Így búcsúzott Varga Barnabás a zöld-fehérektől

„Köszönök mindent, Fradi! Hálás vagyok az itt töltött időért, a csapattársakért, az edzőkért és minden klubnál dolgozó emberért, valamint nektek, szurkolóknak a folyamatos támogatásért. Sok emlékkel és tapasztalattal gazdagodva indulok tovább egy új kihívás felé” – írta a Ferencvárostól két és fél után távozó Varga Barnabás Instagram-oldalán, miután az AEK hivatalosan is bejelentette szerződtetését kedd délután.