Orosz Pál elárulta, a Ferencváros megtérítteti a vétkes szurkolókkal az okozott kárt

2026.03.20. 16:45
null
Orosz Pál világossá tette: a Ferencvárosnál nincs helye kirekesztésnek (Fotó: Fradi.hu)
A Ferencváros vezérigazgatója, Orosz Pál lapunknak reagált az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által kiszabott büntetésekre, amelyeket a lelátón történt rasszista megnyilvánulások miatt kapott a klub.

Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros a Braga elleni első, budapesti mérkőzésen történtek miatt súlyos büntetést kapott.

A szurkolók rasszista megnyilvánulása miatt a Fradi korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárásos büntetése életbe lépett, így a következő hazai mérkőzésén a B2-es szektort nem nyithatja meg a klub bármely európai kupában. Emellett 20 000 euró pénzbüntetést kell fizetnie az egyesületnek, amelyet további részleges szektorbezárásokkal sújtottak, a C4-esben és a C5-ösben kell 500 férőhelyet lezárnia – igaz, ezeket egy évre felfüggesztették. Ezeken felül, mivel a Braga ellen 2–0-ra megnyert meccsen több pirotechnikai eszközt is használtak a szurkolók, 11 250 euró pénzbüntetést kell a zöld-fehéreknek befizetniük.

A Ferencváros elítéli és nem tűri a lelátón a kirekesztés bármilyen formáját. Beazonosítottuk azt a néhány szurkolót, akiket perbe fogunk és megtérítettjük velük az okozott kárt. Ahogy eddig sem tűrtük a rendbontást, a jövőben sem fogjuk. Büszkék vagyunk mind a pályán, mind a pályán kívül elért eredményeinkre

– fogalmazott az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál a Nemzeti Sportnak pénteken.

