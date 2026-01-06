Nemzeti Sportrádió

Így búcsúzott Varga Barnabás a zöld-fehérektől

Vágólapra másolva!
2026.01.06. 19:12
Címkék
FTC Varga Barnabás AEK Athén Ferencváros
Mint arról beszámoltunk, kedd délután az AEK Athén bejelentette Varga Barnabás szerződtetését. A Ferencvárostól távozó magyar válogatott támadó kora este Instagram-oldalán búcsúzott – immár előző – klubjától.

„Köszönök mindent, Fradi! Hálás vagyok az itt töltött időért, a csapattársakért, az edzőkért és minden klubnál dolgozó emberért, valamint nektek, szurkolóknak a folyamatos támogatásért. Sok emlékkel és tapasztalattal gazdagodva indulok tovább egy új kihívás felé” – írta a Ferencvárostól két és fél után távozó Varga Barnabás Instagram-oldalán, miután az AEK hivatalosan is bejelentette szerződtetését kedd délután.

 

FTC Varga Barnabás AEK Athén Ferencváros
Legfrissebb hírek

Hajnal Tamás elmondta, Vargát négy és fél millió eurónál többért adták el

Labdarúgó NB I
1 órája

Korábbi osztrák klubja is részesedik a Varga Barnabásért fizetett átigazolási díjból

Légiósok
2 órája

Varga Barnabás az AEK történetének harmadik legdrágább igazolása – sajtóhír

Légiósok
2 órája

Az AEK Athén bejelentette Varga Barnabás érkezését – hivatalos

Labdarúgó NB I
3 órája

IFFHS: Mbappé a legeredményesebb, Varga Barnabás 14. a 2025-ös világranglistán

Minden más foci
8 órája

A Fradi bejelentkezett a DVTK-nál, de erősen kérdéses, elengednék-e Acolatsét

Labdarúgó NB I
11 órája

Varga Barnabás sikeresen túljutott az orvosi vizsgálaton az AEK-nál – sajtóhír

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:20

Az U21-es válogatott védő visszatér a Ferencvároshoz – NS-infó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:30
Ezek is érdekelhetik