„Csak” nyerni kellene – Thury Gábor jegyzete

Amikor augusztusban sorsoltak a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában, a sorozatban hetedik alkalommal valamelyik nemzetközi kupa főtáblájára kerülő Ferencváros a cseh Viktoria Plzent, a bolgár Ludogorecet, a skót Rangerst és a görög Panathinaikoszt kapta hazai ellenfélnek, idegenben az angol Nottingham Forest, az osztrák Salzburg, a török Fenerbahce és a belga Genk ellen lép pályára.

Az El egy évaddal korábbi kiírásában az FTC mérlege négy győzelem és négy vereség, azaz 12 pont volt, az együttes az Európa-liga nyolcaddöntőjét éppen a mostani ellenfél, a Viktoria Plzen csapatával szemben bukta el összesítésben 3–1-re. A fejlődést az jelentené, ha a zöld-fehérek a jelenlegi kiírásban bekerülnének a 36-os főtábla első nyolc helyezettje közé, mert az a legjobb tizenhat mezőnyét jelenti. Ehhez feltehetően több pont kell, mint legutóbb – és ehhez le kell győzni a cseheket, amire van is esély.

Hogy miért az optimizmus?

Februárban a Groupama Arénában 1–0-ra győzött a Ferencváros, viszont a 3–0-ra elvesztett visszavágón sárga lapjai miatt nélkülöznie kellett legjobb játékosát. Címlapsztorinkból kiderül, Varga Barnabás a gólok, a fejesek és a gólpasszok tekintetében is kiemelkedő teljesítményt nyújt európai szinten. Továbbá most nem nyomja a teher az FTC-t, hogy többgólos győzelmet arasson, mert nincsen visszavágó. Tehát elég „csak” nyerni, s noha a Plzen a legjobbját, a 16-szoros válogatott középpályást, Pavel Sulcot eladta a Lyonnak, a cseh csapat játékosainak értéke még így is meghaladja a magyar bajnokét – de ez valamennyi kisorsolt ellenlábasra igaz. Erre szoktuk azt mondani, nem a pénz játszik… Robbie Keane januári érkezése után csupán csaknem egy hónapot készülhetett, azóta jobban megismerhette csapatát, a szakvezető a sajtótájékoztatón maga is elmondta, összecsiszolódtak. A Nemzeti Sport szerdai elemzéséből kiderült, az FTC a statisztikák alapján kedvezőbb helyzetben várja a mostani találkozót. S ugyan nem gondolom, hogy az ellenfél berezel a félelmetes biztatástól, azért ki kellene használni a hazai pálya előnyét, no meg azt, hogy Varga Barnabás mellett olyan fiatalok robbanhatnak be a nemzetközi mezőnybe, mint Tóth Alex vagy Gruber Zsombor.

Szóval, „csak” nyerni kellene.

