozik nyáron a győriekhez, és szeretné teljesítményével kivívni stabil helyét a csapatban.

 

