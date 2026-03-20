A Braga elleni párharc volt a plafon a Fradinak

Első olvasatra a Bragától elszenvedett 4–0-s vereség súlyosnak tűnik, ám összességében nem történt más, mint hogy a jobbik csapat legyőzte ellenfelét, és a papírformát érvényesítve lépett az Európa-liga negyeddöntőjébe. A kieséses szakaszba jutás a Ferencvárostól nagy fegyvertény volt, a ­Ludogorec elleni párharc megnyerése tovább erősítette azt a narratívát, hogy a Ferencváros immár nemcsak túlélésre képes Európában, hanem párharcok megnyerésére is. Az El-rájátszásában a bolgár bajnok elleni továbbjutás szép siker, a Braga elleni első mérkőzés tovább erősítette a hitet, a Ferencvárossal valóban számolni kell a nemzetközi kupaporondon. Az első mérkőzésen aratott 2–0-s győzelem – pontosabban az ott nyújtott intenzív és magas színvonalú játék – reményt adott, ám a portugáliai visszavágón kijött a (tudás)különbség… A 4–0-s kiütés mögött nem pusztán egy rossz nap állt, egy balszerencsésen alakuló kilencven perc, sokkal inkább a valós tudásbeli különbség. Tempóban, egyéni minőségben és döntéshozatali sebességben is sokkal előrébb jár a Braga. A portugál bajnokság negyedik helyezettje magasabb ritmusban játszott, gyorsabban reagált a labdaszerzés után, és hatékonyan használta ki a Ferencváros védekezési hibáit.

Robbie Keane szomorú volt a kiesés miatt, de a korábbi kiváló játékos profiként néz előre: lesz ennél jobb is! (Fotók: Árvai Károly)

A lefújást követően Robbie Keane reakciója is jelzésértékű volt, a sajtótájékoztatóra érkezve büszkeségét hangsúlyozta, ami nem pusztán kommunikációs panel volt, sokkal inkább valós érzések által kiváltott értékelés.

Az FTC már a Bajnokok Ligája-selejtezőben megmutatta, hogy mentálisan és játékminőségben is szintet lépett. A Noa elleni párharc ugyan nem volt hibátlan, de a továbbjutás során látszott a támadójátékában rejlő potenciál, amely később is meghatározó maradt, az örmény bajnoknak két mérkőzésen hat gólt lőtt a Fradi. A Ludogorec elleni domináns hazai győzelem pedig már azt jelezte, hogy a Ferencváros nemzetközi szinten is képes kontrollálni egy párharcot, nem csupán reagál az eseményekre, a Qarabag elleni playoff különösen fontos állomás volt, ahol igazi karaktert mutatott a csapat. A hazai 3–1-es vereséget követően kiélezett helyzetben idegenben győzött 3–2-re, és meg is voltak a lehetőségei, hogy legalább hosszabbításra mentse a párharcot. Ez a mentális erő az elmúlt évek egyik hiányossága volt, ebben most egyértelműen előrelépett az együttes.

Az Európa-liga alapszakaszában pedig modern, európai futballal rukkolt ki. A Robbie Keane edzette FTC végig versenyképes csapat benyomását keltette, nem epizódszereplőként volt jelen, és még véletlenül sem kényszerült a pofozógép szerepébe. Bizonyította, hogy többféle játékhelyzethez és többféle futballkultúrához képes sikeresen alkalmazkodni. A letámadás intenzitása, az átmenetek gyorsasága és a szélsőjáték hatékonysága mind fejlődést mutatott, arról nem is beszélve, hogy labdabirtoklásban több mérkőzésen is ellenfele fölé nőtt. A Ferencváros eljutott oda, hogy tavasszal még versenyben volt Európában, és egy a kontinensen is magasan jegyzett bajnokságból érkező csapattal szemben is voltak olyan periódusok, amikor egyenrangú félként futballozott. Végül kiderült, ez is kevés az olyan képességű együttes ellen, mint a Braga, mégis álmodozhattak a ferencvárosi (és magyar…) szurkolók, hogy az Európa-liga legjobb nyolc csapatáig is el lehet jutni.

A következő lépcső a keret mélységének és minőségének további javítása lehet. A rotáció még nincs minden poszton megoldva, a védelem bal szélén a brazil Cadu és az ír Callum O’Dowda sem tűnik tökéletes választásnak, és a támadósor szélein is elkélne az erősítés, hiszen a kulcsemberek kiesése vagy formavesztése látható visszaesést okoz. Emellett a nemzetközi tempóhoz való állandó alkalmazkodás – különösen idegenbeli környezetben – továbbra is kritikus tényező. A jövőt illetően a Ferencváros stabil alapokkal vághat neki a következő idénynek, a most futó évadban megkeresett több mint 12 millió eurónak, továbbá Tóth Alex és Varga Barnabás játékjogának értékesítéséből befolyó újabb 16-17 millió eurónak köszönhetően bátran lehet gondolkodni a keret további megerősítésén, formálásán. Ha a nyáron sikerül célzott erősítésekkel növelni a keret minőségét, az európai kupák egyikében ismét reális cél lehet a főtábla, sőt a tavaszi szereplés is. A Bragától elszenvedett vereséget fel lehet fogni egyfajta iránytűként, pontosan megmutatta, mi hiányzik az újabb szint eléréséhez.

Robbie Keane büszkesége tehát indokolt.

VÉLEMÉNYEK Dzurják József, a Ferencváros korábbi gólkirálya: – Csak ismételni tudom Kubatov Gábor elnököt: ötven éve jutott ilyen messzire a nemzetközi kupában magyar csapat, mint most a Ferencváros, s erre büszkék lehetünk, azok is vagyunk. Le a kalappal a csapat előtt, hiszen erős ellenfeleken át jutott ilyen messzire. Kár, hogy a vége nem úgy sikerült, mint ahogyan azt a hazai kettő nulla után elképzeltük. Tisztában voltunk vele, hogy nehéz visszavágó lesz Bragában, de azt azért nem gondoltuk, hogy tizenöt perc alatt elfogy az előny. Mindenesetre szégyenkezni nem kell, a Ferencváros jó hírét vitte a magyar futballnak Európában. Murai Sándor, az 1981-ben bajnokságot nyert csapat tagja: – Várakozáson felül teljesített a csapat, már csak azért is, mert az alapszakaszbeli ellenfeleket látva kevesen hitték, hogy ilyen messzire juthat. Szerencsésnek tartom, hogy a rájátszásban a bolgár rivális jött szembe, mert ezen a szinten már nemigen vannak könnyen verhető csapatok. A Braga sem volt az, de a játékosok az első meccsen bizonyították, hogy a portugál klubok sem verhetetlenek... Azt azért ismerjük el, a Braga nem a Porto vagy a Benfica szintjét képviseli. Éppen ezért az első meccs alapján talán okkal vártuk a csodát, sajnos nem valósult meg. Limperger Zsolt, a Ferencváros 22-szeres válogatottja: – Tiszteletre és egyben figyelemre méltó a csapat nemzetközi szereplése. A kupabúcsú miatt mostantól már a bajnoki cím megvédése lehet a cél, annál is inkább, mert a klub működése szempontjából rendkívüli jelentőségű az újabb nemzetközi szereplés. Szerintem a Bragánál az első találkozó előtt nem mérték fel pontosan a Fradi erejét, s amikor észbe kaptak, kétgólosra nőtt a hátrányuk. Szerdán már más arcát mutatta a Braga, s a védekezésben elkövetett hibák miatt sajnos hamar eldőlt a továbbjutás kérdése. Schultz Levente, a Fradival 1996-ban és 2001-ben bajnok középpályás: – A Fradi a nemzetközi meccsek többségén magabiztos játékot nyújtott, s a teljesítményen érezhető volt a fejlődés. A bajnoki cím ismét megszerezhető, ami egyébiránt létfontosságú a klub életében, hiszen az elsőség a Bajnokok Ligája-szereplést jelenti, ráadásul a BL-kiemelésnek is alapja lehet ez a jó nemzetközi szereplés is. A Braga elleni hazai győzelem után bíztam a továbbjutásban, azt hittem, megismételhető az első meccsen nyújtott kiemelkedő teljesítmény. Sajnálom, hogy elmaradt a bravúr, ennek ellenére büszke vagyok, hogy ilyen messzire jutott egykori csapatom.

A Ferencváros már nem tanulófázisban van Európában, hanem fejlődő, versenyképes projekt képviselője, amelynek következő lépése a stabil nemzetközi jelenlét megszilárdítása és a hasonló párharcok kiegyenlítése lehet. Ahogy az ír vezetőedző fogalmazott, a nyári idénykezdet óta egyetlen európai ellenfélen sem érezte, hogy lenézné az FTC-t, Európában már valóban ismerik és elismerik a magyar bajnok teljesítményét. Mármint a második számú európai kupasorozatban, merthogy a Bajnokok Ligája még mindig teljesen más kávéház. Nemhogy a Ferencvárosnak, a Braga szintű csapatoknak is… A Fradinak az igazi anyagi áttörést az újabb BL-szereplés hozhatná el, és bár idén az azeri Qarabag ellen karnyújtásnyira volt a főtábla, ott a tavasszal nyújtott teljesítmény is kevés lenne.

Az FTC-nek láthatóan az Európa-liga az a terep, ahol nemcsak résztvevő, hanem igazi ellenfele is a riválisoknak. A szerdai nemzetközi búcsút követően nem maradt más Robbie Keane együttese számára, mint az NB I hátralévő mérkőzéseire összpontosítani. És bár ott van még a Magyar Kupa is, a klubban nem titkoltan az újabb bajnoki ­aranyérem megszerzése élvez prioritást, hiszen a Bajnokok Ligája-selejtezőből indulva sokkal könnyebben lehet eljutni az Európa-liga főtáblájáig.

Úgyhogy maradhatunk talán annyiban, a Braga elleni párharc megmutatta a Ferencvárosnak a jelenlegi plafont.