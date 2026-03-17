Bízzuk Rossira! — Thury Gábor jegyzete

MA KERETET HIRDET Marco Rossi. Az előzőek alkalmával mindig nagy izgalommal vártuk, hogy labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya kikkel kezdi el a felkészülést egy-egy torna vagy mérkőzés előtt. Legjobbjaink nem jutottak ki a 2026-os világbajnokságra, a csapat a csoportjából nem került a vb-pótselejtezőbe sem. Jó néhányszor megtettük, immár felesleges sóhajtozni, mi lett volna, ha Írország nem nyer 3—2-re a Puskás Arénában.

A mienk nem a pótselejtezőre készülnek, hanem felkészülési mérkőzésekre, majd a Nemzetek Ligája B-ligájában Ukrajna, Grúzia és Észak-Írország lesz Magyarország ellenfele, a sorozat szeptemberben rajtol. Március 28-án Szlovénia, három nappal később Görögország lép pályára a Puskás Arénában, az ellenfelek hasonló cipőben járnak, mint a magyarok: e két ország válogatottja sem kvalifikált a pótselejtezőre.

Noha a következő feladat a Nemzetek Ligájában vár a mieinkre, futballistáink kimondva-kimondatlanul megcélozzák a 2030-as vb-részvételt. Az oda vezető selejtezőig azonban telik az idő, s noha a magyar válogatott „korfája” nem mondható rossznak, két kérdés felvetődik, ráadásul mindkettő kulcsemberhez kötődik: Willi Orbán a 34. évét tapossa, Varga Barnabás pedig elmúlt 31. A honosított középső védő szerződése 2027 nyarán lejár Lipcsében, s a német Sport Bild megszellőztette, a klubnak nem áll szándékában hosszabbítani vele. Ha az RB Leipzig pénzt akar kapni érte, az idén kellene eladnia, a játékos értéke cirka hatmillió euró. Más kérdés, hogy a 64-szeres magyar válogatott Bundesliga-szintű védő. A Ferencvárosból az AEK Athénba távozó csatár, Varga a görög bajnokságban sem veszítette el gólképességét, a magyar szinten klasszis pótlása azonban nehezen megoldható feladat, akárcsak a középső védőé.

Marco Rossi egyik legnagyobb erénye, hogy a szűkös kínálatból rendre olyanokra esik a választása, akik megállják a helyüket. Elképzelhető, hogy helyet kap a keretben a 22 éves győri védő, Csinger Márk is, aki már végigjárta a korosztályos válogatottak lépcsőfokait. A holland AZ-ben pallérozódó Kovács Bendegúz is bemutatkozott az U-válogatottban, a 18 éves, 199 centiméter magas csatárt már elit bajnokságokból is figyelik, noha még az Alkmaar felnőtt profijai között nem is mutatkozott be.

Válogatottunk játékával kapcsolatban fel-felvetődött, kiismerték az ellenfelek. Elképzelhető, hogy a szövetségi kapitány olyanok beválogatását is tervezi, akikkel bővülhet a taktikai repertoár.

Mindenesetre bízzuk Rossira!

