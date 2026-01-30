Megvannak a Ferencváros–Ludogorec párharc pontos időpontjai

Az Európa-liga pénteki sorsolásán a Ferencváros is érdekelt volt, a zöld-fehérek a bolgár Ludogoreccel vívnak oda-visszavágós párharcot a nyolcaddöntőbe kerülésért.

A Fradi idegenben kezd február 19-én 21 órakor, míg egy héttel később 18.45-kor indul útjára a labda a Groupama Arénában.

EURÓPA-LIGA, RÁJÁTSZÁS

Február 19., 21.00: Ludogorec (bolgár)–Ferencvárosi TC

Február 26., 18.45: Ferencvárosi TC–Ludogorec