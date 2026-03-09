Vízilabda: az UVSE és az FTC ifi leánycsapata is megszórta magát

A mögöttünk hagyott hétvégén a középszakasz küzdelmeivel folytatódtak a leány vízilabdázók országos bajnokságai, az alapszakasz – a három korosztály (ifjúsági, serdülő, gyermek) átlageredménye alapján megítélt – legjobb nyolc egyesülete a felsőházban két négyes, „Piros” és „Kék” névre keresztelt csoportban játszik tovább.

A felsőházi „Piros” csoportban a BVSC-Zugló, az Eger, az UVSE és a Fehérvár, a „Kék” jelölésű négyesben a Szentes, az FTC, a KSI, valamint a Dunaújváros méri össze tudását. A csoportok első három helyezettje a nyolcas döntőbe jut, a negyedik helyezettek az alsóház első két helyezettjével játszanak a Final 8-be kerülésért.

Az ifjúsági alapszakasz első két helyezettje,

az UVSE és az FTC a nőnapi fordulóban is erődemonstrációval jelezte, hogy felfelé lóg ki a bajnokságból.

Az UVSE a maroknyi ifjúsági korú játékost felvonultatni tudó Fehérvár ellen 34–1-es sikert könyvelhetett el. A győzelemből minden hazai mezőnyjátékos kivette a részét legalább egy góllal, a mérkőzés legerdményesebb ígérete a nyolc találatot jegyző Fuchs Norina volt.

Az FTC a Szentest múlta felül 21–4-re. A ferencvárosiaknál Szalkai Hanga ott folytatta a gólgyártást, ahol az alapszakaszban abbahagyta, és miután ezen az összecsapáson kilenc alkalommal vette be az ellenfél kapuját, a sportági szövetség honlapjának adatbázisa szerint

már 82 találattal vezeti a góllövőlistát.

Szalkai Hanga ezúttal kilenc góllal vette ki a részét az FTC győzeleméből Forrás: fradi.hu

A BVSC–Eger találkozón a zuglói Végvári Bori hét gólja is kevés volt a hazai győzelemhez, a vendégek 15–10-es sikerrel térhettek haza. A KSI pedig hullámzó mérkőzésen, de hátrányban egy pillanatig sem játszva nyert végül 11–10-re a Dunaújvárossal szemben. A sportiskolások a második negyed elején 4–0-ra vezettek, a félidőben aztán már 4–4-gyel fordultak a csapatok. A hazai győzelmet Binder Dorka öt, Kemény Amira négy góllal segítette.

Mindhárom leány korosztályos országos bajnokságban az UVSE a címvédő.

A leány korosztályos országos bajnokságok eredményei és tabellái ITT érhetők el.

(Kiemelt képünkön: az UVSE-s Fuchs Norina nyolc góllal kezdett a felsőházban Forrás: DFVE/Utánpótlás Sportfotó)