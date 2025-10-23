Nemzeti Sportrádió

Szijjártó Péter: A ferencvárosi szurkolók vonata hamarosan továbbindulhat Ausztriába

2025.10.23. 15:03
A Ferencváros este Salzburgban játszik Európa-liga-mérkőzést (Fotó: Dömötör Csaba)
Salzburg Európa-liga Ferencváros
Az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon, azonban hamarosan továbbindulhatnak Salzburg felé az esti labdarúgó Európa-liga-mérkőzésre – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon.

„A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat” – tudatta.

„Az előbb telefonon beszéltem osztrák külügyminiszter-kollégámmal, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán. Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba” – folytatta.

Szijjártó Péter elmondta, hogy hat magyar konzul is jelen lesz az esti Európa-liga-mérkőzés helyszínén, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak. Hozzátette, hogy a mérkőzésére a rendelkezésre álló összes (1500 darab) vendégjegy elkelt.

A szurkolók egy része szervezett utazás keretében különvonattal érkezik a helyszínre. Ők a voucherüket a Salzburg-Taxham állomáson válthatják majd, míg az egyénileg érkezők az Alter Markton – tudatta.

Tájékoztatása szerint hat magyar konzul segíti majd a drukkereket: kettő a stadionban, egy a Salzburg-Taxham állomáson, egy az Alter Markton, egy a hegyeshalmi gépjármű-határátkelőhelyen, egy pedig a hegyeshalmi vasútállomáson, majd a vonaton.

Végül pedig közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is, ezt hívhatják baj esetén reggel hat órától: +43 660 259 3184.

A Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés 18.45 órától kezdődik. 

 

