Megvannak a Ferencváros–Ludogorec párharc pontos időpontjai

2026.01.30. 17:52
Jól ismerik egymást az ellenfelek... (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
A Ferencváros honlapján szereplő közleményből kiderült, hogy a labdarúgó NB I címvédője pontosan hány órakor játssza a Ludogorec elleni mérkőzéseit az Európa-ligában.

Az Európa-liga pénteki sorsolásán a Ferencváros is érdekelt volt, a zöld-fehérek a bolgár Ludogoreccel vívnak oda-visszavágós párharcot a nyolcaddöntőbe kerülésért.

A Fradi idegenben kezd február 19-én 21 órakor, míg egy héttel később 18.45-kor indul útjára a labda a Groupama Arénában.

EURÓPA-LIGA, RÁJÁTSZÁS
Február 19., 21.00: Ludogorec (bolgár)–Ferencvárosi TC
Február 26., 18.45: Ferencvárosi TC–Ludogorec

Kapcsolódó tartalom

Kristoffer Zachariassen a Ludogorecről: Az elmúlt években jó néhányszor összecsaptunk, jól ismerjük egymást

„Az alapszakasz során három egyre vertük meg a Ludogorecet, mégsem mondanám, hogy könnyű párharc vár ránk – sőt! Idegenben kezdünk, ez előnyt jelenthet.”

Most éppen norvég edző irányítja majd a Ludogorecet a Fradi ellen…

A bolgár kirakatcsapat a bajnokságban is szenved – Per-Mathias Högmo mellett két új brazil segítheti a kilábalást.

 

