Most éppen norvég edző irányítja majd a Ludogorecet a Fradi ellen…

A bolgár bajnok Ludogorec 2018 óta már kilenc mérkőzésen lépett pályára magyar csapatok ellen, a kilencből hétszer az FTC, kétszer a Videoton ellen. A bolgár mérleg meglehetősen negatív: egy győzelem mellett három döntetlent és öt vereséget számlál.

A Ferencváros hét meccsből négyszer nyert a Ludogorec ellen (két iksz és egy vereség mellett). A 2025–2026-os idényben már három meccset játszott egymással a két csapat. A BL-selejtezőben Bulgáriában nem született gól, a budapesti visszavágót viszont 3–0-ra megnyerte az FTC, majd az El főtábláján is győzött 3–1-re a IX. kerületi gárda.

A Ludogorec elleni hat gólból kettőt szerzett az azóta már távozó Varga Barnabás, rajta kívül Szalai Gábor, Gavriel Kanikovszki, Cadu és Lenny Joseph volt eredményes – utóbbi négy játékos jelenleg is tagja a keretnek.

A Ferencváros harmadik alkalommal fut össze a Ludogoreccel az idényben, a bolgárokat pedig már a harmadik edző készítheti fel az FTC ellen. A BL-selejtezőben még a nyáron érkező portugál Rui Mota volt a Ludogorec vezetőedzője, novemberben már a bolgár Todor Zsivondov, akinek négy meccs jutott, jelenleg pedig a norvég Per-Matias Högmo irányít (hat győzelem, két döntetlen, egy vereség a mérlege).

A sorozatos edzőváltásoknak az is az oka, hogy meglepetésre csak 3. helyen áll a csapat a bolgár élvonalban, hátránya hét pont az éllovas Levszkivel szemben, miközben 2012 óta egyhuzamban 14-szer megnyerte a bajnokságot.

„Az őszi szezonban végig gyengébben játszott a Ludogorec annál, amit az előző években megszokhattunk tőle – mondta megkeresésünkre bolgár kollégánk, Teodor Boriszov. – Az a korábbi idényekben is jellemző volt, hogy gyengén kezdte a bajnokságot, és fokozatosan nyújtott egyre jobb teljesítményt és került előnybe a tabellán, most viszont már lehet, hogy túl nagy lesz a hátránya. Főleg, hogy a Levszki igazolt két kiemelkedő légióst, így minden esélye megvan a trónfosztásra.”

Boriszov elmondta, az új edző jól kezdett a Ludogorec élén, az első négy bajnokiján győzött a csapat, és minden tétmeccset nézve is csak egyszer kapott ki – az El-ben 1–0-ra a Rangers vendégeként –, de az igazi értékmérő most következik majd.

„Per-Mathias Högmo hozott két új brazil játékost a télen. A svéd Halmstadtól érkezett a balhátvéd, Vinícius Nogueira, a brazil Botafogótól pedig a csatár, Rwan Cruz, aki játszott már a Ludogorecben korábban. Ők felkészülési meccseken szerepeltek a télen, a Levszki elleni jövő heti Szuperkupa-meccs lesz az első tétmérkőzés, amelyen megmutathatják magukat.”

A Ludogorec az El-alapszakaszban nyolc meccsen tíz ponttal a 22. helyen végzett. Legyőzte idegenben a svéd Malmőt (2–1), otthon a spanyol Celta Vigót (3–2) és a francia Nice-t (1–0), ikszelt a görög PAOK-kal (3–3, otthon), kikapott a spanyol Real Betistől (0–2, o), a svájci Young Boystól (2–3, idegenben), a Ferencvárostól (1–3, i) és attól a skót Rangerstől (0–1, i), amely a Fradival szemben Budapesten 2–1-es vereséget szenvedett.

A bulgáriai mérkőzést február 19-én, a budapesti visszavágót egy héttel később rendezik meg.