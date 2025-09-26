Robbie Keane kiakadt a magyarszabály miatt a Plzen elleni döntetlen után

A fővárosi zöld-fehér együttes az Európa-liga-alapszakasz első fordulójának csütörtök esti találkozóján az első félidő elején gól-, a szünet előtt pedig emberhátrányba is került, de nem adta fel a küzdelmet, a 94. percben szerzett góllal egyenlített, így egy pontot otthon tartott.

„Azt mondtam a srácoknak félidőben, hogy most bátornak kell lenniük, nem szabad visszaállniuk, hanem küzdeniük kell az egyenlítésért” – mondta az ír szakember, aki elárulta, „nem tetszett” neki a kapott gól és a piros lap sem.

„Akárhogyan is van, örülni kell, ha egy ilyen mérkőzésen az utolsó pillanatban sikerül gólt szerezni emberhátrányban. Elég régóta vagyok a futballban játékosként és edzőként ahhoz, hogy tudjam ezt értékelni. A mottóm az, hogy ha nem tudsz nyerni, legalább ne veszíts!” – mondta az MTI kérdésére Keane, aki a pályára küldött cserejátékosok közül név szerint kiemelte Jonathan Levit és az egyenlítő találatnál gólpasszt adó Gabi Kanikovszkit.

„Igen, még a 94. percben is hittem benne, hogy pontot szerezhetünk. Általában azt szoktuk mondani, hogy szurkolótáborunk a csapat 12. játékosa, de ezúttal azt kell mondanunk, hogy a 11. futballista volt. Nem tudunk elég hálásak lenni nekik, hiszen végig űzték-hajtották a fiúkat, ők pedig egy pillanatra sem adták fel a küzdelmet, ami nagyon tetszett, mert ezt a mentalitást akarom látni mindig” – fogalmazott a 45 éves tréner.

A sajtótájékoztató végén Keane az erre vonatkozó kérdés elhangzása nélkül jelezte, betartja a szabályokat, de változatlanul nem ért egyet azzal, hogy kötelezően játszatnia kell öt magyar játékost az európai kupameccseken és a bajnokságban is.

„Egyrészt vannak olyan légiósok, akik megdolgoztak a lehetőségért és megérdemelnék, hogy a hétvégén pályára lépjenek, nekem viszont kötelességem betartani az előírást. Szerintem túl messzire mentek ezzel. Biztos vagyok abban, hogy Magyarország válogatottja ott szeretne lenni a világbajnokságon, ahogyan az ír csapat is. Tudom, hogy a miniszterelnök úr és a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke is azt akarja, hogy a magyar csapat ott legyen a vb-n. De ha Tóth Alex, Varga Barnabás és a többi válogatott játékos 60-80 mérkőzéssel a lábában utazik el a vb-re, mindegyikőjük használhatatlan lesz ott” – jelentette ki Robbie Keane.