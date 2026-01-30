Most éppen norvég edző irányítja majd a Ludogorecet a Fradi ellen…
A bolgár bajnok Ludogorec 2018 óta már kilenc mérkőzésen lépett pályára magyar csapatok ellen, a kilencből hétszer az FTC, kétszer a Videoton ellen. A bolgár mérleg meglehetősen negatív: egy győzelem mellett három döntetlent és öt vereséget számlál.
A Ferencváros hét meccsből négyszer nyert a Ludogorec ellen (két iksz és egy vereség mellett). A 2025–2026-os idényben már három meccset játszott egymással a két csapat. A BL-selejtezőben Bulgáriában nem született gól, a budapesti visszavágót viszont 3–0-ra megnyerte az FTC, majd az El főtábláján is győzött 3–1-re a IX. kerületi gárda.
A Ludogorec elleni hat gólból kettőt szerzett az azóta már távozó Varga Barnabás, rajta kívül Szalai Gábor, Gavriel Kanikovszki, Cadu és Lenny Joseph volt eredményes – utóbbi négy játékos jelenleg is tagja a keretnek.
A Ferencváros harmadik alkalommal fut össze a Ludogoreccel az idényben, a bolgárokat pedig már a harmadik edző készítheti fel az FTC ellen. A BL-selejtezőben még a nyáron érkező portugál Rui Mota volt a Ludogorec vezetőedzője, novemberben már a bolgár Todor Zsivondov, akinek négy meccs jutott, jelenleg pedig a norvég Per-Matias Högmo irányít (hat győzelem, két döntetlen, egy vereség a mérlege).
A sorozatos edzőváltásoknak az is az oka, hogy meglepetésre csak 3. helyen áll a csapat a bolgár élvonalban, hátránya hét pont az éllovas Levszkivel szemben, miközben 2012 óta egyhuzamban 14-szer megnyerte a bajnokságot.
„Az őszi szezonban végig gyengébben játszott a Ludogorec annál, amit az előző években megszokhattunk tőle – mondta megkeresésünkre bolgár kollégánk, Teodor Boriszov. – Az a korábbi idényekben is jellemző volt, hogy gyengén kezdte a bajnokságot, és fokozatosan nyújtott egyre jobb teljesítményt és került előnybe a tabellán, most viszont már lehet, hogy túl nagy lesz a hátránya. Főleg, hogy a Levszki igazolt két kiemelkedő légióst, így minden esélye megvan a trónfosztásra.”
Boriszov elmondta, az új edző jól kezdett a Ludogorec élén, az első négy bajnokiján győzött a csapat, és minden tétmeccset nézve is csak egyszer kapott ki – az El-ben 1–0-ra a Rangers vendégeként –, de az igazi értékmérő most következik majd.
„Per-Mathias Högmo hozott két új brazil játékost a télen. A svéd Halmstadtól érkezett a balhátvéd, Vinícius Nogueira, a brazil Botafogótól pedig a csatár, Rwan Cruz, aki játszott már a Ludogorecben korábban. Ők felkészülési meccseken szerepeltek a télen, a Levszki elleni jövő heti Szuperkupa-meccs lesz az első tétmérkőzés, amelyen megmutathatják magukat.”
A Ludogorec az El-alapszakaszban nyolc meccsen tíz ponttal a 22. helyen végzett. Legyőzte idegenben a svéd Malmőt (2–1), otthon a spanyol Celta Vigót (3–2) és a francia Nice-t (1–0), ikszelt a görög PAOK-kal (3–3, otthon), kikapott a spanyol Real Betistől (0–2, o), a svájci Young Boystól (2–3, idegenben), a Ferencvárostól (1–3, i) és attól a skót Rangerstől (0–1, i), amely a Fradival szemben Budapesten 2–1-es vereséget szenvedett.
A bulgáriai mérkőzést február 19-én, a budapesti visszavágót egy héttel később rendezik meg.
A Ludogorec lesz a Ferencváros ellenfele az Európa-liga-rájátszásban
A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSA
Ludogorec (bolgár)–Ferencváros (magyar)
Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga)
PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)
Celtic (skót)–Stuttgart (német)
Fenerbahce (török)–Nottingham (angol)
Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)
Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb)
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 0–0
Razgrad, Ludogorec Aréna, 9500 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Anders Olav Dale) – norvégok
LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez (J. Andersson, 75.), Kurtulus, D. Almeida, Nedjalkov – Kaloc (D. Duarte, 64.), P. Sztanics (Csocsev, 64.), Pedro Naressi – Erick Marcus (Bile, 83.), Tekpetey (Chouiar, a szünetben), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota
FTC: Dibusz – Reamaekers, Szalai G., Gartenmann – Makreckis (Cadu, 85.), Ötvös, Tóth A., O'Dowda – Kanikovszki (J. Levi, 80.), Varga B. (Maiga, 72.), Joseph (Gruber, 85.). Vezetőedző: Robbie Keane
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 19 111 néző. Vezette: Alejandro Hernández (José Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar) – spanyolok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (J. Levi, 88.), Kanikovszki (Zachariassen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.). Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez (S. Ivanov, 82.), Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (P. Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Marcus (Chouiar, 64.), Bile (Tekpetey, 82.), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota
Gólszerző: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)
Továbbjutott: a Ferencváros, 3–0-s összesítéssel
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 18 789 néző. Vezette: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki (Ötvös, 80.) – Makreckis, N. Keita (Tóth A., a szünetben), Zachariassen, Cadu – Pesics (Varga B., 80.), Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Sztanics, D. Duarte (I. Jordanov, 75.) – Marcus (Sz. Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Caio Vidal (Machado, 88.). Vezetőedző: Todor Zsivondov
Gólszerző: Kanikovszki (32.), Cadu (53.), L. Joseph (87.), ill. Son (78.)