Irány az első nyolc! – Thury Gábor jegyzete

Az EURÓPA-LIGA alapszakaszának harmadik fordulójában a Ferencváros idegenben 3–2-re legyőzte az RB Salzburgot. A kupasorozat sorsolása után Salzburgban nyilván úgy ítélték meg, az első két kört, a Lyon és a Porto elleni találkozót követően a Fradi ellen van valós esélyük a pontszerzésre, akár győzelemre is. Az osztrák csapat két vereséggel, azaz nulla ponttal nyitott, az FTC a cseh Plzen elleni 1–1-es döntetlennel és a belga Genk 1–0-s legyőzésével négy ponttal és kellő önbizalommal vágott az Európa-liga harmadik fordulójának.

Az előző két idényben a Bajnokok Ligája főtábláján szereplő, elsősorban a fiatal tehetségekre építő salzburgiak meglepték a Fradit, a 19 éves ghánai Edmund Baidoo 16 méteres lövése utat talált Dibusz Dénes kapujába. Nem lett volna ez baj, ha Varga Barnabás berúgja a tizenegyest, ám a csatár lövését – akárcsak Genkben – kiütötte a kapus… Azt tartja a mondás, kétszer ad, aki gyorsan ad, nos a zöld-fehérek nemhogy kétszer, egyszer sem adtak. A továbbiakban sem ment jobban: már a második, harmadik átadásba hiba csúszott, igaz, ezt követően biztosabbá vált a labdabirtoklás, de a fölény meddő maradt.

Hogy a szünetben mi történt az öltözőben, nem tudjuk, de tény, a második félidőben egészen más mentalitású Ferencváros játszott. Semmi szöszmötölés, abszolút támadó szellem, nyolc perc alatt nemcsak egyenlített a Fradi, hanem kétgólos előnybe került.

S noha ebből egyet leadott, összességében a magyar bajnok nem az NB I-ben látott, hanem a kupasorozatban megszokott formáját hozta, győzelmének köszönhetően hét ponttal áll. Ha azt vesszük, hogy az előző kiírásban 12 ponttal a nyolcaddöntőbe jutott, minden remény megvan rá, hogy a hátralévő öt fordulóban a zöld-fehérek annyi pontot szerezzenek, hogy a 36-os főtábla első nyolc helyezettje közé kerüljenek.

A 3–2-es győzelem tudatában talán megjegyezhető: a védősor darabossága feltűnő, továbbá egy erősebb ellenféllel szemben a mérkőzés végi szerencsétlenkedés nem fér bele, hogy a kihagyott helyzetekről ne is beszéljünk. Mégis, az első három Európa-liga-forduló szép reményekre jogosít.

Olyannyira szépre, ha élne, Mozart megzenésítené.