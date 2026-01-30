Megvannak a Ferencváros–Ludogorec párharc pontos időpontjai
A Ferencváros honlapján szereplő közleményből kiderült, hogy a labdarúgó NB I címvédője pontosan hány órakor játssza a Ludogorec elleni mérkőzéseit az Európa-ligában.
Az Európa-liga pénteki sorsolásán a Ferencváros is érdekelt volt, a zöld-fehérek a bolgár Ludogoreccel vívnak oda-visszavágós párharcot a nyolcaddöntőbe kerülésért.
A Fradi idegenben kezd február 19-én 21 órakor, míg egy héttel később 18.45-kor indul útjára a labda a Groupama Arénában.
EURÓPA-LIGA, RÁJÁTSZÁS
Február 19., 21.00: Ludogorec (bolgár)–Ferencvárosi TC
Február 26., 18.45: Ferencvárosi TC–Ludogorec
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik