Hátrányból felállva, Salzburgban tett hatalmas lépést a továbbjutás irányába a Ferencváros

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0)

Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok

SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch

FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Mozartstadt – így is hívják Salzburgot, hiszen itt született, és rövid életének több mint a felét itt is töltötte Wolfgang Amadeus Mozart, osztrák zeneszerző, zongorista, karnagy és zenepedagógus, a bécsi klasszikusok egyike. Nem meglepő módon a negyedik legnépesebb osztrák településen rengeteg részlet emlékezteti a helyieket és az idelátogatókat a kiváló zeneszerzőre, a Ferencváros viszont nem városnézésre utazott Ausztriába, hanem azért, hogy elhúzza a Red Bull Salzburg nótáját…

Nos, az első csütörtöki kellemetlen meglepetés a ferencvárosi szurkolókat érintette, ugyanis az osztrák rendőrség megállította a magyar drukkerek egy részét szállító különvonatot a határon. Habár úgy tűnt, a magyar és az osztrák diplomácia egyeztetése alapján a szurkolók folytathatják az útjukat, végül a magyar rajongókat szállító szerelvényt visszafordították. Mindenki értetlenül állt az osztrák hatóság döntése előtt: 500 FTC-drukker maradt le a mérkőzésről, de – a történtek ellenére – ezren ott voltak az aréna lelátóján, s ha már ők bejutottak, már a bemelegítés alatt remek hangulatot teremtettek.

A zöld-fehér klub közleményben tiltakozott a történtek ellen, Robbie Keane vezetőedző és Dibusz Dénes csapatkapitány is reagált az esetre.

S ha már Dibusz Dénes...

A kapus a sérülése után Salzburgban visszatért a kezdőcsapatba, azonban Tóth Alexre nem számíthatott az ír szakvezető, helyén Kristoffer Zachariassen szerepelt. A várakozásoknak megfelelően közel sem volt telt ház a Red Bull Arénában, ráadásul a hazai szektorokban rengeteg magyar zászlót lehetett felfedezni, s ha hozzávesszük a vendégszurkolók kreálta hangulatot, akár hazai pályán is érezhették magukat a ferencvárosiak. Néhány percig csupán… Előbb Moussa Yeo jobb oldali elfutása okozott némi riadalmat a zöld-fehérek védelmében, aztán a 13. percben Edmund Baidoo veszélyeztetett, sőt, ő később megmutatta, képes pontosabban is célozni: ballal a magyar kapu bal alsó sarkába lőtte a labdát. A vizes gyepen nem sok esélye volt Dibusz Dénesnek, a lábak között csúszott, suhant el a labda.

Gyorsan egyenlíthetett volna a Ferencváros, ugyanis percekkel később Kristoffer Zachariassen beadása után Jacob Rasmussen kezéhez ért a labda az osztrák tizenhatoson belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt Varga Barnabás végezte el, de Alexander Schlager védett. Szemmel láthatóan bántotta a magyar támadót a hiba – nem csoda, hiszen a Genk ellen 1–0-ra megnyert El-meccsen is tizenegyest rontott. Nemigen állt össze a Ferencváros játéka, gyakorta technikai hiba is becsúszott az összjátékba, ráadásul a Salzburg letámadása működött.

A fordulás után Cebrail Makreckis nagyszerűen futott el a jobb oldalon, ám beadása után a labda az alapvonalon túl szállt ki, így csalódottan indult el visszafelé a ferencvárosi szélső. Nyilvánvalóan azzal a szándékkal ment ki az öltözőből a pályára a második félidőre a Fradi, hogy minél előbb sikerüljön az egyenlítés, ami össze is jött.

Ötvös Bence nagyszerű beadása után Varga Barnabás lőtt a Salzburg kapujába, a gólerős csatár remek mozdulattal, kapásból talált be, de ki kell emelni a gólpasszt adó társ kiváló helyzetfelismerését is. Annál is inkább, mert ettől a pillanattól fogva megváltozott a meccs képe. Az egyenlítést követően nem csupán a vendégszektorban kitartóan szurkoló magyar nézők élénkültek meg, de a Ferencváros játékosai is rátettek egy lapáttal, s pillanatok alatt további két gólt szereztek.

Előbb Cadu átadása után Kristoffer Zachariassen fejelt mesterien a hálóba, majd a norvég középpályás előrevágott labdájával futott el Bamidele Yusuf, aki higgadtan lőtt a kapu jobb oldalába.

Az FTC tehát nyolc perc alatt szerzett három gólt, nem túlzás azt írni, hogy a második félidőben rövid idő leforgása alatt magabiztosan nyerte meg a meccset. A kispadon ülő cserék, a szakmai stáb tagjai Robbie Keane vezetőedzővel az élen eksztázisban hajtották előre a pályán küzdő játékosokat. Az ír vezetőedző nagyszerű érzékkel állította a csapatba Kristoffer Zachariassent a sérült Tóth Alex helyére, a norvég két perc alatt szerzett gólt és adott gólpasszt, az sem véletlen, hogy a mai napig a Fradi-szurkolók egyik kedvence a 31 esztendős légiós, ugyanis sokadszorra bizonyította be (a nemzetközi porondon is), hogy mindig lehet rá számítani. A Plzen elleni első Európa-liga-mérkőzésen nem kapott lehetőséget, a Genk ellen az utolsó hat percre szállt be, míg Salzburgban a kezdéstől ott volt a pályán, s ezt remek játékkal hálálta meg.

Ég és föld volt a Ferencváros játéka az első és a második játékrészben, egyénileg és csapatként is feljavultak a zöld-fehérek, a salzburgiak ellenben megzavarodtak a három kapott góltól, olykor-olykor egymással veszekedtek a pályán. Közelebb volt a Ferencváros a negyedik gólhoz, mint a Salzburg a másodikhoz, mégis a hazaiak találtak be: Kitano Sota kiugratása után Ibrahim Cissé helyezkedési hibáját használta ki Yorbe Vertessen, s lőtte a labdát Dibusz Dénes mellett a kapu bal oldalába. Felbátorodtak a hazaiak, s Yorbe Vertessen közeli fejesénél igencsak közel volt az egyenlítés, ám a labda a háló tetején landolt… Robbie Keane is érezte, hogy változtatni kell, így pályára küldte a korábbi salzburgi Naby Keitát, valamint Callum O'Dowdát is. Ekkor már sem Lenny Joseph, sem Varga Barnabás nem tudta megtartani a fellőtt labdákat, így a hazaiak folyamatosan vezethették az újabb és újabb támadásokat, a ferencvárosi középpályások azonban okos taktikai szabálytalanságokkal igyekeztek lassítani a játékot. A rutinos Naby Keita nagyszerűen szállt be, minden eszközzel igyekezett megfékezni az osztrákokat, ráadásul amikor nála volt a labda, rendre jól játszotta meg. Mi több, az ő lábában volt a mindent eldöntő találat, ám Lenny Joseph szép sarkazását követően nagy helyzetben mellé lőtt. Sokakban felsejlett az a futballközhely, miszerint a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat, s Joane Gadou rá is ijesztett a magyar játékosokra, de nagy helyzetben mellé lőtt.

Habár a szünetben hátrányban volt a Ferencváros, a második félidőben rákapcsolt, s az ekkor mutatott játéka alapján megérdemelten győzött 3–2-re a Red Bull Arénában. A Salzburg így három mérkőzés után sem szerzett pontot, míg a magyar rekordbajnok veretlen az Európa-ligában, s nagyszerű teljesítménnyel már hét pontot gyűjtött. 2–3

