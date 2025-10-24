Nemzeti Sportrádió

Az FTC lassan a régió éllovasa lesz – Szöllősi György jegyzete

2025.10.24. 23:40
Európa-liga
2025.10.23. 20:40

Hátrányból felállva, Salzburgban tett hatalmas lépést a továbbjutás irányába a Ferencváros

Varga Barnabás ezúttal is tizenegyest hibázott, Kristoffer Zachariassen gólt szerzett és gólpasszt adott – a zöld-fehérek sorozatban másodszor arattak bravúros győzelmet idegenben az El-ben.

Fontos mérföldkő a csütörtöki: osztrák élcsapatot múlt felül egy magyar klub. A Győr ugyan megverte a Rapid Wient augusztusban, a párharcot elveszítette. A Ferencváros azonban – ebben a lebonyolításban visszavágó híján – kiütötte a gazdag és sikeres Salzburgot, amely a globális Red Bull-birodalom részeként sorra adja a világsztárokat partnercsapatainak és az elit ligáknak, elég csak Erling Haalandra vagy Szoboszlai Dominikra gondolni.

Évek óta mondom, hogy a régióban lassanként beérjük és megelőzzük a vetélytársakat. Ezt, a magyar futball 2010-ben kezdődött intenzív fejlesztése nyomán elindult folyamatot szerintem csak felgyorsította a világjárvány: amely jobban éreztette negatív hatásait a környező országokban, mint a magyar sportban, amely viszonylag jó állapotban volt, amikor a krízis érkezett, ráadásul mi tudatos és sikeres erőfeszítéseket tettünk azért, hogy minél rövidebb időre álljon le a sport­élet, szüneteljenek az edzések, zárjanak be a sportlétesítmények.

Történelmi fordulat volt, amikor az FTC megverte a Dinamo Zagrebet, a ­Crvena zvezdát, búcsúztatta a pozsonyi Slovant, nem maradt alul a Dinamo Kijevvel szemben vagy éppen simán legyőzte a bolgár Ludo­gorecet, amellyel egyébként hamarosan ismét találkozik.  Amikor a válogatott elkapta a horvátokat, a bolgárokat, a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon az osztrákokat, akikkel viszont klubszinten a legutóbbi időkig meggyűlt a bajunk. (Nem a mi sikerünk, de közben a nemrégiben még általunk joggal irigyelt cseh válogatott történelmi mélypontra jutott, a világbajnoki selejtezőben az ősszel kikapott Feröertől, ami még nekünk sem „sikerült” soha.) Most pedig itt a Salzburg látványos legyőzése. Legutóbb a DVTK nyert párharcot magyar klubként osztrák csapat ellen, európai sorozatban (leszámítva az Intertotó-kupát és a Közép-európai Kupát): 46 éve, 1979-ben a Rapid Wien ellen az UEFA-kupában. Meggyőződésem, hogy a folyamat egyelőre nem visszafordítható. Ezekben a párharcokban egyre inkább mi leszünk az esélyesek.

A csütörtöki siker különösen fontos volt a nagyképű salzburgi edzői nyilatkozat („A végén még azt hiszik, hogy nyerhetnek”) és az osztrák hatóságok minősíthetetlen eljárása, a Fradi-vonat – ellentmondásos körülmények között történő – visszafordítása után.

