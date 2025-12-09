A Ferencváros másodszor kap görög játékvezetőt az El-ben

A 40 éves Anasztasziosz Papapetru 2013-ban mutatkozott be a görög élvonalban, és 2016 óta a nemzetközi keret tagja.

A Bajnokok Ligájában sosem vezetett, az Európa-liga főtábláján viszont 2018 óta fújja a sípot, a csütörtöki lesz a tizedik mérkőzése.

Papapetru a mostani idényben a Dinamo Zagreb–Celta Vigo (0–3) mérkőzést vezette az alapszakaszban. A Ferencvárossal és a Rangersszel is először találkozik. Magyar csapattal egyszer találkozott: 2020 őszén a Budapest Honvéd hazai pályán 2–0-ra kikapott a Malmőtől az Európa-liga-selejtezőben.

Az El alapszakaszában korábban is fújt görög játékvezető Ferencváros-mérkőzésen, a Genk elleni október 2-i összecsapás bírója Anasztasziosz Szidiropulosz volt.

Papapetru munkáját Trifon Petropulosz és Jordanisz Aptoszoglu segíti az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezető Fotiosz Polikronisz. A videobírói feladatkört Angelosz Evangelu és Szpiridon Zampalasz látja el.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Csütörtök, 18.45: FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!