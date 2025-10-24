„Ezen alaposan el kell gondolkodnunk” – beszólt csatárainak a Roma edzője az újabb El-kudarc után

Nemzeti Sportrádió

2025.10.24.
Gian Piero Gasperini folyamatosan forgatja a támadóit (Fotó: Getty Images)
Gian Piero Gasperini, az AS Roma vezetőedzője élesen fogalmazott a Viktoria Plzentől elszenvedett vereséget követően. Az olasz szakember szerint a csapat támadójátékával nagy gondok vannak, és több játékos is régóta adós a gólokkal.

Mint arról beszámoltunk, az AS Roma egymás után másodszor szenvedett vereséget az Európa-liga alapszakaszában. Ezúttal jóval alacsonyabban jegyzett ellenféllel, a Viktoria Plzennel szemben maradtak pont nélkül a „farkasok”, ráadásul hazai pályán. 

„A csapat az utolsó pillanatig küzdött, próbáltunk egyenlíteni. Nem a hozzáállással volt baj, hanem a befejezésekkel – abban gyengék voltunk. Sok támadónk van, aki már hosszú ideje nem szerzett gólt, és ezen alaposan el kell gondolkodnunk” – mondta Gian Piero Gasperini vezetőedző a meccs után.

A tréner ugyanakkor a védelem teljesítményét kiemelte: „Az elején elveszítettünk néhány labdát, de hátul összességében álltuk a sarat. A védelmünk tartott minket életben, megakadályozta, hogy az ellenfél gyors kontrákat vezessen. A hozzáállás és az összkép pozitív volt.”

Gasperini szerint a gondok elsősorban az utolsó passzokban és a helyzetkihasználásban keresendők: „Az önbizalmat az eredmények és a helyzetek hozzák meg. Az első félidőben rengeteg területünk volt, hogy hatékonyabbak legyünk, de nem éltünk vele. Ilyen körülmények között jobban kellett volna támadnunk. Nem elég csak azt mondani, hogy voltak helyzeteink – ha nem lövünk gólt, az kevés.”

A Romának a centereket és a szélsőket is beleértve hat támadója van, közülük minden sorozatot figyelembe véve csak hárman voltak eredményesek az idényben: Matías Soulé háromszor, Artem Dovbik és Paulo Dybala pedig egyszer-egyszer talált be. Stephan El Shaarawy, Evan Ferguson és Leon Bailey neve mellett nem szerepel gól.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh) 1–2 (Dybala 54. – 11-esből, ill. Adu 20., Souaré 22.)

1. Midtjylland338–2+69
2. Braga335–0+59
3. Lyon335–0+59
4. Dinamo Zagreb3217–3+47
5. Viktoria Plzen3216–2+47
6. Freiburg3215–2+37
7. FERENCVÁROS3215–3+27
8. Brann Bergen3215–2+36
9. Celta Vigo3216–4+26
10. Aston Villa3214–2+26
11. Lille3216–5+16
12. Go Ahead Eagles3214–3+16
13. Young Boys3216–606
14. Fenerbahce3214–406
15. Porto3213–306
16. Real Betis3124–2+25
17. Nottingham Forest31116–5+14
18. Bologna31113–304
19. Genk31111–104
20. PAOK31115–6–14
21. Celtic31113–4–14
22. Panathinaikosz3126–603
23. Roma3123–4–13
24. Basel3123–4–13
25. Feyenoord3123–4–13
26. Ludogorec3124–6–23
27. Sturm Graz3123–5–23
28. FCSB3122–4–23
29. Stuttgart3122–4–23
30. Crvena Zvezda3122–5–31
31. Malmö3122–6–41
32. Maccabi Tel-Aviv3121–6–51
33. Nice333–6–30
34. Salzburg332–6–40
35. Utrecht330–4–40
36. Rangers331–6–50
az alapszakasz állása

 

 

